Amurin museokorttelissa lasten tapahtumapäivä

Ohjelma:

Kello 10.30, 11.30, 13.30, 14.30: Koko perheen johdannot (n. 10 min)

Mikä ihmeen Amuri? Keitä Amurilaiset olivat? Mitä Amurissa tapahtui? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastauksia noin kymmenessä minuutissa. Ensimmäinen museopiha.

Kello 12.30: English Introduction (15 min)

Kello 11–15 Pyykkipaja

Pyykkilaudat ja juuriharjat kutsuvat pieniä pyykkääjiä kokeilemaan, kuinka ennen likaiset vaatteet puhdistuivat. Oppaan avustuksella voi kokeilla myös kaulauslautaa ja kaulaustukkia, joilla lakanatkin tulivat sileiksi ennen mankeleita. Pisteellä voi piipahtaa hetkeksi tai olla pidempään, tai palata myöhemmin uudestaan. Toinen museopiha

Kello 11.00–11.30, 13.00–13.30: Leikkituokio

Tervapata, peili, polttopallo ja värikuningas. Vanhat tutut leikit kutsuvat oppaan johdolla mukaansa. Leikit on suunnattu 5–12-vuotiaille. Kolmas museopiha.

Kello 11.00–12.00, 14.00–15.00: Martta (tai Martti) osuuskaupassa

Osuuskaupassa Martta tai hänen sijaisensa Martti ihmettelevät pienten kävijöiden kanssa osuuskaupan tarjontaa ja toimintaa. Kaupassa voi piipahtaa ja poistua oman omatoimisen museokierroksen lomassa. Osuuskauppa, kolmas museopiha.

Kello 12.00–13.30: Kangaspuut ja Finlayson-dominot

Pienet kangaspuut opastavat oppaan johdolla kudonnan maailmaan. Pisteen vieressä olevilla, Finlaysonin tekstiileillä pinnoitetuilla, dominopalikoilla pääsee pelaamaan ja tutustumaan, millaisia erilaisia kangasmalleja Finlayson on aikoinaan valmistanut. Kolmannen museopihan lava.

Kello 10.30–11.30, 13.30–14.30: Posetiivipiste

Posetiivi on kuulunut kesäiseen kaupunkiin saumattomasti. Kiertelevät posetiivarit ovat olleet yleinen näky kaduilla. Museokorttelissa pääsee oppaan johdolla myös pyörittämään posetiivia ja luomaan menneen ajan äänimaisemaa.

Kello 15 jälkeen normaalit (aikuisten) opastukset:

Kello 15: Johdanto

Kello 15.30: Juhliva Amuri -teemakierros

Kello 16: Johdanto