Pietarsaaren kaupungintalolle avautuu uusi palvelukokonaisuus – työllisyyspalvelut, kotoutumispalvelut ja Kela saman katon alle
25.6.2026 09:12:22 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kaupungintalolle tulee palvelupiste, jossa asiakkaat voivat hoitaa työllisyyteen, kotoutumiseen ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita yhdellä käynnillä. Muutos helpottaa asiointia ja sujuvoittaa eri palvelujen yhteensovittamista.
Pietarsaaren kaupungintalon D-siipeen, osoitteeseen Strengberginkatu 1, rakentuu uusi palvelupiste, johon tulevat työllisyyspalvelut, kotoutumispalvelut ja Kela.
Kaupungintalon D-siiven peruskorjaus etenee vaiheittain. Kotoutumispalvelut siirtyivät toisen kerroksen tiloihin huhtikuussa 2026. Työllisyyspalvelut muuttavat 6.–7.7., jolloin ensimmäisen kerroksen uudet asiakastilat valmistuvat. Kelan asiakaspalvelu muuttaa virastotalolta kaupungintalolle ja aloittaa toimintansa uusissa tiloissa 31.8.
Yhteisissä tiloissa toimivat palvelut helpottavat asiakkaan asiointia
Peruskorjauksen tavoitteena on koota keskeiset palvelut yhteen ja luoda tarkoituksenmukaiset tilat sekä asiakaspalvelulle että henkilöstölle. Remontti valmistuu arviolta vuoden 2026 loppuun mennessä, jolloin myös työllisyyspalveluiden työtilat täydentyvät.
– Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että keskeiset palvelut löytyvät helposti ja että yhteistyö eri toimijoiden välillä toimii. Yhteinen sijainti tukee tätä tavoitetta erinomaisesti, sanoo Pietarsaaren seudun työllisyys- ja elinkeinojohtaja Pia Fraktman.
Yhteiset tilat vahvistavat työllisyyspalveluiden, kotoutumispalveluiden ja Kelan välistä yhteistyötä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman selkeä ja sujuva palvelukokemus riippumatta siitä, minkä organisaation palvelua he ensisijaisesti tarvitsevat. Kaupungintalolla toimii jo ennestään hyvinvointialueen palveluja, kuten aikuissosiaalityötä ja vammaispalveluja.
– Monen asiakkaan tilanne edellyttää yhteydenpitoa useisiin eri viranomaisiin. Kun palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan, asiakkaan ohjaaminen oikean palvelun piiriin on helpompaa ja yhteistyö eri toimijoiden välillä sujuvoituu, jatkaa Fraktman.
Asiointi onnistuu monella tavalla
Kaupungintalon D-siiven ensimmäiseen kerrokseen on rakennettu uudet asiakaspalvelutilat. Asiakastapaamiset järjestetään erillisissä palveluhuoneissa, jotka mahdollistavat rauhallisen ja luottamuksellisen asioinnin.
Tilassa on myös asiakastietokone asiakkaiden käyttöön. Lisäksi käytössä on Kelan etäpalvelupiste, jossa asiakas voi keskustella videoyhteydellä Kelan palveluasiantuntijan kanssa ja hoitaa kaikki Kela-asiansa. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa paikan päältä saa opastusta sen käyttämiseen.
– Etäpalvelun kautta voimme tarjota asiakkaille palvelua laajemmilla aukioloajoilla. Etäpalvelu sopii erityisesti asiakkaille, jotka haluavat hoitaa Kela-asioitaan kasvokkain tai joilla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkopalveluja itsenäisesti, kertoo keskuksen päällikkö Johanna Wentin Kelasta.
Palveluajat
Työllisyyspalvelut (alkaen 14.7.2026)
- Ilman ajanvarausta ti–to klo 9–12 ja 13–15 (suljettu 6.–10.7.)
- Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu numerossa 010 7319 100 ma–pe klo 9–15
- Valtakunnallinen työttömyysetuuksien neuvonta numerossa 0295 020 701 ma–pe klo 9–15
- Työttömäksi ilmoittautuminen onnistuu kätevimmin osoitteessa tyomarkkinatori.fi
Kela (alkaen 31.8.2026)
- ma klo 12–15.30 sekä Kelan etäpalvelu palvelupisteessä ma–pe klo 9–15
- Kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös OmaKelassa tai puhelimitse
Kotoutumispalvelut
- Kotoutumisportin palvelut ilman ajanvarausta ma–to klo 13–16 (suljettu 1.–3.7. ja 13.–31.7.)
Palvelupiste sijaitsee kaupungintalon D-siivessä, jonne sisäänkäynti on sisäpihan kautta. Kaupungintalon läheisyydessä on kiekkopysäköintipaikkoja autoille. Sisäpihalla on paikat polkupyörille. Sisäpihalla on myös liikkumisesteisten pysäköintitunnuksella varattuja autopaikkoja, joista on esteetön kulkureitti sisäänkäynnille.
Lisätietoja
Kelan asiakaspalvelu
Pietarsaaren seudun työllisyyspalvelut
Pietarsaaren tieto- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille
Yhteyshenkilöt
Johanna Wentinkeskuksen päällikköKela
läntinen asiakaspalveluyksikkö
Pia Fraktmantyöllisyys- ja elinkeinojohtajaPietarsaaren seudun työllisyysaluePuh:044 785 1105pia.fraktman@pietarsaari.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee 22.6.–31.7. arkisin klo 9–15. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
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