Yliopiston Apteekin toimitusjohtajaksi on nimitetty Henri Mäenalanen

"Lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä Kimmolle, jonka johdolla Yliopiston Apteekki on uudistunut määrätietoisesti sekä laajentanut tarjontaansa yhä enemmän verkkoon, hyvinvointituotteisiin sekä kuluttajille ja terveydenhuollolle suunnattuihin palveluihin”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Irmeli Rytkönen.



"Olen erittäin ylpeä saavutuksistamme Yliopiston Apteekin henkilöstön kanssa viime vuosien aikana. Yliopiston Apteekki on kasvanut, tulevaisuuden kasvualueet ovat selkeitä ja asiakaskokemus on Suomen paras. Yliopiston Apteekki on erittäin hyvässä kunnossa ja hyvin asemoitu tulevaisuutta ajatellen. Tämä on hyvä hetki siirtyä eteenpäin," sanoo Kimmo Virtanen.



Henri Mäenalasella on pitkä johtamiskokemus terveyspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Hän on toiminut vuodesta 2016 Terveystalo Oyj:ssa useissa eri johtotehtävissä, viimeksi liiketoimintajohtajana ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä ja liiketoiminnan kehityksessä Anttila Oy:ssä ja Kesko Oyj:ssä.



"Yliopiston Apteekilla on ainutlaatuinen rooli ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä. Odotan innolla, että pääsen yhdessä koko henkilöstön kanssa kiihdyttämään strategiamme toteutusta ja luomaan kasvua muuttuvassa toimintaympäristössä”, sanoo Henri Mäenalanen.

Lisätietoja:

Irmeli Rytkönen, Yliopiston Apteekin hallituksen puheenjohtaja

yhteydenotot: Yliopiston Apteekin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Jenni Tyrni, puh. 09 5420 4501