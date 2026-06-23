Elinvoimakeskukset rahoittavat Keski-Suomessa vesienhoitoa ja vesitaloushankkeita yli 0,9 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

Tourujoen kunnostushanke on merkittävä monivuotinen (2024-2026) kohde aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen Jyväsjärven ja Palokkajärven välillä, ja lähitulevaisuudessa aukeaa reitti aina Luonetjärvelle asti.

Silti paljon on vielä maakunnassa tehtävää, ja tekemisen tueksi on usean elinvoimakeskuksen yhteisvoimin avustuksia haettavissa. Uudenmaan elinvoimakeskus myöntää vesienhoidon toimenpiteisiin avustuksia, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vesitaloushankkeisiin, Keski-Suomen elinvoimakeskus JTF- ja Maaseuturahoitukseen, sekä Itä-Suomen elinvoimakeskus kalatalouden hankkeisiin.

Vesienhoidon avustusten haku aikaistuu 2026

Myös tänä syksynä on haettavissa avustuksia vesienhoidon edistämiseen, vesistökunnostusten toteuttamiseen ja vesitaloushankkeisiin 15.9.-30.10.2026. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista tiedotetaan, kun haku käynnistyy. Lisätietoa löydät jo nyt: https://elinvoimakeskus.fi/avustus-vesienhoidon-ja-merenhoidon-seka-vesistotoimenpiteiden-toteutukseen

Rutajoen Tammenkosken padonpoistoa.

Maaseuturahoitusta haettavissa vesien tilan parantamiseen

Keski-Suomen elinvoimakeskuksella on myönnettävissä noin 400 000 euroa EU:n yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin vuonna 2026. Teemahaun kautta etsitään konkreettisia tekoja, joilla voidaan muun muassa hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta.

Tukea voi saada yhdistys tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja tukiprosentti on jopa 80 prosenttia kustannuksista. Ensimmäinen teemahaku on avoinna 1.5.-30.8.2026 ja toinen haku 1.9.- 31.10.2026. Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät verkkosivuilta: https://maaseutu.fi/kehittajalle/ymparisto-ja-ilmasto/

Lisäksi ei-tuotannollisilla investoinneilla voidaan toteuttaa monia eri vesistö- ja ympäristötoimenpiteitä. Tukea voivat hakea myös yhdistystoimijat. Kuluvan vuoden toinen haku on auki 1.8.-15.12.2026. Lisätietoa löydät: https://maaseutu.fi/maaseudun-asukkaalle/ei-tuotannolliset-investoinnit/

Oikeudenmukaisen siirtymän avustuksille (JTF) jatkuva haku 27.11.2026 saakka.

Keski-Suomessa on haettavana 1,9 miljoonaa euroa Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF-haku). JTF-rahoituksella edistetään turvesoiden ennallistamista ja turvetuotannon alapuolisten vesistöjen kunnostuksia.

Turvetuotantoalueiden ennallistaminen voi olla esimerkiksi kosteikkojen rakentamista ja uudelleensoistamista. Keski-Suomessa rahoitettavien hankkeiden tulee edistää hehtaaritavoitteiden saavuttamista ja konkreettisia ennallistamis- ja jälkikäyttötoimia. Hakemuksia voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Lisätietoa JTF-rahoituksesta löydät osoitteesta https://rakennerahastot.fi/-/jtf-rahoituksella-edistetaan-turvesoiden-ennallistamista-lansi-suomessa-jatkuva-haku-on-auki-

Ennallistettua ja suojeltua Kiemannevan suoaluetta. Rimpinen alue Konnunsuota.

Kalataloudellisiin avustuksiin runsaasti eri vaihtoehtoja

Kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin liittyviä harkinnanvaraisia avustuksia on useita erityyppisiä ja ohjelmamuotoisia vaihtoehtoja. Hyvä perusperiaate onkin miettiä yhdessä asiantuntijan kanssa etukäteen, mikä olisi juuri sinun hankkeeseen sopivin valinta.

Syksyllä haussa olevat kalataloudelliset kunnostusavustukset kohdistuvat erityisesti virtavesien ennallistamiseen ja sitä kautta uhanalaisten lohikalojen elinvoimaisuuden parantamiseen, ja niistä voit lukea lisää täältä: https://elinvoimakeskus.fi/avustus-kalataloudellisiin-kunnostushankkeisiin