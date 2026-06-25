Emman tulevaisuus: kirje Krist Gruijthuijsenilta 19.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Hyvä lukija, Tässä on Emma. Hän viettää nimipäiväänsä tänään 19. toukokuuta. Emma täyttää pian 20 vuotta ja elää murrosvaihetta nuoruuden ja aikuisuuden välillä. Syntymäpäivän lähestyessä hän pysähtyy miettimään tulevaisuutensa suuntaa. Aikuistuminen on väistämätöntä, mutta juuri tässä ajassa se ei tapahdu ilman haasteita. Monet niistä uskomuksista, joiden varaan hän aikoinaan kasvoi, ovat murenemassa, ja muutos haastaa häntä tarkastelemaan uudelleen tapaansa ymmärtää ympäröivää maailmaa. Kahden vuosikymmenen ajan Emma on asunut entisessä painotalossa, arkkitehti Aarno Ruusuvuoren 1960-luvulla suunnittelemassa vaikuttavassa brutalistisessa merkkirakennuksessa Espoossa. Tila ja taide ovat muovanneet toisiaan tässä omaleimaisessa ympäristössä, luoden ainutlaatuiset puitteet Emman varttumiselle. Emma on kasvanut suhteiden kautta: yhteisöjen, taiteilijoiden ja yhteistyökumppanien rinnalla sekä kokoelmiensa parissa. Yhteistyö on ollut keskeinen osa hänen kehitystään ja ohjannut sitä, miten