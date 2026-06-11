SPR Veripalvelu

Ulkomaanmatka voi estää verenluovutuksen väliaikaisesti – tarkista rajoitukset ajoissa

29.6.2026 08:11:33 EEST | SPR Veripalvelu | Tiedote

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Verenluovuttajia tarvitaan ympäri vuoden, myös kesällä, jolloin monen arki rytmittyy lomien mukaan. Ulkomaanmatka voi kuitenkin estää verenluovutuksen jopa kuukaudeksi Länsi-Niilin viruksen epidemiakauden vuoksi.

Verenluouvuttaja istuu ulkona kalliolla.

Länsi-Niilin viruksen epidemiakausi on alkamassa osassa Eurooppaa. Matkustaminen viruksen epidemia-alueilla 29.6.–30.11. aiheuttaa 28 vuorokauden verenluovutusesteen. Länsi-Niilin virus leviää hyttysten välityksellä ja sitä esiintyy erityisesti Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa, kuten Italiassa, Kreikassa ja Balkanin alueella kesä- ja syyskaudella.  

Suurin osa tartunnoista on oireettomia tai lieviä, mutta pahimmillaan virus voi aiheuttaa vakavan aivokuumeen. Rajoituksilla varmistetaan, ettei mahdollinen oireeton virustartunta siirry veren välityksellä potilaaseen.  

Luovuta verta mahdollisuuksien mukaan jo ennen matkaa 

"Kesällä moni matkustaa ulkomaille, mikä voi vaikuttaa tilapäisesti mahdollisuuteen luovuttaa verta. Kannustammekin tarkistamaan matkustusrajoitukset verkkosivuiltamme ja mahdollisuuksien mukaan luovuttamaan ennen matkaa”, kertoo Veripalvelun lääketieteellisten palvelujen vastaava lääkäri Tuulia Palukka

Milloin voin luovuttaa matkan jälkeen? 

Veripalvelun verkkosivuilta voi tarkistaa, milloin  ulkomaanmatkan jälkeen voi luovuttaa. Kirjoita UKK-hakukenttään maan nimi, johon olet matkustamassa ja tarkista maakohtainen tilanne rajoitusten osalta. Epidemiatilanne vaihtelee vuosittain ja seuraamme sitä tiiviisti, minkä vuoksi rajoituksiin saattaa tulla muutoksia nopeastikin.  Lähimmän ajan ja paikan voi varata:  www.veripalvelu.fi/ajanvaraus 

Matkustusrajoitukset eivät vaikuta plasmanluovutukseen.  Plasmaa voi luovuttaa Veripalvelun Vantaan toimipisteessä. 

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Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.

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