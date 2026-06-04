VATT: Kehysriihen veropäätösten hyötyjä valuu lähinnä palveluja jo käyttäville

VATT:n (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle on laatinut tutkimusprofessori Tuomas Kosonen.

Lausunnon mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen sekä harmaan talouden kitkemiseen jäävät melko vähäisiksi. Kokonaisuutena arvioiden esitetyt veromuutokset kohdistuvat palveluita jo ennestään käyttäville keski- ja suurituloisille kotitalouksille.

Näiden toimien arvioidaan vähentävän julkisen sektorin verotuloja yhteensä 109 miljoonalla eurolla vuonna 2026, 83 miljoonalla eurolla vuonna 2027 ja 6 miljoonalla eurolla vuonna 2028. Tuo summa keskellä julkisen talouden sopeuttamisurakkaa tarkoittaa, että kompensoivat verotulojen lisäykset olisi löydettävä jostain muualta.

Toimien vaikutuksia rajoittavat niiden suhteellisen pieni mittakaava sekä tutkimuskirjallisuuden havainnot siitä, että vastaavilla verokannustimilla on ollut vain rajallisia vaikutuksia palveluiden kysyntään ja työllisyyteen.

Verovähennyksistä tekee yleisesti ottaen kalliita se, että sitä maksetaan kaikille, jotka käyttävät vähennykseen oikeuttavia palveluita jo ennestään. Tähän kuluu paljon veroeuroja suhteessa verovähennyksen tai etuuden johdosta palveluiden tai harrastusten lisäkäyttäjiin.

Kotitalousvähennykseen jälleen suunnanmuutos

Kotitalousvähennystä on muutettu tiheään ja eri suuntiin sen olemassaolon ajan. Tällä kertaa hallitus esittää sen väliaikaista korottamista vuosiksi 2026–2027 siten, että työkustannuksista saatavan vähennyksen osuus nousisi 35 prosentista 40 prosenttiin ja vähennyksen enimmäismäärä 1 600 eurosta 2 100 euroon vuodessa.

Vähennyksen käyttäjät ovat keskimäärin keski- ja suurituloisia eli vähennys toimii pitkälti tulonsiirtona jo ennestään palveluita käyttäville kotitalouksille. Esityksen arvioidaan vähentävän verotuloja noin 77 miljoonalla eurolla vuodessa.

”Tämä esitys poikkeaa hallituksen aiemmasta linjasta, sillä kotitalousvähennyksen ehtoja kiristettiin vielä vuodeksi 2025 julkisen talouden sopeuttamistarpeisiin vedoten. Muuttuneita olosuhteita, jotka perustelisivat suunnanmuutoksen, on vaikea tunnistaa,” arvioidaan VATT:n lausunnossa.

Matkakuluvähennyksen alennus keventäisi hieman työmatkakustannuksia

Hallitus esittää työmatkojen matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden alentamista väliaikaisesti 900 eurosta 800 euroon vuodelle 2026. Tavoitteena on helpottaa työmatkakustannuksia tilanteessa, jossa polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Toimenpiteen verotulovaikutukseksi arvioidaan noin 26 miljoonaa euroa.

”Vaikka vaikutus yksittäiselle verovelvolliselle jää melko pieneksi, voidaan kysyä, tukeeko polttoainekustannusten kompensointi hallituksen ilmasto- ja päästötavoitteita. Korkeammat polttoainehinnat voivat myös kannustaa liikenteen sähköistymiseen ja vähäpäästöisempiin liikkumisratkaisuihin”, toteaa Kosonen lausunnossa.

Liikunta- ja kulttuuriedun korotus hyödyttäisi palveluita jo nyt käyttäviä

Hallitus esittää työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärän nostamista 400 eurosta 540 euroon vuodessa. Muutos olisi pysyvä. Korotuksen perusteluna on muun muassa se, että etuuden enimmäismäärää ei ole tarkistettu vuoden 2009 jälkeen, jolloin inflaatio on heikentänyt sen reaaliarvoa.

Muutoksen arvioidaan vähentävän ansiotuloverojen tuottoa noin viidellä miljoonalla eurolla ja yhteisöverotuottoa noin miljoonalla eurolla vuodessa.

”Vaikka liikunta- ja kulttuuriedun vaikutuksista ei ole yhtä kattavaa tutkimusnäyttöä kuin kotitalousvähennyksestä, siihen liittyy samankaltaisia tehokkuus- ja tulonjakokysymyksiä. Etu hyödyttää erityisesti niitä työntekijöitä, jotka käyttävät liikunta- ja kulttuuripalveluita jo ennestään" todetaan VATT:n lausunnossa.