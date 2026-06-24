Hailuodon kiinteän yhteyden avaaminen lisää liikennettä Hailuodossa ja Marjaniemessä

Autoilijoiden on tärkeää huomioida myös muut tiellä liikkujat, erityisesti pyöräilijät, joita Hailuodossa on paljon. Ohituksissa on hyvä pitää riittävä etäisyys ja huomioida samalla vastaantuleva liikenne. Marjaniementien ja Luovontien kapealla osuudella on tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia ja kiinnittää erityistä huomiota kevyeen liikenteeseen.

Pysäköinti Marjaniemessä

Marjaniemen alueen pysäköintipaikat ovat rajalliset. Avajaisviikolla alueelle odotetaan runsaasti kävijöitä, joten pysäköintialueet voivat täyttyä nopeasti. Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla, ja maantien varteen pysäköinti on kiellettyä. Noudata pysäköintiohjeita ja opasteita turvallisuuden varmistamiseksi.

Marjaniemen alueella liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä avajaisviikolla ruuhkaisimpina ajankohtina.

Sallitut pysäköintipaikat Marjaniemessä

Sumpun alueella sijaitsevat merkityt pysäköintialueet

Satama-alueen virallinen pysäköintialue

Majakan läheisyydessä oleva pysäköintialue

Maantien varteen pysäköinti on kielletty.

Vaikka uusi siltayhteys on jo avattu liikenteelle, alueella tehdään edelleen viimeistelytöitä. Alue on syksyyn saakka työmaa-aluetta, eikä pysäköinti siellä ole sallittua.