Tuska-festivaali

Tuska juhli päiväkohtaista kävijäennätystä ja julkaisi vuoden 2027 ensimmäiset artistit: Lorna Shore ja Children Of Bodom pääesiintyjiksi

27.6.2026 00:05:00 EEST | Tuska-festivaali | Tiedote

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Helsingin Suvilahdessa paraikaa juhlittava Tuska-festivaali ylsi loppuunmyytynä avauspäivänä perjantaina uuteen yhden päivän kävijäennätykseen. Suvilahteen kokoontui perjantaina 23 000 metallinystävää nauttimaan kesän tähän mennessä kovimmista löylyistä jäähyväiskiertueellaan jyräävän Megadethin johdolla. Lauantai ja sunnuntai tulevat noudattamaan samaa kaavaa kesäisen Helsingin täyttyessä metallipäistä. 
 
Ensimmäiset Tuska 2027 -esiintyjät julkaistu 

Tuska on myös julkaissut kahdeksan ensimmäistä esiintyjää kesälle 2027. Edelleen Suvilahdessa ilakoitava Tuska järjestetään ensi vuonna 2.-4.7.2027
 
Yhtenä ensi kesän pääesiintyjistä nähdään amerikkalainen deathcoren suurnimi Lorna Shore. Vuonna 2009 New Jerseyssä perustetun Lorna Shoren viime vuosien kyyti on ollut päätä huimaavaa. Yhtyeen neljäs studioalbumi, ja vokalisti Will Ramosin ensimmäinen, vuonna 2022 julkaistu ”Pain Remains” nosti bändin arvoon arvaamattomaan. Levyä seuranneet kiertueet ja lopulta vuoden 2025 ”I Feel The Everblack Festering Within Me”-albumi sementoi Lornan Shoren paikan paitsi äärimetallin ehdottomana kärkinimenä, myös laajemman yleisön arvostamana metallikoneena. Lorna Shore esiintyi edellisen kerran Suomessa helmikuussa loppuunmyydyillä keikoilla Helsingin Jäähallissa sekä Turun Logomossa. 
 
Toisen kesän 2027 pääesiintyjän paikoista lunastaa paluun tehnyt, maailman arvostetuimpiin metallibändeihin lukeutuva kotimaamme viikatemiespartio Children Of Bodom. Traagisesti vuonna 2020 menehtyneen kitaristilegendan ja yhtyeen perustajajäsenen Alexi Laihon musiikillista perintöä vaalien, Children Of Bodom pestasi kitaristivokalistiksi Alexin ja bändin hyvän ystävän Samy Elbannan, jonka uskomaton kitarointi tekee kunniaa maailman parhaaksi metallikitaristiksikin valitun Alexi Laihon muistolle. Tuskalla on ilo ja kunnia saada Children Of Bodom lavalleen kesällä 2027. 
 
Muut tässä vaiheessa julkaistut ensi kesän Tuska-esiintyjät ovat äärimetalligenrejä yhdistelevä saksalainen Heaven Shall Burn, niinikään saksalainen, blackened death metallia työstävä Kanonenfieber, amerikkalainen nu metallia, hardcorea ja hip hopia sekoittava Fox Lake, tunnelmallista ja melodista black metallia esittävä portugalilainen Gaerea, saksalainen moderni metalcore -ryhmä Avralize sekä aggressiivisen hip hopin ja äärimetallin epätodennäköiseen yhdistelmään luottava amerikkalainen Sinizter
 
Vahvistuneet Tuska 2027 -esiintyjät: 
Lorna Shore, Children Of Bodom 
Heaven Shall Burn, Kanonenfieber 
Fox Lake, Gaerea, Avralize, Sinizter 
 
Artistien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin. 
Lisää esiintyjiä julkaistaan myöhemmin. 
 
Liput: 
Tuska 2027 Limited Early Crow 3-päivän liput tulevat myyntiin maanantaina 29.6. klo 9:00 ja ovat myynnissä keskiviikkoon 1.7.26 klo 23:59 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.  
 
Limited Early Crow -erä on saatavalla ainoastaan Tuskan postituslistalaisille, eli jos et vielä ole liittynyt joukkoon tummaan, tee se heti osoitteessa tuska.fi/limited-early-crow/ niin saat sähköpostiisi maanantaiaamuna koodin, jolla saat Tuska 2027 kolmen päivän lipun alimpaan mahdolliseen hintaan: 229,00€. 
 
Tuskan ikäraja on 18 vuotta. 
 
TUSKA 2.–4.7.2027 
Helsinki, Suvilahti 
#TuskaFestival

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Niklas Nuppola
Tiedottaja
+358 40 552 7494
niklas@tuska.fi

Eeka Mäkynen
Festivaalijohtaja
+358 50 344 4789
eeka@tuska.fi

Linkit

Tuska Festival Oy

Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.

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Suvilahden tapahtumakenttä Helsingin Suvilahdessa toimii tulevana viikonloppuna jälleen metallikansan vuotuisten kokoontumisajojen näyttämönä. Tuska 2026 juhlitaan perjantaista sunnuntaihin 26.-28.6. Suomen suurinta metallifestivaalia tähdittävät tänä vuonna muun muassa Megadeth, Bad Omens, Bring Me The Horizon, Trivium, D-A-D ja liuta muita tummien vesien tulkkeja. Alta löytyy kootusti tietoa festivaalin käytännön järjestelyistä.

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