Hailuodon kiinteän yhteyden avaaminen lisää liikennettä Hailuodossa ja Marjaniemessä
26.6.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle maanantaina 29.6.2026. Uusi yhteys sujuvoittaa jatkossa liikkumista ja parantaa yhteyksiä saaren ja mantereen välillä. Avajaispäivänä ja sitä seuraavina viikkoina alueella liikkuu kuitenkin tavallista enemmän ajoneuvoja. Paikalle saapuvien kannattaa varautua ruuhkiin ja mahdollisiin viivästyksiin. Turvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjiltä toivotaan huolellisuutta ja rauhallista ajotapaa.
Autoilijoiden on tärkeää huomioida myös muut tiellä liikkujat, erityisesti pyöräilijät, joita Hailuodossa on paljon. Ohituksissa on hyvä pitää riittävä etäisyys ja huomioida samalla vastaantuleva liikenne. Marjaniementien ja Luovontien kapealla osuudella on tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia ja kiinnittää erityistä huomiota kevyeen liikenteeseen.
Pysäköinti Marjaniemessä
Marjaniemen alueen pysäköintipaikat ovat rajalliset. Avajaisviikolla alueelle odotetaan runsaasti kävijöitä, joten pysäköintialueet voivat täyttyä nopeasti. Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla, ja maantien varteen pysäköinti on kiellettyä. Noudata pysäköintiohjeita ja opasteita turvallisuuden varmistamiseksi.
Marjaniemen alueella liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä avajaisviikolla ruuhkaisimpina ajankohtina.
Sallitut pysäköintipaikat Marjaniemessä
- Sumpun alueella sijaitsevat merkityt pysäköintialueet
- Satama-alueen virallinen pysäköintialue
- Majakan läheisyydessä oleva pysäköintialue
Maantien varteen pysäköinti on kielletty.
Vaikka uusi siltayhteys on jo avattu liikenteelle, alueella tehdään edelleen viimeistelytöitä. Alue on syksyyn saakka työmaa-aluetta, eikä pysäköinti siellä ole sallittua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja antavat:
Hanke:
• Terhi Honkarinta, puh. 0295 34 3754
• Jukka Päkkilä, puh. 0295 34 3755
Hailuodon kunta:
• Maarit Alikoski, puh. 040 683 6522
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
• Anniina Gutzén, puh. 0295 038 074
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