Kutsu Duell Oyj:n 2026 yhdeksän kuukauden liiketoimintakatsauksen syyskuu 2025–toukokuu 2026 webcast-lähetykseen 2.7.2026

Duellin Mustasaaren varastolle Huippuvarasto® 2026 -tunnustus 13.5.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Duellin varasto Mustasaaressa on saanut varastojärjestelmän toimittajalta Elisa Industriq Finlandilta vuoden 2026 Huippuvarasto® -tunnustuksen Toimitusketjun kilpailukyky -tapahtumassa Tampereella. Palkinto jaetaan vuosittain yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä nykyaikaisten varasto- ja sisälogistiikkatoimintojen kehittämisessä. Tunnustus korostaa Mustasaaren varastotoimintojen järjestelmällistä kehittämistä ja WMS-järjestelmän (Warehouse Management System) älykästä käyttöä tehokkuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi. Viime vuosina varasto on siirtynyt kiinteistä varastointipaikoista dynaamiseen varastointiin, ja samalla tuotteiden sijoittelua, keräilyprosesseja, työmäärän tasapainottamista ja erillisiä keräilyalueita on jatkuvasti optimoitu toimintavirran ja resurssien käytön parantamiseksi. “Nämä kehitystoimet ovat tuottaneet merkittäviä tuloksia. Varaston tehokkuus on parantunut lähes 40 prosenttia, kun taas sesonkiaikana päivittäin käsiteltävien tilausrivien määrä on kasvanut