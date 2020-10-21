Huoltaja-säätiö kanteli oikeuskanslerille ministeri Rydmanin sosiaalityön tutkimushankkeiden rahoituspäätöksestä
26.6.2026 11:08:37 EEST | Huoltaja-säätiö sr | Tiedote
Huoltaja-säätiön kantelun mukaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman poikkesi rahoituspäätöksessään sosiaalihuoltolain mukaisista arviointiperusteista, mikä vaarantaa muun muassa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun.
Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 24.6.2026, että se on myöntänyt yhteensä noin neljä miljoonaa euroa sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen. Rahoituksen hakuilmoituksen mukaan jaossa olevan tutkimusrahan enimmäismäärä oli noin kahdeksan miljoonaa euroa. Hakuilmoituksessa oli ilmoitettu rahoitettavien tutkimusten tavoitteet ja painoalueet vuonna 2026.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman kirjoitti rahoituspäätöksestä viestipalvelu X:ssä 24.6.2026 muun muassa seuraavasti:
"– – Hylkäsin kaikki hylättäviksi esitetyt rahoituspäätökset, mutta lisäksi hylkäsin myös puolet hyväksyttäviksi esitetyistä rahoitushakemuksista.
Epäilemättä ministerille epätyypilliseen tapaan pyysin luettavaksi mainittujen hankkeiden tutkimussuunnitelmat ja kävin ne läpi. Jos en pystynyt vakuuttumaan tutkimushankkeen perusteltavuudesta vallitsevassa valtiontalouden tilanteessa, päätin hylätä rahoitushakemuksen."
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää valtion rahoitusta sellaisille yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille, jotka sopivat yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa ja jotka on vertaisarvioitu. Ministerin esittämä “tutkimushankkeen perusteltavuus vallitsevassa valtiontalouden tilanteessa” ei Huoltaja-säätiön näkemyksen mukaan huomioi lain edellyttämiä tavoitteita ja painoaloja, joita sosiaali- ja terveysministeriö oli asettanut rahoitukselle ja jotka oli kerrottu hakuilmoituksessa.
Huoltaja-säätiö katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön päätös loukkaa hyvän hallinnon, vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen sekä hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Kantelussaan Huoltaja-säätiö pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko sosiaali- ja terveysministeriön päätös hallintolain, valtionavustuslain, sosiaalihuoltolain tai muun tässä yhteydessä sovellettavan lain vastainen.
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Marja Heikkilä, puh. 040 054 6613
Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja
Lea Suoninen-Erhiö, puh. 050 441 7063
email lea.suoninen-erhio@huoltaja-saatio.fi
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