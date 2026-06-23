Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 22.6.2026 20:12:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.6.2026 Maastopalo keskisuuri, Hankosaari, Viitasaari Viitasaarella Hankosaaressa paloi maastoa rannan tuntumassa noin 50x50m alueelta. Palo sai alkunsa roskien poltosta. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutustöitä. Ei henkilövahinkoja Pelastuslaisos muistuttaa, että vaikka maastopalovaroitus ei ole tällä hetkellä voimassa Keski-Suomessa, niin maasto on paikoin hyvin kuivaa ja palo leviää tuulisella säällä nopeasti. Avotulentekoon ryhtyvän on tarkkaan harkittava kannattaako avotulta sytyttää näissä olosuhteissa.