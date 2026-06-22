Lippupallon Team LA kehitysjoukkue 2026 valittu

Team LA on Suomen lippupallomaajoukkueen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on tunnistaa ja kehittää seuraavan sukupolven huippupelaajia. Joukkue kokoontuu säännöllisesti leireihin ja testeihin, ja sen parhaat urheilijat nousevat aikuisten maajoukkueeseen.

Suomen lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmässä ja naisten maajoukkueen valmennustiimissä toimiva Juuso Marno kommentoi tehtyjä valintoja:

-Pariisin EM-kilpailut 2025 näyttivät meille missä kansainvälinen taso menee tällä hetkellä ja mukaan nousseet urheilijat on valittu niillä perusteilla: nopeus ja ketteryys on vaade lähes jokaisella pelipaikalla. Sen lisäksi ryhmän keski-ikää on nuorennettu ja alamme katsomaan Los Angelesin kisojen lisäksi jo kohti Brisbanea 2032. Kehitysryhmään on nostettu U17-ikäisiä, joille vuoden 2027 EM-kisat ja LA28 tulevat liian nopeasti, mutta joissa on potentiaalia nousta runkopelaajiksi tulevien vuosien aikana.

Lippupallon TEAM LA projekti on houkutellut useita muiden lajien huippuja niin nuorten kuin aikuisten maajoukkueisiin. Tuorein huippunimi on entinen maajoukkuepikajuoksija Petra Häggqvist, joka lopetti yleisurheilu-uransa vuonna 2025.

-Häggqvistin poikkeuksellinen nopeuspohja ja kilpaurheilun tuoma osaaminen tuovat kehitysryhmään lisää nopeutta, jota hyödynnetään aluksi rushaajan roolissa ja myöhemmin pallollisessa pelissä – kommentoi Marno Häggqvistin roolia joukkueessa.

Häggqvist itse on innostunut uudesta haasteestaan:

-Olen kiitollinen mahdollisuudesta olla jälleen urheilija, jolla tulee olemaan tavoite, jota kohti treenata, ja ympärillä huikea porukka, jolta voi oppia tosi paljon. Kaikkein tärkeimpänä kuitenkin se, että ehkä tämä on minulle mahdollisuus kokea urheilu uudella tavalla! Aion oppia aiemmista kokemuksista ja tehdä asioita myös eri tavalla.

Team LA-ryhmän muita amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon ulkopuolelta tulleita urheilijoita ovat mm. Nea Mattila ja Elmiina Siikala (pikajuoksu), Oona Tolppanen (rugby), Kati Tanhua (pesäpallo) sekä Hollannissa käsipalloa pelaava Ella Paukku.

Team LA urheilijat 2026

1 Ahonen Lotta Tampere Saints Amerikkalainen jalkapallo 2 Asikainen Saara Helsinki Wolverines Amerikkalainen jalkapallo 3 Heikkinen Inka Jyväskylä Jaguars Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo 4 Helskyaho Aino Helsinki Wolverines, HFF Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo 5 Häggqvist Petra HKV Yleisurheilu (lopettanut 2025) 6 Högström Naema HIFK Käsipallo 7 Jansen Tiia Turku Trojans Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo 8 Kenraali Jonna Jyväskylä Jaguars Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo 9 Kytömaa Lotta Helsinki Flag Football Lippupallo 10 Mattila Nea HIFK Yleisurheilu 11 Mäkinen Oona BC Nokia Koripallo 12 Pajunen Anni Helsinki Wolverines Amerikkalainen jalkapallo 13 Paukku Ella HV Foreholte, Hollanti Käsipallo 14 Ruotsalainen Emmi HNMKY Koripallo 15 Rämö Saara HNMKY Koripallo 16 Siikala Elmiina HIFK Yleisurheilu 17 Söderholm Essi Kuusankoski Cowgirls, Kotka Eagles Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo 18 Tanhua Kati Jyväskylän Kirittäret Pesäpallo (lopettanut) 19 Tolppanen Oona Helsinki Rugby Union Rugby 20 Törmänen Unna Helsinki Wolverines, Sprayberry Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo 21 Wulff Lotta Turku Trojans, Midland Warriors Lippupallo, Amerikkalainen jalkapallo

Tavoitteena paikka vuoden 2028 Los Angelesin Olympialaisiin.

Los Angelesin lippupallon olympiaturnauksen naisten ja miesten sarjoissa kuusi maailman parasta joukkuetta pelaavat olympiakullasta. Turnaukseen on automaattisesti varattu paikat Yhdysvaltojen nais- ja miesjoukkueille. Molempien sarjojen loput viisi maapaikkaa ratkaistaan vuoden 2026 MM-turnauksessa sekä vuoden 2027 maanosien mestaruusturnauksissa ja lopulta ratkaisevassa Olympic Qualifier Series -karsintaturnauksessa, jonne kutsutaan viiden mantereen kaksi parhaiten maanosamestaruuskisoissa menestynyttä maata.

Suomen maajoukkueet eivät yltäneet mukaan kesän 2026 MM-turnaukseen, joten ensimmäinen ylitettävä este on elokuussa 2027 järjestettävä EM-turnaus. Tänä kesänä naisten maajoukkue hakee kansainvälistä pelituntumaa Prahassa järjestettävästä kansainvälisestä turnauksesta.