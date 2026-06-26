KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tuloverotusta (toimintamuodon muutos)

A viljeli heinää noin 28 hehtaarin tukikelpoisella peltoalueella ja sai tukituloja peltojen viljelystä pysyvällä nurmella. Ulkopuolinen taho korjasi heinän ja sai heinän vastikkeena korjaustoiminnasta. Lisäksi A sai vuokratuloja noin kahden hehtaarin peltoalueen ja maatilarakennusten vuokraamisesta omistamalleen elämystapahtumia järjestävälle yhtiölle.

A oli esittänyt muutoksenhakuvaiheessa täydentävää selvitystä valitun toimintamallin taustasyistä sekä maatilalla aikaisemmin harjoitetusta toiminnasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kysymys ollut ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyn tosiasiaselvityksen muuttumisesta vaan tosiseikkojen täydentymisestä ja perustelujen kehittymisestä. Täydennys oli ollut samalla vastausta ennakkoratkaisussa ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vastineissa lausuttuun. Maatalouden harjoittamisen edellytyksen arvioinnin näkökulmasta keskeisenä pidettävä toiminnan sisältö tai siitä esitetty selvitys ei ollut tosiseikkojen täydentymisen myötä muuttunut muuksi. Muutoksenhakijan esittämä selvitys voitiin siten ottaa kokonaisuutena huomioon asiaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistaessa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi A:n harjoittaman viljelytoiminnan osoittavan vakaata tulonhankkimistarkoitusta. Kun lisäksi otettiin huomioon se, että A:n harjoittaman toiminnan verotus oli toimitettu maatilatalouden tuloverolain mukaan, toimintaa oli pidettävä tuloverolain 24 §:ssä tarkoitettuna maatalouden harjoittamisena.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:52