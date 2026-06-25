Tampereelle valmistui Suomen suurin opiskelija-asumisen hanke
26.6.2026 11:53:38 EEST | Hartela | Tiedote
Tampereen Kalevaan on valmistunut TOAS Hippos -kortteli, Suomen suurin opiskelija-asumisen hanke. Suojaavassa, yhteisöllisessä korttelissa asuu nyt yli 700 opiskelijaa, ja kokonaisuus kokoaa asumisen rinnalle laajan palveluympäristön arjen tueksi.
TOAS Hippos on Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin historian merkittävin rakennushanke, jossa on rakennettu noin 35 000 kerrosneliömetriin 586 opiskelija-asuntoa sekä lisäksi noin 7 000 kerrosneliömetriä liike-, palvelu- ja yhteistiloja. Viimeistely- ja pihatyöt korttelissa valmistuivat kesäkuussa.
Kaarevan, suojaavan julkisivun ja polveilevan, vehreän sisäpihan varaan rakentuva kortteli luo puitteet opiskelijaelämälle, jossa yhdistyvät asuminen, opiskelu ja palvelut: alueella on opiskelijaravintola, lähikauppa, kuntosali sekä monipuolisesti työskentely- ja harrastetiloja. Kokonaisuus on suunniteltu vastaamaan muuttuvaan opiskelija-arkeen, jossa asuminen, opiskelu ja työ limittyvät aiempaa tiiviimmin.
”TOAS Hippos on meidän ylpeyden aihe kun onnistuimme toteuttamaan sellaisen kokonaisuuden, jota tavoittelimmekin. Monenlaisten ja monenkokoisten asuntojen lisäksi Hippos tarjoaa kaikki opiskelija-arjen palvelut. Erilaiset tilaratkaisut mahdollistavat helposti arjen kohtaamisia ja toisaalta tarjolla on myös omaa rauhaa”, kertoo Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski.
Hanke toteutettiin allianssimallilla, ensimmäisenä isona asuinrakentamisen allianssina Suomessa. Tilaajana toimi Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS, ja allianssin muut jäsenet olivat Hartela rakentajana, A-Insinöörit projektijohtajana, rakennuttajana ja valvojana sekä rakenne-, akustiikka- ja geosuunnittelijana, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana sekä Granlund talotekniikkasuunnittelijana.
Hankkeen pitkä kaari näkyy sen toteutuksessa. Ensimmäiset suunnitelmat tehtiin jo vuonna 2016, allianssisopimus allekirjoitettiin 2019 ja koko kortteli valmistui kesäkuussa 2026.
Rakentaminen ajoittui ajanjaksoon, jota leimasivat poikkeukselliset muutokset toimintaympäristössä.
Koronapandemia vaikeutti hankkeen keskeistä työskentelytapaa, allianssimallin Big Room -yhteistyötä. Samanaikaisesti materiaalien hinnat nousivat voimakkaasti pandemian jälkeisen elvytyksen ja Ukrainan sodan seurauksena. Myös rahoitus- ja tukijärjestelmien isot muutokset vaikuttivat opiskelija-asumisen hankkeisiin valtakunnallisesti. Tästä huolimatta kokonaisuus eteni suunnitellussa aikataulussa ja kustannukset pysyivät hallinnassa.
Uusi yhteisöyksiö ja rakentamisen innovaatioita
Valmiissa korttelissa näkyvät monet suunnittelun ja rakentamisen kehitysaskeleet. Korttelin neljä rakennusta on rakennettu massiivipuisista CLT-tilaelementeistä ja viisi vähähiilisestä betonista.
Hankkeen aikana kehitettiin kymmeniä innovaatioita, kuten uusi yhteisöyksiö, jossa asukkaan oma pieni yksiö on varusteltu keittiöllä ja kylpyhuoneella, mutta parvekkeellinen olohuone jaetaan muiden asukkaiden kanssa. Teknisiin innovaatioihin lukeutuvat esimerkiksi puinen palomuuri sekä monienergiaratkaisu, jossa kaupan lauhdelämpöä hyödynnetään kiinteistössä.
Tahtituotannon käyttö kehittyi vaiheittain projektin aikana, mikä näkyi erityisesti loppuvaiheessa nopeutuneena rakentamisena. Hankkeen ratkaisuja alusta alkaen ohjannut hiilijalanjälki on 12–18 % vertailukohteen hiilijalanjälkeä pienempi. Korttelille haetaan Rakennustiedon neljän tähden ympäristöluokitusta.
Kaikissa TOAS Hippos -korttelin asunnoissa on jo asukkaat. Opiskelijoiden palaute on ollut erittäin positiivista, ja TOAS on saanut paljon kiitosta korttelin palveluista, yhteistiloista sekä sijainnista.
Hanke on ollut merkittävä työllistäjä Tampereella aikana, jolloin asuntorakentaminen on ollut poikkeuksellisen hiljaista.
“Hanketta vietiin läpi ajassa, jota leimasivat pandemia, kustannusnousu ja alan rakenteelliset muutokset. Yhteisten tavoitteiden, avoimen toimintatavan ja jatkuvan kehittämisen ansiosta onnistuimme viemään kokonaisuuden maaliin suunnitellusti. Ei ollut helppoa oikein missään käänteessä, mutta vaiheittain valmistunut kokonaisuus motivoi vaikeillakin hetkillä pääsemään yhteistyöllä eteenpäin. On upea fiilis, kun kaikki on nyt valmista, yhdessä valmiiksi tehtyä”, kertoo Kirsi Koski.
Yhteyshenkilöt
Hanna MarttilaLiiketoimintajohtajaHartelaPuh:0503403176hanna.marttila@hartela.fi
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Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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