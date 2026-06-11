Länsi-Niilin viruksen epidemiakausi on alkamassa osassa Eurooppaa. Matkustaminen viruksen epidemia-alueilla 29.6.–30.11. aiheuttaa 28 vuorokauden verenluovutusesteen. Länsi-Niilin virus leviää hyttysten välityksellä ja sitä esiintyy erityisesti Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa, kuten Italiassa, Kreikassa ja Balkanin alueella kesä- ja syyskaudella.

Suurin osa tartunnoista on oireettomia tai lieviä, mutta pahimmillaan virus voi aiheuttaa vakavan aivokuumeen. Rajoituksilla varmistetaan, ettei mahdollinen oireeton virustartunta siirry veren välityksellä potilaaseen.

Luovuta verta mahdollisuuksien mukaan jo ennen matkaa

"Kesällä moni matkustaa ulkomaille, mikä voi vaikuttaa tilapäisesti mahdollisuuteen luovuttaa verta. Kannustammekin tarkistamaan matkustusrajoitukset verkkosivuiltamme ja mahdollisuuksien mukaan luovuttamaan ennen matkaa”, kertoo Veripalvelun lääketieteellisten palvelujen vastaava lääkäri Tuulia Palukka.

Milloin voin luovuttaa matkan jälkeen?

Veripalvelun verkkosivuilta voi tarkistaa, milloin ulkomaanmatkan jälkeen voi luovuttaa. Kirjoita UKK-hakukenttään maan nimi, johon olet matkustamassa ja tarkista maakohtainen tilanne rajoitusten osalta. Epidemiatilanne vaihtelee vuosittain ja seuraamme sitä tiiviisti, minkä vuoksi rajoituksiin saattaa tulla muutoksia nopeastikin. Lähimmän ajan ja paikan voi varata: www.veripalvelu.fi/ajanvaraus

Matkustusrajoitukset eivät vaikuta plasmanluovutukseen. Plasmaa voi luovuttaa Veripalvelun Vantaan toimipisteessä.