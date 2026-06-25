Missionssällskapet hjälper jordbävningsoffren i Venezuela

Venezuela drabbades på onsdagen av en jordbävning med en magnitud på 7,2 och mindre än en minut senare följde en andra jordbävning med en magnitud på 7,5. Enligt de senaste uppgifterna har minst 164 människor omkommit och omkring 970 skadats och man befarar att antalet offer kommer att stiga avsevärt i takt med att räddningsarbetet fortskrider.

”Som det står i Psaltaren 46 är Gud vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför fruktar vi inte, om än jorden skakar. Vi ber om förbön för Venezuela”, säger kyrkoledare Gerardo Hands i Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka.

”Jag tackar Gud för att han vandrar vid vår sida och tar hand om oss genom andra människor och deras solidaritetshandlingar.”

Jordbävningarna drabbade ett land där människor redan lever under svåra förhållanden. Politiska oroligheter, ökande kriminalitet och organiserade kriminella gruppers verksamhet är vardag i många delar av landet. Inflationen har varit hög och tillgången till baslivsmedel och bränsle är begränsad. I särskilt dåligt skick är landets utbildnings- och hälsovårdssystem. Under de senaste åren har nästan 8 miljoner människor lämnat Venezuela. Särskilt barns situation i Venezuela är svår. Många barns föräldrar har lämnat landet för att söka ekonomisk trygghet och barnen har lämnats hos mor- och farföräldrar eller ensamma.

Missionssällskapet har varit verksamt i landet sedan 1989 och stödjer den evangelisk-lutherska kyrkans arbete, barnskydd och förbättring av kvinnors ställning.

Missionssällskapets katastroffond kan stödjas:

Via webben: https://felm.finskamissionssallskapet.fi/ge-en-gava/katastroffonden/

Via MobilePay på numret 65040.

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(Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, Åland ÅLR 2025/5437)