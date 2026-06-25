Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
25.6.2026 16:13:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 25.6.2026
MAASTOPALO VIITASAARI
Pelastuslaitos hälytettiin klo 14.50. keskisuurelle maastopalolle Kiminkiniementielle Viitasaarelle. Viime viikolla poltetun risukasan pohja syttynyt uudestaan ja levinnyt maastoon kesämökin pihapiirissä.
Naapurit olivat havainneet palon ja saaneet sen alkusammutuksella hallintaan. Pelastuslaitos kasteli palaneen alueen huolellisesti. Palanut alue oli noin 20 neliömetriä. Välitöntä vaaraa rakennuksiin leviämiseen ei ollut, mutta navakka tuuli nopeutti palamista. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tehtävälle hälytettiin yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta. Näistä kolme yksikköä toimi kohteessa sammutustöissä. Toiminta kohteessa päättynee tunnin sisällä.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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