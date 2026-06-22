Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Lippupallon Team LA kehitysjoukkue 2026 valittu

25.6.2026 12:43:48 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen lippupallon naisten kansallinen kehitysjoukkue Team LA on valittu kaudelle 2026. Tänä vuonna seitsemän uutta urheilijaa on nostettu osaksi Team LA:ta. Uudet jäsenet tuovat ryhmään kansainvälistä kokemusta, kansainvälisen tason yleisurheilutaustaa sekä EM-mitalien makuun päässeitä nuoria lippupalloilijoita. Joukkue koostuu 21 olympiapaikkaa janoavasta urheilijasta.

Lippupallon Team LA 2026 valittu
Lippupallon Team LA 2026 valittu Tero Niskanen

Team LA on Suomen lippupallomaajoukkueen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on tunnistaa ja kehittää seuraavan sukupolven huippupelaajia. Joukkue kokoontuu säännöllisesti leireihin ja testeihin, ja sen parhaat urheilijat nousevat aikuisten maajoukkueeseen.

Suomen lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmässä ja naisten maajoukkueen valmennustiimissä toimiva Juuso Marno kommentoi tehtyjä valintoja:

-Pariisin EM-kilpailut 2025 näyttivät meille missä kansainvälinen taso menee tällä hetkellä ja mukaan nousseet urheilijat on valittu niillä perusteilla: nopeus ja ketteryys on vaade lähes jokaisella pelipaikalla. Sen lisäksi ryhmän keski-ikää on nuorennettu ja alamme katsomaan Los Angelesin kisojen lisäksi jo kohti Brisbanea 2032. Kehitysryhmään on nostettu U17-ikäisiä, joille vuoden 2027 EM-kisat ja LA28 tulevat liian nopeasti, mutta joissa on potentiaalia nousta runkopelaajiksi tulevien vuosien aikana.

Lippupallon TEAM LA projekti on houkutellut useita muiden lajien huippuja niin nuorten kuin aikuisten maajoukkueisiin. Tuorein huippunimi on entinen maajoukkuepikajuoksija Petra Häggqvist, joka lopetti yleisurheilu-uransa vuonna 2025.

-Häggqvistin poikkeuksellinen nopeuspohja ja kilpaurheilun tuoma osaaminen tuovat kehitysryhmään lisää nopeutta, jota hyödynnetään aluksi rushaajan roolissa ja myöhemmin pallollisessa pelissä – kommentoi Marno Häggqvistin roolia joukkueessa.

Häggqvist itse on innostunut uudesta haasteestaan:

-Olen kiitollinen mahdollisuudesta olla jälleen urheilija, jolla tulee olemaan tavoite, jota kohti treenata, ja ympärillä huikea porukka, jolta voi oppia tosi paljon. Kaikkein tärkeimpänä kuitenkin se, että ehkä tämä on minulle mahdollisuus kokea urheilu uudella tavalla! Aion oppia aiemmista kokemuksista ja tehdä asioita myös eri tavalla.

Team LA-ryhmän muita amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon ulkopuolelta tulleita urheilijoita ovat mm. Nea Mattila ja Elmiina Siikala (pikajuoksu), Oona Tolppanen (rugby), Kati Tanhua (pesäpallo) sekä Hollannissa käsipalloa pelaava Ella Paukku.

Team LA urheilijat 2026

1 Ahonen Lotta Tampere Saints Amerikkalainen jalkapallo
2 Asikainen Saara Helsinki Wolverines Amerikkalainen jalkapallo
3 Heikkinen Inka Jyväskylä Jaguars Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
4 Helskyaho Aino Helsinki Wolverines, HFF Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
5 Häggqvist Petra HKV Yleisurheilu (lopettanut 2025)
6 Högström Naema HIFK Käsipallo
7 Jansen Tiia Turku Trojans Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
8 Kenraali Jonna Jyväskylä Jaguars Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
9 Kytömaa Lotta Helsinki Flag Football Lippupallo
10 Mattila Nea HIFK Yleisurheilu
11 Mäkinen Oona BC Nokia Koripallo
12 Pajunen Anni Helsinki Wolverines Amerikkalainen jalkapallo
13 Paukku Ella HV Foreholte, Hollanti Käsipallo
14 Ruotsalainen Emmi HNMKY Koripallo
15 Rämö Saara HNMKY Koripallo
16 Siikala Elmiina HIFK Yleisurheilu
17 Söderholm Essi Kuusankoski Cowgirls, Kotka Eagles Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
18 Tanhua Kati Jyväskylän Kirittäret Pesäpallo (lopettanut)
19 Tolppanen Oona Helsinki Rugby Union Rugby
20 Törmänen Unna Helsinki Wolverines, Sprayberry Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo
21 Wulff Lotta Turku Trojans, Midland Warriors Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo

Tavoitteena paikka vuoden 2028 Los Angelesin Olympialaisiin.

Los Angelesin lippupallon olympiaturnauksen naisten ja miesten sarjoissa kuusi maailman parasta joukkuetta pelaavat olympiakullasta. Turnaukseen on automaattisesti varattu paikat Yhdysvaltojen nais- ja miesjoukkueille. Molempien sarjojen loput viisi maapaikkaa ratkaistaan vuoden 2026 MM-turnauksessa sekä vuoden 2027 maanosien mestaruusturnauksissa ja lopulta ratkaisevassa Olympic Qualifier Series  -karsintaturnauksessa, jonne kutsutaan viiden mantereen kaksi parhaiten maanosamestaruuskisoissa menestynyttä maata.

Suomen maajoukkueet eivät yltäneet mukaan kesän 2026 MM-turnaukseen, joten ensimmäinen ylitettävä este on elokuussa 2027 järjestettävä EM-turnaus.  Tänä kesänä naisten maajoukkue hakee kansainvälistä pelituntumaa Prahassa järjestettävästä kansainvälisestä turnauksesta.

Avainsanat

lippupalloteam laflag footballlos angelesin olympialaisetla28

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Lippupallon Team LA 2026 valittu
Lippupallon Team LA 2026 valittu
Tero Niskanen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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