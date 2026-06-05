Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Nuorten Ystävät vahvistavat yhteistyötään kumppanuussopimuksella

26.6.2026 10:00:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote

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Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Nuorten Ystävät ry ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on tiivistää ja rakentaa konkreettista yhteistyötä.

Yhteistyöllä pyritään edistämään Nuorten Ystävien asiakkaiden hyvinvointia ja henkilöstön osaamista. Samalla sopimus tukee Diakin opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä.  

Yhteistyö koskee kolmea painopistealuetta: Diakin koulutustoimintaa, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja kokeilutoimintaa sekä henkilökunnan asiantuntijuuden vaihtoa. 

Diakin strategisena päämääränä on toimia sosiaalisen kestävyyden suunnannäyttäjänä ja katkaista eriarvoistumiskehitys Suomessa. Tämän saavuttaminen edellyttää vaikuttavan osaamisen uudistamista tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.  

– Nyt solmittu kumppanuus Nuorten Ystävien kanssa antaa meille arvokkaan mahdollisuuden kehittää haavoittuvien ryhmien kohtaamista ja tuottaa uusia, yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja koulutus- ja TKI-toimintamme kautta, sanoo Diakin rehtori-toimitusjohtaja Kati Komulainen.  

Nuorten Ystävien perustehtävänä ja strategisena arvona on kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja ajaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten etua.  

– Tarvitsemme uusia, vaikuttavia tapoja tukea haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Yhteistyö Diakin kanssa tarjoaa tähän erinomaisen alustan yhdistää koulutus, tutkimus ja käytännön työ, kertoo Nuorten Ystävien pääsihteeri Raija Näppä.

Avainsanat

kumppanuusammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.

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