Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Hailuodon kiinteän yhteyden avaaminen lisää liikennettä Hailuodossa ja Marjaniemessä

26.6.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle maanantaina 29.6.2026. Uusi yhteys sujuvoittaa jatkossa liikkumista ja parantaa yhteyksiä saaren ja mantereen välillä. Avajaispäivänä ja sitä seuraavina viikkoina alueella liikkuu kuitenkin tavallista enemmän ajoneuvoja. Paikalle saapuvien kannattaa varautua ruuhkiin ja mahdollisiin viivästyksiin. Turvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjiltä toivotaan huolellisuutta ja rauhallista ajotapaa.

Meren keskellä mutkitteleva päällystetty maantie, taustalla tuulivoimaloita ja pilviä sinisellä taivaalla. Maantiessä valkoisia tiemerkintöjä ja kaiteet molemmilla puolilla.
Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle 29.6.2026, ja uusi tie- ja siltayhteys yhdistää mantereen ja saaren. Kuva: Risto Leppänen, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Autoilijoiden on tärkeää huomioida myös muut tiellä liikkujat, erityisesti pyöräilijät, joita Hailuodossa on paljon. Ohituksissa on hyvä pitää riittävä etäisyys ja huomioida samalla vastaantuleva liikenne. Marjaniementien ja Luovontien kapealla osuudella on tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia ja kiinnittää erityistä huomiota kevyeen liikenteeseen.

Pysäköinti Marjaniemessä

Marjaniemen alueen pysäköintipaikat ovat rajalliset. Avajaisviikolla alueelle odotetaan runsaasti kävijöitä, joten pysäköintialueet voivat täyttyä nopeasti. Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla, ja maantien varteen pysäköinti on kiellettyä. Noudata pysäköintiohjeita ja opasteita turvallisuuden varmistamiseksi.

Marjaniemen alueella liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä avajaisviikolla ruuhkaisimpina ajankohtina.

Sallitut pysäköintipaikat Marjaniemessä

  • Sumpun alueella sijaitsevat merkityt pysäköintialueet
  • Satama-alueen virallinen pysäköintialue
  • Majakan läheisyydessä oleva pysäköintialue

Maantien varteen pysäköinti on kielletty. 

Vaikka uusi siltayhteys on jo avattu liikenteelle, alueella tehdään edelleen viimeistelytöitä. Alue on syksyyn saakka työmaa-aluetta, eikä pysäköinti siellä ole sallittua.

Avainsanat

siltahankehailuotoväylävirastoelinvoimakeskus

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:

Hanke:
• Terhi Honkarinta, puh. 0295 34 3754
• Jukka Päkkilä, puh. 0295 34 3755

Hailuodon kunta:
• Maarit Alikoski, puh. 040 683 6522

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
• Anniina Gutzén, puh. 0295 038 074

Kuvat

Meren keskellä mutkitteleva päällystetty maantie, taustalla tuulivoimaloita ja pilviä sinisellä taivaalla. Maantiessä valkoisia tiemerkintöjä ja kaiteet molemmilla puolilla.
Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle 29.6.2026, ja uusi tie- ja siltayhteys yhdistää mantereen ja saaren.
Kuva: Risto Leppänen, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
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Kartta Marjaniemen alueesta. Siinä on merkittynä kaksi sallittua pysäköintialuetta.
Marjaniemen alueella pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla. Maantien varteen pysäköinti on kiellettyä.
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