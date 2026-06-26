Tuula Kivari jatkaa vakuutusoikeuden ylituomarina
26.6.2026 12:04:36 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt vakuutusoikeuden ylituomariksi Tuula Kivarin seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2026-31.7.2033.
Kivari on vakuutusoikeuden ylituomari. Hän on toiminut siellä myös vakuutusoikeustuomarina, kansliapäällikkönä ja esittelijänä. Aikaisemmin hän on toiminut oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, hankejohtajana ja kehittämispäällikkönä oikeusministeriössä.
Kivari on toiminut lakimiehenä omaisuudenhoitoyhtiössä sekä avustavana lakimiehenä ja lakimiehenä asianajotoimistossa.
Kivari on varatuomari, ja hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Kivari on toiminut opetustehtävissä.
Vakuutusoikeus toimii jakautuneena kolmeen lainkäyttöosastoon sekä hallinto-osastoon. Vuonna 2025 vakuutusoikeuteen saapui noin 3200 asiaa, ja ratkaistuja asioita oli noin 3500. Suurimmat vakuutusoikeuden asiaryhmät ovat työttömyysturva-asiat, työtapaturma- ja ammattitautiasiat sekä ansioeläkeasiat. Kansaneläkelaitoksen päätöksiin liittyviä valituksia ratkaistiin noin 1500. Suurimpia asiaryhmiä näistä olivat sairausvakuutusasiat, kansaneläkeasiat ja asumistukiasiat.
Vakuutusoikeudessa työskentelee noin 107 henkilöä, joista noin 40 on tuomareita ja alle 20 esittelijöitä. Vakuutusoikeudessa on lisäksi ylilääkäri, muuta henkilökuntaa sekä sivutoimisia jäseniä ja asiantuntijoita.
Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin, joka käsittelee pääasiassa muutoksenhakulautakuntien päätöksistä tehtyjä valituksia. Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste suurimmassa osassa käsittelemistään valitusasioista. Vakuutusoikeus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimivalta kattaa koko maan.
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