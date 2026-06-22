Tuska juhli päiväkohtaista kävijäennätystä ja julkaisi vuoden 2027 ensimmäiset artistit: Lorna Shore ja Children Of Bodom pääesiintyjiksi

Helsingin Suvilahdessa paraikaa juhlittava Tuska-festivaali ylsi loppuunmyytynä avauspäivänä perjantaina uuteen yhden päivän kävijäennätykseen. Suvilahteen kokoontui perjantaina 23 000 metallinystävää nauttimaan kesän tähän mennessä kovimmista löylyistä jäähyväiskiertueellaan jyräävän Megadethin johdolla. Lauantai ja sunnuntai tulevat noudattamaan samaa kaavaa kesäisen Helsingin täyttyessä metallipäistä.



Ensimmäiset Tuska 2027 -esiintyjät julkaistu

Tuska on myös julkaissut kahdeksan ensimmäistä esiintyjää kesälle 2027. Edelleen Suvilahdessa ilakoitava Tuska järjestetään ensi vuonna 2.-4.7.2027.



Yhtenä ensi kesän pääesiintyjistä nähdään amerikkalainen deathcoren suurnimi Lorna Shore. Vuonna 2009 New Jerseyssä perustetun Lorna Shoren viime vuosien kyyti on ollut päätä huimaavaa. Yhtyeen neljäs studioalbumi, ja vokalisti Will Ramosin ensimmäinen, vuonna 2022 julkaistu ”Pain Remains” nosti bändin arvoon arvaamattomaan. Levyä seuranneet kiertueet ja lopulta vuoden 2025 ”I Feel The Everblack Festering Within Me”-albumi sementoi Lornan Shoren paikan paitsi äärimetallin ehdottomana kärkinimenä, myös laajemman yleisön arvostamana metallikoneena. Lorna Shore esiintyi edellisen kerran Suomessa helmikuussa loppuunmyydyillä keikoilla Helsingin Jäähallissa sekä Turun Logomossa.



Toisen kesän 2027 pääesiintyjän paikoista lunastaa paluun tehnyt, maailman arvostetuimpiin metallibändeihin lukeutuva kotimaamme viikatemiespartio Children Of Bodom. Traagisesti vuonna 2020 menehtyneen kitaristilegendan ja yhtyeen perustajajäsenen Alexi Laihon musiikillista perintöä vaalien, Children Of Bodom pestasi kitaristivokalistiksi Alexin ja bändin hyvän ystävän Samy Elbannan, jonka uskomaton kitarointi tekee kunniaa maailman parhaaksi metallikitaristiksikin valitun Alexi Laihon muistolle. Tuskalla on ilo ja kunnia saada Children Of Bodom lavalleen kesällä 2027.



Muut tässä vaiheessa julkaistut ensi kesän Tuska-esiintyjät ovat äärimetalligenrejä yhdistelevä saksalainen Heaven Shall Burn, niinikään saksalainen, blackened death metallia työstävä Kanonenfieber, amerikkalainen nu metallia, hardcorea ja hip hopia sekoittava Fox Lake, tunnelmallista ja melodista black metallia esittävä portugalilainen Gaerea, saksalainen moderni metalcore -ryhmä Avralize sekä aggressiivisen hip hopin ja äärimetallin epätodennäköiseen yhdistelmään luottava amerikkalainen Sinizter.



Vahvistuneet Tuska 2027 -esiintyjät:

Lorna Shore, Children Of Bodom

Heaven Shall Burn, Kanonenfieber

Fox Lake, Gaerea, Avralize, Sinizter



Artistien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisää esiintyjiä julkaistaan myöhemmin.



Liput:

Tuska 2027 Limited Early Crow 3-päivän liput tulevat myyntiin maanantaina 29.6. klo 9:00 ja ovat myynnissä keskiviikkoon 1.7.26 klo 23:59 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.



Limited Early Crow -erä on saatavalla ainoastaan Tuskan postituslistalaisille, eli jos et vielä ole liittynyt joukkoon tummaan, tee se heti osoitteessa tuska.fi/limited-early-crow/ niin saat sähköpostiisi maanantaiaamuna koodin, jolla saat Tuska 2027 kolmen päivän lipun alimpaan mahdolliseen hintaan: 229,00€.



Tuskan ikäraja on 18 vuotta.



TUSKA 2.–4.7.2027

Helsinki, Suvilahti

#TuskaFestival