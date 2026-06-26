Työntekijät altistuivat hiilimonoksidille – työnjohtajalle ja yrityksen hallituksen puheenjohtajalle sakot, yhtiölle yhteisösakko
26.6.2026 10:52:29 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta työnjohtajalle 15 päiväsakkoa, hallituksen puheenjohtajalle 10 päiväsakkoa ja yhtiölle 3 000 euron yhteisösakon. Yhtiön toimitusjohtajaa koskeva syyte hylättiin. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 2.6.2026.
Käsiteltävänä ollut asia koski tammikuussa 2024 Nokialla tapahtunutta tapausta, jossa kolme työntekijää altistui hiilimonoksidille (häkä). Työntekijät olivat tekemässä rakenteilla olleen hallin betonilattiavaluja. Valupäivänä valettua lattiaa oli hierretty työn etenemän mukaan polttomoottorikäyttöisten hiertimien avulla. Hiertimistä oli päässyt työtiloihin pakokaasua eli hiilimonoksidia/häkää, minkä seurauksena hallissa työskennelleet kolme työntekijää saivat häkämyrkytykseen viittaavia oireita.
Häkävaroittimet hankittu vasta tapaturman jälkeen
Asiassa oli riidatonta, että hallin ilman häkäpitoisuus oli päässyt nousemaan yli sallitun rajan ja että työnantajan toiminnassa oli vajaa vuosi aikaisemmin helmikuussa 2023 ollut vastaavan kaltainen tilanne, jossa toisen kohteen ilman häkäpitoisuus oli betonia hiertäessä päässyt nousemaan liian korkeaksi. Asiassa on selvitetty, ettei työnantaja ollut tuolloin ryhtynyt toimenpiteisiin häkäaltistumisten ehkäisemiseksi. Työnantaja hankki häkävaroittimet vasta tammikuun 2024 tapahtumien jälkeen.
Vastaajien mukaan he olivat useaan kertaan ennen betonitöiden aloittamista kertoneet rakennustyömaan pääurakoitsijan edustajalle, ettei hallin ilmanvaihto ollut riittävä ja vaatineet, että tilaan järjestetään koneellinen ilmanvaihto. Työt oli kuitenkin aloitettu puutteellisesta ilmanvaihdosta huolimatta eikä töiden tekemistä keskeytetty myöhemmässä vaiheessa, vaikka lisäilmanvaihtoa ei ollut järjestetty pääurakoitsijan toimesta.
Asiassa oli syytettynä yrityksen toimitusjohtaja, yrityksen tapahtuma-aikainen hallituksen puheenjohtaja sekä työkohteessa toiminut työnjohtaja. Yhtiön toimitusjohtajan osalta syytteet hylättiin, koska asiassa esitetyn näytön perusteella hänellä ei tapahtuma-aikaan ollut sellaista oikeudellista toimintavelvollisuutta, jonka laiminlyönti olisi katsottava työturvallisuusmääräysten rikkomiseksi.
Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastasi tapahtuma-aikaan yhtiön hallituksen puheenjohtajana toiminut työnantajan edustaja. Käräjäoikeus totesi hänen olleen tietoinen helmikuussa 2023 tapahtuneesta häkäaltistumisesta ja siten myös velvollinen reagoimaan tapahtuneeseen hankkimalla yrityksen käyttöön häkävaroittimet vastaavanlaisten tapahtumien varalle. Häkävaroittimet hankittiin kuitenkin vasta tammikuun 2024 tapahtumien jälkeen. Käräjäoikeus katsoi, että laiminlyömällä häkävaroittimien hankinnan hallituksen puheenjohtaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.
Käräjäoikeus totesi työmaalla toimineen työnjohtajan olleen vastuussa työn toteutuksen valvonnasta. Käräjäoikeus katsoi, että työnjohtajan olisi pitänyt viimeistään hiertämisvaiheeseen tultaessa ilmoittaa pääurakoitsijalle, ettei töitä voida jatkaa, ellei ilmanvaihtoa järjestetä. Käräjäoikeus katsoi työnjohtajan rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä tahallisesti, koska hän oli tietoisena työturvallisuusmääräyksistä ja ilmanvaihdon puutteellisuudesta ryhtynyt hiertämään betonia.
Työnantajalla huolehtimisvelvoite
Asian käsittelyssä oli vedottu siihen, että jos betonityöt olisi keskeytetty kesken valamisprosessin, olisi kysymykseen voinut tulla sopimusrikkomus. Tältä osin käräjäoikeus totesi, ettei mahdollista sopimusrikkomukseen syyllistymistä ole tulkittavissa oikeuttamis- tai anteeksiantoperusteeksi, joka poistaisi teon rangaistavuuden eikä kyseisellä seikalla ollut vaikutusta vastuuarvion kannalta.
Työsuojeluviranomainen toteaa, että vaikka yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle on säädetty velvollisuus huolehtia työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä, on työmaalla toimivien työnantajien huolehdittava niiden omaan työhön liittyvien vaarojen poistamisesta, tai mikäli vaaroja ei voida täysin poistaa, niiden aiheuttamien riskien vähentämisestä. Se, että päätoteuttaja taikka joku muu työmaan toimijoista mahdollisesti laiminlyö omalta osaltaan huolehtia työturvallisuudesta, ei poista työnantajan vastuuta omien työntekijöiden työturvallisuudesta.
Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 2.6.2026, R 758/2026/209. Tuomio on lainvoimainen.
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Yhteyshenkilöt
Juristi Sari-Anne SalminenLupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosastoPuh:+358 295 255 382etunimi.sukunimi@lvv.fi
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