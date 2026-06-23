Elinvoimakeskukset

Elinvoimakeskukset rahoittavat Keski-Suomessa vesienhoitoa ja vesitaloushankkeita yli 0,9 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

26.6.2026 13:30:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Keski-Suomen vesienhoitoa toteutetaan myös tänä vuonna useiden alkavien tai jatkavien kunnostushankkeiden voimin. Tourujoen ja SYLI-hanke jatkuvat, Pengerjoen valuma-aluetason suunnitelmaa aloitetaan asteittain toteuttamaan, KEURUS-hanke toimii edelleen Keurusselän ympäristössä, paikalliset järvien hoitoyhdistykset jatkavat toimintaansa sekä lukuisat padonpurkuhankkeet Keski-Suomen virtavesissä etenevät.

Vuolas joki jossa on runsaasti kiviä, taustalla silta ja vehreää metsää.
Tourujoen Luusuan pohjapato.

Tourujoen kunnostushanke on merkittävä monivuotinen (2024-2026) kohde aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen Jyväsjärven ja Palokkajärven välillä, ja lähitulevaisuudessa aukeaa reitti aina Luonetjärvelle asti. 

Silti paljon on vielä maakunnassa tehtävää, ja tekemisen tueksi on usean elinvoimakeskuksen yhteisvoimin avustuksia haettavissa. Uudenmaan elinvoimakeskus myöntää vesienhoidon toimenpiteisiin avustuksia, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vesitaloushankkeisiin, Keski-Suomen elinvoimakeskus JTF- ja Maaseuturahoitukseen, sekä Itä-Suomen elinvoimakeskus kalatalouden hankkeisiin. 

Vesienhoidon avustusten haku aikaistuu 2026 

Myös tänä syksynä on haettavissa avustuksia vesienhoidon edistämiseen, vesistökunnostusten toteuttamiseen ja vesitaloushankkeisiin 15.9.-30.10.2026. Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista tiedotetaan, kun haku käynnistyy. Lisätietoa löydät jo nyt: https://elinvoimakeskus.fi/avustus-vesienhoidon-ja-merenhoidon-seka-vesistotoimenpiteiden-toteutukseen

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Rutajoen Tammenkosken padonpoistoa.

Maaseuturahoitusta haettavissa vesien tilan parantamiseen 

Keski-Suomen elinvoimakeskuksella on myönnettävissä noin 400 000 euroa EU:n yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin vuonna 2026. Teemahaun kautta etsitään konkreettisia tekoja, joilla voidaan muun muassa hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta.

Tukea voi saada yhdistys tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö ja tukiprosentti on jopa 80 prosenttia kustannuksista. Ensimmäinen teemahaku on avoinna 1.5.-30.8.2026 ja toinen haku 1.9.- 31.10.2026. Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät verkkosivuilta: https://maaseutu.fi/kehittajalle/ymparisto-ja-ilmasto/ 

Lisäksi ei-tuotannollisilla investoinneilla voidaan toteuttaa monia eri vesistö- ja ympäristötoimenpiteitä. Tukea voivat hakea myös yhdistystoimijat. Kuluvan vuoden toinen haku on auki 1.8.-15.12.2026. Lisätietoa löydät: https://maaseutu.fi/maaseudun-asukkaalle/ei-tuotannolliset-investoinnit/  

Oikeudenmukaisen siirtymän avustuksille (JTF) jatkuva haku 27.11.2026 saakka. 

Keski-Suomessa on haettavana 1,9 miljoonaa euroa Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF-haku). JTF-rahoituksella edistetään turvesoiden ennallistamista ja turvetuotannon alapuolisten vesistöjen kunnostuksia.

Turvetuotantoalueiden ennallistaminen voi olla esimerkiksi kosteikkojen rakentamista ja uudelleensoistamista. Keski-Suomessa rahoitettavien hankkeiden tulee edistää hehtaaritavoitteiden saavuttamista ja konkreettisia ennallistamis- ja jälkikäyttötoimia. Hakemuksia voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Lisätietoa JTF-rahoituksesta löydät osoitteesta https://rakennerahastot.fi/-/jtf-rahoituksella-edistetaan-turvesoiden-ennallistamista-lansi-suomessa-jatkuva-haku-on-auki-

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Ennallistettua ja suojeltua Kiemannevan suoaluetta. Rimpinen alue Konnunsuota.

Kalataloudellisiin avustuksiin runsaasti eri vaihtoehtoja 

Kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin liittyviä harkinnanvaraisia avustuksia on useita erityyppisiä ja ohjelmamuotoisia vaihtoehtoja. Hyvä perusperiaate onkin miettiä yhdessä asiantuntijan kanssa etukäteen, mikä olisi juuri sinun hankkeeseen sopivin valinta.

Syksyllä haussa olevat kalataloudelliset kunnostusavustukset kohdistuvat erityisesti virtavesien ennallistamiseen ja sitä kautta uhanalaisten lohikalojen elinvoimaisuuden parantamiseen, ja niistä voit lukea lisää täältä: https://elinvoimakeskus.fi/avustus-kalataloudellisiin-kunnostushankkeisiin 

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Yhteyshenkilöt

Vesienhoidon ja vesitalouden avustukset:

Vesienhoidon asiantuntija Jouni Kivinen, jouni.kivinen@elinvoimakeskus.fi , p. 0295 024 814
Johtava vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, lauri.kaisto@elinvoimakeskus.fi , p. 0295 024 752

Maaseuturahoitus ja ETI-tuet:

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Leena Koponen, leena.koponen@elinvoimakeskus.fi , p.0295 026 043
Asiantuntija Merja Lehtinen, merja.lehtinen@elinvoimakeskus.fi , p. 0295 024 570

Kalataloudelliset kunnostusavustukset:

Ylitarkastaja Olli Sivonen, olli.sivonen@elinvoimakeskus.fi , p. 0295 024 540

JTF-rahoitus ja NEVALA-hanke:

Projektipäällikkö Inka Vesala, inka.vesala@elinvoimakeskus.fi , p. 0295 024 208

Kuvat

Vuolas joki jossa on runsaasti kiviä, taustalla silta ja vehreää metsää.
Tourujoen Luusuan pohjapato.
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Ilmakuva Rutajoen Tammenkosken padonpoistotyömaasta. Näkyvissä kaivinkone sekä padon purkamiseen käytettyjä kiviä ja maata.
Rutajoen Tammenkosken padonpoistoa.
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Ilmakuva Kiemannevan ja Konnunsuon suoalueesta. Näkyvissä on vesi- ja turvemaata sekä metsää.
Ennallistettua ja suojeltua Kiemannevan suoaluetta. Rimpinen alue Konnunsuota.
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Tietoa julkaisijasta

Elinvoimakeskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueiden elinvoimaa monialaisesti ja yhteistyöllä. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä, tuntevat alueiden tarpeet ja toimivat paikallisesti.

Kymmenen uutta elinvoimakeskusta aloittaa toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskukset perustetaan nykyisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) pohjalta.

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Finansieringsansökan för utvecklingsprogrammet för växtunderlags- och ströproduktion har öppnats22.6.2026 10:11:01 EEST | Pressmeddelande

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