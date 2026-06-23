Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
24.6.2026 22:23:36 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 24.6.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Mäkitie, Joutsa
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Joutsan Mäkitielle puoli kymmenen aikaan keskiviikkoiltana.
Omakotitalon saunassa oli syttynyt palo, joka levisi kiukaan takana olevaan seinään ja kattoon. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja purki saunan rakenteita varmistaakseen palon sammumisen. Kohteessa oli kolme pelastuslaitoksen yksikköä.
Kaikki paikalla olleet henkilöt pääsivät itse poistumaan rakennuksesta.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.6.2026 Maastopalo keskisuuri, Hankosaari, Viitasaari Viitasaarella Hankosaaressa paloi maastoa rannan tuntumassa noin 50x50m alueelta. Palo sai alkunsa roskien poltosta. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutustöitä. Ei henkilövahinkoja Pelastuslaisos muistuttaa, että vaikka maastopalovaroitus ei ole tällä hetkellä voimassa Keski-Suomessa, niin maasto on paikoin hyvin kuivaa ja palo leviää tuulisella säällä nopeasti. Avotulentekoon ryhtyvän on tarkkaan harkittava kannattaako avotulta sytyttää näissä olosuhteissa.
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