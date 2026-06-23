Kokoomuksen Kopra: Kaikki muut kertoivat talouslinjastaan – SDP:n Lindtman pakeni jälleen vastuuta

– Kaikki muut puoluejohtajat pystyivät vastaamaan selkeästi tähän kysymykseen. Jokaiselta puolueelta löytyi tähän linja. Mutta Lindtman osoitti jälleen, että SDP:n linja talouspolitiikassa on levällään kuin Jokisen eväät, Kopra sanoo.

Kopran hämmästelee, miten Suomen suurimmalta oppositiopuolueelta ei löytynyt kysymykseen selkeää vastausta.

– Kokoomukselle valinta on selvä: Suomen taloutta tasapainotetaan ennen kaikkea menoja sopeuttamalla, työn tekemisen ja yrittämisen edellytyksiä vahvistamalla sekä talouskasvua vauhdittamalla. Ei jatkuvasti veroja kiristämällä. Kun suuren puolueen puheenjohtaja ei uskalla ottaa näin yksinkertaiseen kysymykseen kantaa, niin talouslinjaa ei joko ole tai sitä ei haluta paljastaa suomalaisille, Kopra sanoo.

– Vasemmistoliitolla sentään on linja: reilusti lisää veroja ja menoja. Siitä me olemme täysin eri mieltä, mutta ainakin äänestäjä tietää, mitä Vasemmistoliitolta saa. Lindtmanin taktiikka taas on yrittää olla samaan aikaan kaikkea kaikille: vasemmalle vasemmistolainen, keskelle maltillinen ja vaikeissa kysymyksissä hiljaa silloin, kun pitäisi löytyä vastauksia, Kopra sanoo.