Yliopiston Apteekin toimitusjohtajaksi on nimitetty Henri Mäenalanen
29.6.2026 15:01:12 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Yliopiston Apteekin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Henri Mäenalanen, joka aloittaa tehtävässään viimeistään 1.10.2026. Yliopiston Apteekin toimitusjohtajana kahdeksan vuotta toiminut Kimmo Virtanen on eronnut tehtävästään. Konsernin johtoryhmä vastaa siirtymäaikana yhdessä Yliopiston Apteekin operatiivisesta johtamisesta.
"Lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä Kimmolle, jonka johdolla Yliopiston Apteekki on uudistunut määrätietoisesti sekä laajentanut tarjontaansa yhä enemmän verkkoon, hyvinvointituotteisiin sekä kuluttajille ja terveydenhuollolle suunnattuihin palveluihin”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Irmeli Rytkönen.
"Olen erittäin ylpeä saavutuksistamme Yliopiston Apteekin henkilöstön kanssa viime vuosien aikana. Yliopiston Apteekki on kasvanut, tulevaisuuden kasvualueet ovat selkeitä ja asiakaskokemus on Suomen paras. Yliopiston Apteekki on erittäin hyvässä kunnossa ja hyvin asemoitu tulevaisuutta ajatellen. Tämä on hyvä hetki siirtyä eteenpäin," sanoo Kimmo Virtanen.
Henri Mäenalasella on pitkä johtamiskokemus terveyspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Hän on toiminut vuodesta 2016 Terveystalo Oyj:ssa useissa eri johtotehtävissä, viimeksi liiketoimintajohtajana ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä ja liiketoiminnan kehityksessä Anttila Oy:ssä ja Kesko Oyj:ssä.
"Yliopiston Apteekilla on ainutlaatuinen rooli ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä. Odotan innolla, että pääsen yhdessä koko henkilöstön kanssa kiihdyttämään strategiamme toteutusta ja luomaan kasvua muuttuvassa toimintaympäristössä”, sanoo Henri Mäenalanen.
Lisätietoja:
Irmeli Rytkönen, Yliopiston Apteekin hallituksen puheenjohtaja
yhteydenotot: Yliopiston Apteekin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Jenni Tyrni, puh. 09 5420 4501
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Yhteyshenkilöt
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Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
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