Riitamaa-Nurmesnevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
26.6.2026 10:35:14 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Riitamaa-Nurmesnevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen (Kärsämäki, Pyhäjärvi) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
ABO Energy Suomi Oy suunnittelee Riitamaa-Nurmesnevan tuuli- ja aurinkovoimahanketta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin alueelle. Hankealue sijaitsee Kärsämäen ja Pyhäjärven rajalla, noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Kärsämäen keskustaajamasta lounaaseen ja noin 14 kilometriä Pyhäjärven keskustaajamasta luoteeseen.
Noin 7 872 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan 17–53 uuden tuulivoimalan ja noin 456 hehtaarin aurinkovoima-alueen rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW, napakorkeus 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hanke on suunniteltu liitettäväksi sähköverkkoon hankealueen länsipuolella sijaitsevalla Pysäysperän sähköasemalla tai idässä Murtoperän eteläisellä tai pohjoisella sähköasemalla. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kilovoltin tai 400 kilovoltin voimajohto.
Tarkempi kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista on esitetty arviointiselostuksessa.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle selostuksen ensimmäisen nähtävilläolon 6.11.2024−10.1.2025 aikana 16 lausuntoa ja 10 mielipidettä sekä selostuksen täydennyksen nähtävilläolon 1.4.–19.5.2026 aikana 13 lausuntoa ja 9 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, pintavesiin, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävät kielteiset vaikutukset kohdistuvat luontoon (erityisesti linnustoon, metsäpeuraan, suurpetoihin, ekologisiin yhteyksiin ja Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin), maisemaan ja kulttuuriympäristöön, pintavesiin, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Mikään arviointimenettelyssä tarkastelluista hankevaihtoehdoista ei ole Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan mukainen.
YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Nurmesjärven ja Latvakankaan Natura-alueille. Lupa- ja valvontaviraston lausunnon mukaan kummankaan alueen osalta ei ole mahdollista poissulkea Natura-alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvia merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Arviointeja tulee täydentää.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/riitamaantuulivoimaYVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija Schuss, ympäristöasiantuntija, 0295 254 145, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Niklas Virkkala, ylitarkastaja. 0295 254 915, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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