KHO:n ennakkopäätös, joka koskee lahjaverotusta (vanhemmilta saatu laina)

Verohallinto oli katsonut A:n saaman suorituksen kokonaisuudessaan hänen isältään saamaksi lahjaksi. Kun verotuksen oikaisulautakunta oli katsonut, että A oli saanut lahjan puoliksi kummaltakin vanhemmaltaan, Verohallinto oli toimittanut äidiltä saadun suorituksen osalta lahjaverotuksen seurannaismuutoksena.

Korkein hallinto-oikeus arvioi isältä saatua suoritusta ensin perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella ja otti asiassa huomioon A:n kyvyn maksaa hänelle suoritettu määrä takaisin ja sen seikan, että A ja hänen vanhempansa olivat laatineet lainasta velkakirjan, johon oli liitetty takaisinmaksusuunnitelma, sekä sen seikan, että A oli esitetyn selvityksen mukaan maksanut lainaa takaisin suunnitelman mukaisesti, ja katsoi, ettei A ollut saanut veronalaista lahjaa. Asiaa ei arvioitu toisin lainan takaisinmaksusuunnitelman mukaisen lyhennysvapaan, lainan korottomuuden eikä lainan pitkän takaisinmaksuajan perusteella. Asiaa ei arvioitu toisin myöskään perintö- ja lahjaverolain veron kiertämistä koskevan 33 a §:n perusteella.

A:n äidiltä saaman suorituksen osalta korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei seurannaismuutosta ollut voitu tehdä tilanteessa, jossa perintö- ja lahjaverolain mukaista verotusta muutettiin saman verovelvollisen lahjaverotukseen vaikuttavalla tavalla.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:54