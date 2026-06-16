Amurin museokorttelissa lasten tapahtumapäivä
16.7.2026 09:00:00 EEST | Vapriikki | Tiedote
Keskiviikkona 22.7. Amurin museokortteli tarjoaa ohjelmaa erityisesti lapsiperheille kello 10.30–15. Hauskat toimintapisteet kertovat meneen ajan elämästä Tampereella. Lapset pääsevät muun muassa testaamaan pyykinpesutaitoja pyykkilaudoilla, kokeilemaan kudontaa kangaspuilla sekä leikkimään vanhoja pihaleikkejä. Päivän ajan museoon sisäänpääsy on kaikilta lastenlipun hinnalla.
Ohjelma:
Kello 10.30, 11.30, 13.30, 14.30: Koko perheen johdannot (n. 10 min)
Mikä ihmeen Amuri? Keitä Amurilaiset olivat? Mitä Amurissa tapahtui? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastauksia noin kymmenessä minuutissa. Ensimmäinen museopiha.
Kello 12.30: English Introduction (15 min)
Kello 11–15 Pyykkipaja
Pyykkilaudat ja juuriharjat kutsuvat pieniä pyykkääjiä kokeilemaan, kuinka ennen likaiset vaatteet puhdistuivat. Oppaan avustuksella voi kokeilla myös kaulauslautaa ja kaulaustukkia, joilla lakanatkin tulivat sileiksi ennen mankeleita. Pisteellä voi piipahtaa hetkeksi tai olla pidempään, tai palata myöhemmin uudestaan. Toinen museopiha
Kello 11.00–11.30, 13.00–13.30: Leikkituokio
Tervapata, peili, polttopallo ja värikuningas. Vanhat tutut leikit kutsuvat oppaan johdolla mukaansa. Leikit on suunnattu 5–12-vuotiaille. Kolmas museopiha.
Kello 11.00–12.00, 14.00–15.00: Martta (tai Martti) osuuskaupassa
Osuuskaupassa Martta tai hänen sijaisensa Martti ihmettelevät pienten kävijöiden kanssa osuuskaupan tarjontaa ja toimintaa. Kaupassa voi piipahtaa ja poistua oman omatoimisen museokierroksen lomassa. Osuuskauppa, kolmas museopiha.
Kello 12.00–13.30: Kangaspuut ja Finlayson-dominot
Pienet kangaspuut opastavat oppaan johdolla kudonnan maailmaan. Pisteen vieressä olevilla, Finlaysonin tekstiileillä pinnoitetuilla, dominopalikoilla pääsee pelaamaan ja tutustumaan, millaisia erilaisia kangasmalleja Finlayson on aikoinaan valmistanut. Kolmannen museopihan lava.
Kello 10.30–11.30, 13.30–14.30: Posetiivipiste
Posetiivi on kuulunut kesäiseen kaupunkiin saumattomasti. Kiertelevät posetiivarit ovat olleet yleinen näky kaduilla. Museokorttelissa pääsee oppaan johdolla myös pyörittämään posetiivia ja luomaan menneen ajan äänimaisemaa.
Kello 15 jälkeen normaalit (aikuisten) opastukset:
Kello 15: Johdanto
Kello 15.30: Juhliva Amuri -teemakierros
Kello 16: Johdanto
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Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
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