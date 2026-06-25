Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 24.6.2026 22:23:36 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.6.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Mäkitie, Joutsa Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Joutsan Mäkitielle puoli kymmenen aikaan keskiviikkoiltana. Omakotitalon saunassa oli syttynyt palo, joka levisi kiukaan takana olevaan seinään ja kattoon. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja purki saunan rakenteita varmistaakseen palon sammumisen. Kohteessa oli kolme pelastuslaitoksen yksikköä. Kaikki paikalla olleet henkilöt pääsivät itse poistumaan rakennuksesta.