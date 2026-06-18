​​Elämyksiä ja iloa kesään: Suur-Savon juhlavuosi näkyy tekoina lasten ja nuorten hyväksi​

Osuuskauppa Suur-Savo on ollut osa eteläsavolaisten arkea jo yli vuosisadan. Myös parhaillaan käynnissä oleva juhlavuosi näkyy konkreettisina tekoina paikallisen arjen ja tulevaisuuden hyväksi - erityisesti lasten ja nuorten tukemisena.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja kesän aikana Suur-Savo järjestää monipuolista ohjelmaa eri puolilla aluetta.

– Haluamme mahdollistaa yhteistyökumppaneidemme kanssa lapsille ja nuorille iloisia kokemuksia, yhdessä oloa ja onnistumisen hetkiä. Samalla vahvistamme Etelä-Savon hyvinvointia ja elinvoimaa niin paikallisten, kuin alueen kesäasukkaiden ja matkailijoiden kannalta, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

Liikunnan iloa, kokkikursseja ja ravitunnelmaa

Osuuskauppa Suur-Savon jo perinteeksi muodostuneet Apsin ja Onnin Olympialaiset tuovat tänäkin kesänä iloisia liikuntahetkiä lapsille neljällä eri paikkakunnalla. Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Mäntyharjulla paikallisten seurojen kanssa järjestettävät tapahtumat kannustavat liikkumaan ja kokemaan onnistumisen iloa yhdessä.

Mikkelissä heinäkuun puolessa välissä järjestettävät Ässäkokkikurssit puolestaan tarjoavat nuorille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja innostua ruoanlaitosta rennossa ilmapiirissä. Maksuttomat yhden päivän ruokakurssit järjestetään yhteistyössä Savon Marttojen kanssa.

- Ennakkoilmoittautumiset suosittuihin Apsin ja Onnin Olympialaisiin ovat alkaneet juhannuksen jälkeen ja ilmoittautumisajat päättyvät viikkoa ennen tapahtumia. Kouluikäisille suunnattujen Ässäkokkikurssien paikat täyttyvät parhaillaan, mutta mukaan mahtuu vielä innokkaita kokkailijoita, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.

Heinäkuussa järjestettävät osuuskaupan juhlavuoden juhlaravit kokoavat perheet yhteen Mikkelin raviradalle nauttimaan kesäpäivästä ja hevosurheilusta. Asiakasomistajille on luvassa S-Etukortilla ilmainen sisäänpääsy sekä makkara- ja jäätelötarjoiluja. Perheen pienimmille on tarjolla runsaasti hevosaiheista oheisohjelmaa.

Kesän tapahtumat lapsille

Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlaravit

Mikkelin ravirata, ti 7.7. klo 18 alkaen

Ässäkokkikurssit, Mikkelin Marttala (Hallituskatu 7 A1)

Tiistai 14.7. klo 14–17

Keskiviikko 15.7. klo 10–13

Keskiviikko 15.7. klo 14–17

Apsin ja Onnin Olympialaiset

Mäntyharju, Urheilukenttä – ke 22.7. klo 18.00 alkaen

Pieksämäki, Keskuskenttä – ma 3.8. klo 17.30 alkaen

Mikkeli, Urheilupuisto – ke 5.8. klo 17.30 alkaen

Savonlinna, Kyrönniemen urheilukenttä – ti 11.8. klo 17.30 alkaen

Tapahtumien tarkemmat tiedot ja muut juhlavuoden tapahtumat löytyvät verkkosivuiltamme suursavo.fi.