Tuska juhli päiväkohtaista kävijäennätystä ja julkaisi vuoden 2027 ensimmäiset artistit: Lorna Shore ja Children Of Bodom pääesiintyjiksi
27.6.2026 00:05:00 EEST | Tuska-festivaali | Tiedote
Helsingin Suvilahdessa paraikaa juhlittava Tuska-festivaali ylsi loppuunmyytynä avauspäivänä perjantaina uuteen yhden päivän kävijäennätykseen. Suvilahteen kokoontui perjantaina 23 000 metallinystävää nauttimaan kesän tähän mennessä kovimmista löylyistä jäähyväiskiertueellaan jyräävän Megadethin johdolla. Lauantai ja sunnuntai tulevat noudattamaan samaa kaavaa kesäisen Helsingin täyttyessä metallipäistä.
Ensimmäiset Tuska 2027 -esiintyjät julkaistu
Tuska on myös julkaissut kahdeksan ensimmäistä esiintyjää kesälle 2027. Edelleen Suvilahdessa ilakoitava Tuska järjestetään ensi vuonna 2.-4.7.2027.
Yhtenä ensi kesän pääesiintyjistä nähdään amerikkalainen deathcoren suurnimi Lorna Shore. Vuonna 2009 New Jerseyssä perustetun Lorna Shoren viime vuosien kyyti on ollut päätä huimaavaa. Yhtyeen neljäs studioalbumi, ja vokalisti Will Ramosin ensimmäinen, vuonna 2022 julkaistu ”Pain Remains” nosti bändin arvoon arvaamattomaan. Levyä seuranneet kiertueet ja lopulta vuoden 2025 ”I Feel The Everblack Festering Within Me”-albumi sementoi Lornan Shoren paikan paitsi äärimetallin ehdottomana kärkinimenä, myös laajemman yleisön arvostamana metallikoneena. Lorna Shore esiintyi edellisen kerran Suomessa helmikuussa loppuunmyydyillä keikoilla Helsingin Jäähallissa sekä Turun Logomossa.
Toisen kesän 2027 pääesiintyjän paikoista lunastaa paluun tehnyt, maailman arvostetuimpiin metallibändeihin lukeutuva kotimaamme viikatemiespartio Children Of Bodom. Traagisesti vuonna 2020 menehtyneen kitaristilegendan ja yhtyeen perustajajäsenen Alexi Laihon musiikillista perintöä vaalien, Children Of Bodom pestasi kitaristivokalistiksi Alexin ja bändin hyvän ystävän Samy Elbannan, jonka uskomaton kitarointi tekee kunniaa maailman parhaaksi metallikitaristiksikin valitun Alexi Laihon muistolle. Tuskalla on ilo ja kunnia saada Children Of Bodom lavalleen kesällä 2027.
Muut tässä vaiheessa julkaistut ensi kesän Tuska-esiintyjät ovat äärimetalligenrejä yhdistelevä saksalainen Heaven Shall Burn, niinikään saksalainen, blackened death metallia työstävä Kanonenfieber, amerikkalainen nu metallia, hardcorea ja hip hopia sekoittava Fox Lake, tunnelmallista ja melodista black metallia esittävä portugalilainen Gaerea, saksalainen moderni metalcore -ryhmä Avralize sekä aggressiivisen hip hopin ja äärimetallin epätodennäköiseen yhdistelmään luottava amerikkalainen Sinizter.
Vahvistuneet Tuska 2027 -esiintyjät:
Lorna Shore, Children Of Bodom
Heaven Shall Burn, Kanonenfieber
Fox Lake, Gaerea, Avralize, Sinizter
Artistien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Lisää esiintyjiä julkaistaan myöhemmin.
Liput:
Tuska 2027 Limited Early Crow 3-päivän liput tulevat myyntiin maanantaina 29.6. klo 9:00 ja ovat myynnissä keskiviikkoon 1.7.26 klo 23:59 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Limited Early Crow -erä on saatavalla ainoastaan Tuskan postituslistalaisille, eli jos et vielä ole liittynyt joukkoon tummaan, tee se heti osoitteessa tuska.fi/limited-early-crow/ niin saat sähköpostiisi maanantaiaamuna koodin, jolla saat Tuska 2027 kolmen päivän lipun alimpaan mahdolliseen hintaan: 229,00€.
Tuskan ikäraja on 18 vuotta.
TUSKA 2.–4.7.2027
Helsinki, Suvilahti
#TuskaFestival
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niklas Nuppola
Tiedottaja
+358 40 552 7494
niklas@tuska.fi
Eeka Mäkynen
Festivaalijohtaja
+358 50 344 4789
eeka@tuska.fi
Linkit
Tuska Festival Oy
Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuska-festivaali
Tuska 2026 juhlitaan Suvilahdessa tulevana viikonloppuna – Alla tietopaketti festivaalin järjestelyistä22.6.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Suvilahden tapahtumakenttä Helsingin Suvilahdessa toimii tulevana viikonloppuna jälleen metallikansan vuotuisten kokoontumisajojen näyttämönä. Tuska 2026 juhlitaan perjantaista sunnuntaihin 26.-28.6. Suomen suurinta metallifestivaalia tähdittävät tänä vuonna muun muassa Megadeth, Bad Omens, Bring Me The Horizon, Trivium, D-A-D ja liuta muita tummien vesien tulkkeja. Alta löytyy kootusti tietoa festivaalin käytännön järjestelyistä.
Tuska 2026: Ohjelma valmis – Loudness, Warmen ja Caskets lisätty12.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
- Uudet bändikiinnitykset: Loudness, Warmen ja Caskets - Perjantain VIP-liput loppuunmyyty - Tuska Suvilahdessa 26.–28.6.2026
Tuska 2026 julkaisi lisää artisteja: kotimaan terävintä kärkeä, kansainvälistä ragga metallia sekä genre-rajoja haastavia rytmiryhmiä29.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
- Uudet bändikiinnitykset: Amorphis, Tarot, Skindred, Awake Again, Omnivortex, Nenerchy, Lunarsea sekä Tuska KVLT -yhtyeet Ashes of Perishing, JellyDixx, Scythe of Sorrow, Despiser, Dying Reverie, Shere Khan, NITRIK ja Suicide Chain - Tuska Suvilahdessa 26.–28.6.202
Tuska 2026 julkaisi lisää ohjelmaa, mm. reggaecorea, industrial metallia, arizonalaista stadion death metallia ja tanskalaista hard rockia11.12.2025 11:00:00 EET | Tiedote
- Uudet bändikiinnitykset: Pain, D-A-D, HOKKA, Gatecreeper, aurorawave, The Funeral Portrait, Swallow The Sun, Sara, Survivors Zero, Kallomäki, Kajos, Rukous ja Necrotic Ooze - Tuska Suvilahdessa 26.–28.6.2026
Tuska 2026 julkaisi lisää artisteja: Megadeth, Trivium, P.O.D., Stam1na ja monta muuta10.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
- Uudet artistikiinnitykset: Megadeth, Trivium, P.O.D., Stam1na, Lost Society, Paleface Swiss, Return To Dust, The Browning, Dogma, Slope, 802, Allt, Atlas ja Kneel Before The Death - Artistien esiintymispäivät myös julkaistu - Kaikki lippukategoriat nyt saatavilla
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme