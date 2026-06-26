Tuula Kivari jatkaa vakuutusoikeuden ylituomarina

26.6.2026 12:04:36 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Jaa

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt vakuutusoikeuden ylituomariksi Tuula Kivarin seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2026-31.7.2033.

Kivari on vakuutusoikeuden ylituomari. Hän on toiminut siellä myös vakuutusoikeustuomarina, kansliapäällikkönä ja esittelijänä. Aikaisemmin hän on toiminut oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, hankejohtajana ja kehittämispäällikkönä oikeusministeriössä.

Kivari on toiminut lakimiehenä omaisuudenhoitoyhtiössä sekä avustavana lakimiehenä ja lakimiehenä asianajotoimistossa.

Kivari on varatuomari, ja hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Kivari on toiminut opetustehtävissä.

Vakuutusoikeus toimii jakautuneena kolmeen lainkäyttöosastoon sekä hallinto-osastoon. Vuonna 2025 vakuutusoikeuteen saapui noin 3200 asiaa, ja ratkaistuja asioita oli noin 3500. Suurimmat vakuutusoikeuden asiaryhmät ovat työttömyysturva-asiat, työtapaturma- ja ammattitautiasiat sekä ansioeläkeasiat. Kansaneläkelaitoksen päätöksiin liittyviä valituksia ratkaistiin noin 1500. Suurimpia asiaryhmiä näistä olivat sairausvakuutusasiat, kansaneläkeasiat ja asumistukiasiat.

Vakuutusoikeudessa työskentelee noin 107 henkilöä, joista noin 40 on tuomareita ja alle 20 esittelijöitä. Vakuutusoikeudessa on lisäksi ylilääkäri, muuta henkilökuntaa sekä sivutoimisia jäseniä ja asiantuntijoita.

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin, joka käsittelee pääasiassa muutoksenhakulautakuntien päätöksistä tehtyjä valituksia. Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste suurimmassa osassa käsittelemistään valitusasioista. Vakuutusoikeus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimivalta kattaa koko maan.

Avainsanat

tuomioistuimetvakuutusoikeusnimitys

Yhteyshenkilöt

ma. kansliapäällikkö Anu Sainio, p. 029 564 3221, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto

Tuomioistuinvirasto tiedottaa poikkeuksellisesti Helsingin hovioikeuden 18.6. antamasta tuomiosta26.6.2026 14:49:33 EEST | Tiedote

Helsingin hovioikeus antoi 18.6.2026 tuomion Malmin sairaalan läheisyydessä 6.10.2024 väitetyksi tapahtunutta törkeää raiskausta koskevassa asiassa. Hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden asiassa 22.4.2025 antamaa tuomiota. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen törkeästä raiskauksesta. Ratkaisut ovat herättäneet runsasta keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa. Erityisesti on keskusteltu jutun asianomistajan alaikäisyydestä ja humalatilasta sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye