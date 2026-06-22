Lippupallon Team LA kehitysjoukkue 2026 valittu
25.6.2026 12:43:48 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen lippupallon naisten kansallinen kehitysjoukkue Team LA on valittu kaudelle 2026. Tänä vuonna seitsemän uutta urheilijaa on nostettu osaksi Team LA:ta. Uudet jäsenet tuovat ryhmään kansainvälistä kokemusta, kansainvälisen tason yleisurheilutaustaa sekä EM-mitalien makuun päässeitä nuoria lippupalloilijoita. Joukkue koostuu 21 olympiapaikkaa janoavasta urheilijasta.
Team LA on Suomen lippupallomaajoukkueen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on tunnistaa ja kehittää seuraavan sukupolven huippupelaajia. Joukkue kokoontuu säännöllisesti leireihin ja testeihin, ja sen parhaat urheilijat nousevat aikuisten maajoukkueeseen.
Suomen lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmässä ja naisten maajoukkueen valmennustiimissä toimiva Juuso Marno kommentoi tehtyjä valintoja:
-Pariisin EM-kilpailut 2025 näyttivät meille missä kansainvälinen taso menee tällä hetkellä ja mukaan nousseet urheilijat on valittu niillä perusteilla: nopeus ja ketteryys on vaade lähes jokaisella pelipaikalla. Sen lisäksi ryhmän keski-ikää on nuorennettu ja alamme katsomaan Los Angelesin kisojen lisäksi jo kohti Brisbanea 2032. Kehitysryhmään on nostettu U17-ikäisiä, joille vuoden 2027 EM-kisat ja LA28 tulevat liian nopeasti, mutta joissa on potentiaalia nousta runkopelaajiksi tulevien vuosien aikana.
Lippupallon TEAM LA projekti on houkutellut useita muiden lajien huippuja niin nuorten kuin aikuisten maajoukkueisiin. Tuorein huippunimi on entinen maajoukkuepikajuoksija Petra Häggqvist, joka lopetti yleisurheilu-uransa vuonna 2025.
-Häggqvistin poikkeuksellinen nopeuspohja ja kilpaurheilun tuoma osaaminen tuovat kehitysryhmään lisää nopeutta, jota hyödynnetään aluksi rushaajan roolissa ja myöhemmin pallollisessa pelissä – kommentoi Marno Häggqvistin roolia joukkueessa.
Häggqvist itse on innostunut uudesta haasteestaan:
-Olen kiitollinen mahdollisuudesta olla jälleen urheilija, jolla tulee olemaan tavoite, jota kohti treenata, ja ympärillä huikea porukka, jolta voi oppia tosi paljon. Kaikkein tärkeimpänä kuitenkin se, että ehkä tämä on minulle mahdollisuus kokea urheilu uudella tavalla! Aion oppia aiemmista kokemuksista ja tehdä asioita myös eri tavalla.
Team LA-ryhmän muita amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon ulkopuolelta tulleita urheilijoita ovat mm. Nea Mattila ja Elmiina Siikala (pikajuoksu), Oona Tolppanen (rugby), Kati Tanhua (pesäpallo) sekä Hollannissa käsipalloa pelaava Ella Paukku.
Team LA urheilijat 2026
|1
|Ahonen
|Lotta
|Tampere Saints
|Amerikkalainen jalkapallo
|2
|Asikainen
|Saara
|Helsinki Wolverines
|Amerikkalainen jalkapallo
|3
|Heikkinen
|Inka
|Jyväskylä Jaguars
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
|4
|Helskyaho
|Aino
|Helsinki Wolverines, HFF
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
|5
|Häggqvist
|Petra
|HKV
|Yleisurheilu (lopettanut 2025)
|6
|Högström
|Naema
|HIFK
|Käsipallo
|7
|Jansen
|Tiia
|Turku Trojans
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
|8
|Kenraali
|Jonna
|Jyväskylä Jaguars
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
|9
|Kytömaa
|Lotta
|Helsinki Flag Football
|Lippupallo
|10
|Mattila
|Nea
|HIFK
|Yleisurheilu
|11
|Mäkinen
|Oona
|BC Nokia
|Koripallo
|12
|Pajunen
|Anni
|Helsinki Wolverines
|Amerikkalainen jalkapallo
|13
|Paukku
|Ella
|HV Foreholte, Hollanti
|Käsipallo
|14
|Ruotsalainen
|Emmi
|HNMKY
|Koripallo
|15
|Rämö
|Saara
|HNMKY
|Koripallo
|16
|Siikala
|Elmiina
|HIFK
|Yleisurheilu
|17
|Söderholm
|Essi
|Kuusankoski Cowgirls, Kotka Eagles
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
|18
|Tanhua
|Kati
|Jyväskylän Kirittäret
|Pesäpallo (lopettanut)
|19
|Tolppanen
|Oona
|Helsinki Rugby Union
|Rugby
|20
|Törmänen
|Unna
|Helsinki Wolverines, Sprayberry
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
|21
|Wulff
|Lotta
|Turku Trojans, Midland Warriors
|Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
Tavoitteena paikka vuoden 2028 Los Angelesin Olympialaisiin.
Los Angelesin lippupallon olympiaturnauksen naisten ja miesten sarjoissa kuusi maailman parasta joukkuetta pelaavat olympiakullasta. Turnaukseen on automaattisesti varattu paikat Yhdysvaltojen nais- ja miesjoukkueille. Molempien sarjojen loput viisi maapaikkaa ratkaistaan vuoden 2026 MM-turnauksessa sekä vuoden 2027 maanosien mestaruusturnauksissa ja lopulta ratkaisevassa Olympic Qualifier Series -karsintaturnauksessa, jonne kutsutaan viiden mantereen kaksi parhaiten maanosamestaruuskisoissa menestynyttä maata.
Suomen maajoukkueet eivät yltäneet mukaan kesän 2026 MM-turnaukseen, joten ensimmäinen ylitettävä este on elokuussa 2027 järjestettävä EM-turnaus. Tänä kesänä naisten maajoukkue hakee kansainvälistä pelituntumaa Prahassa järjestettävästä kansainvälisestä turnauksesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso MarnoValmentajaTeam LA
Juuso Marno toimii naisten TEAM LA:n valmentajana ja lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmän jäsenenä
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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