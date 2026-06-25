Tapio Wirkkalan laaja retrospektiivi saapuu viimeiseen näyttelykohteeseensa Japanissa
25.6.2026 14:00:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
Yli vuoden ajan Japanissa kiertänyt Tapio Wirkkala: The Sculptor of Ultima Thule -näyttely saapuu viimeiseen kohteeseensa Shimane Art Museumiin, jossa se on esillä 26.6.–31.8.2026.
Tapio Wirkkala: The Sculptor of Ultima Thule on ensimmäinen Tapio Wirkkalan (1915–1985) tuotantoa laajasti esittelevä retrospektiivinen näyttely Japanissa. Kiertonäyttely on tuonut yhden suomalaisen taiteen ja muotoilun keskeisimmän vaikuttajan yleisöjen nähtäväksi eri puolilla maata. Shimane Art Museumin jälkeen näyttelyn noin 300 teosta palaa Suomeen.
Huhtikuussa 2025 Tokion Tokyo Station Galleryssa avautunut näyttely on kiertänyt Itami City Museum of Art, History and Culture -museossa sekä Gifun Museum of Modern Ceramic Art -museossa ennen saapumista Matsuessa sijaitsevaan Shimane Art Museumiin. Tapio Wirkkalan 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteutettu näyttely tarjoaa ainutlaatuisen laajan katsauksen Wirkkalan ikoniseen muotoiluperintöön.
Taide-esineitä, lasitaidetta, vaneriveistoksia, prototyyppejä, piirustuksia ja valokuvia esittelevä näyttely tuo esiin Wirkkalan poikkeuksellisen laajan tuotannon ja taiteellisen ajattelun. Muodon ja materiaalin mestarina tunnettu Wirkkala työskenteli ennakkoluulottomasti taiteen ja muotoilun rajapinnalla luoden teoksia, jotka kiehtovat yhä uusia sukupolvia.
Kiertonäyttely on toteutettu yhteistyössä EMMA – Espoon modernin taiteen museon, Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön sekä japanilaisen Blue Sheep -yrityksen kanssa.
”Näyttelyn lämmin vastaanotto eri puolilla Japania on osoittanut, kuinka vahvasti Tapio Wirkkalan tuotanto yhä puhuttelee yleisöjä. Näyttelyn saapuessa viimeiseen kohteeseensa Shimanessa juhlistamme paitsi Wirkkalan perintöä myös merkityksellistä kulttuurivaihtoa ja uusia yhteyksiä, joita tämä hanke on synnyttänyt Suomen ja Japanin välillä”, sanoo EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen.
Näyttely perustuu pääosin Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmaan, joka on suurin olemassa oleva kokonaisuus Tapio Wirkkalan ja hänen puolisonsa, keramiikkataiteilija Rut Brykin, tuotantoa. Taiteilijaparin henkilökohtaisiin arkistoihin perustuva kokoelma on pysyvästi esillä EMMAssa Bryk & Wirkkala -katseluvarastossa. Näyttelyssä nähdään lisäksi laaja valikoima lasi- ja hopeateoksia Collection Kakkonen-kokoelmasta, joka on Suomen johtava modernin lasin ja keramiikan kokoelma.
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Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
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