Kokoomuksen Kopra: Kaikki muut kertoivat talouslinjastaan – SDP:n Lindtman pakeni jälleen vastuuta
25.6.2026 14:54:12 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman jätti eilen MTV:n Suomi Areenassa järjestetyssä puheenjohtajatentissä vastaamatta, sopeuttaisiko puolue taloutta ensi kaudella enemmän veronkorotuksilla vai leikkauksilla. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan Lindtmanin pakoilu kysymykseen vastaamisessa osoittaa SDP:n pakan olevan edelleen talouspolitiikassa täysin sekaisin.
– Kaikki muut puoluejohtajat pystyivät vastaamaan selkeästi tähän kysymykseen. Jokaiselta puolueelta löytyi tähän linja. Mutta Lindtman osoitti jälleen, että SDP:n linja talouspolitiikassa on levällään kuin Jokisen eväät, Kopra sanoo.
Kopran hämmästelee, miten Suomen suurimmalta oppositiopuolueelta ei löytynyt kysymykseen selkeää vastausta.
– Kokoomukselle valinta on selvä: Suomen taloutta tasapainotetaan ennen kaikkea menoja sopeuttamalla, työn tekemisen ja yrittämisen edellytyksiä vahvistamalla sekä talouskasvua vauhdittamalla. Ei jatkuvasti veroja kiristämällä. Kun suuren puolueen puheenjohtaja ei uskalla ottaa näin yksinkertaiseen kysymykseen kantaa, niin talouslinjaa ei joko ole tai sitä ei haluta paljastaa suomalaisille, Kopra sanoo.
– Vasemmistoliitolla sentään on linja: reilusti lisää veroja ja menoja. Siitä me olemme täysin eri mieltä, mutta ainakin äänestäjä tietää, mitä Vasemmistoliitolta saa. Lindtmanin taktiikka taas on yrittää olla samaan aikaan kaikkea kaikille: vasemmalle vasemmistolainen, keskelle maltillinen ja vaikeissa kysymyksissä hiljaa silloin, kun pitäisi löytyä vastauksia, Kopra sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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