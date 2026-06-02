Lääkärit Ilman Rajoja paikan päällä Venezuelan maanjäristysalueella
26.6.2026 13:05:40 EEST | Lääkärit Ilman Rajoja | Tiedote
Vuodesta 2015 Venezuelassa toiminut järjestö selvittää avun tarvetta ja lahjoittaa tarvikkeita paikalliselle terveydenhuollolle.
Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijät onnistuivat torstaina 25.6. matkustamaan La Guairaan, joka on yksi maanjäristyksistä pahiten kärsineistä kaupungeista. Työntekijät arvioivat tarpeita kaupungissa ja lahjoittivat José María Vargas -sairaalalle traumahoitotarvikkeita, jotka riittävät noin 200 potilaan hoitoon.
Tulevien päivien aikana järjestö jatkaa traumahoitoon tarkoitettujen tarvikkeiden toimittamista samalla kun se koordinoi kattavamman avustusoperaation aloittamista.
Tilanne on vaikea myös pääkaupunki Caracasissa, ja järjestö selvittää tarpeita myös siellä. Kaduilla on yhä paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla tai voi palata koteihinsa. Monet rakennukset ovat romahtaneet. Kunnat pyrkivät järjestämään ihmisille väliaikaista suojaa alueen kouluissa ja urheilustadioneilla. Osassa kaupunkia sähköt, puhelin- ja internet-yhteydet eivät toimi.
"Monet ihmiset ovat edelleen ulkona aukioilla", kertoi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön sairaanhoidon koordinaattori Halima Hussein torstaina 25. kesäkuuta Caracasista lähettämässään ääniviestissä. "Heidän talonsa olivat vaurioituneet ja heidät evakuoitiin. He ovat edelleen kaduilla. Heillä on vain reppunsa, eivätkä he voi mennä minnekään."
Lääkärit Ilman Rajoja on toiminut Venezuelassa vuodesta 2015 lähtien. Järjestö tarjoaa maassa mm. sairaanhoitoa vaikeakulkuisilla seuduilla asuville alkuperäiskansojen yhteisöille, seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja, äitiyshoitoa sekä malarian hoitoa. Esimerkiksi vuonna 2024 järjestöllä oli Venezuelassa 269 työntekijää.
Venezuelan voimakkaat maanjäristykset saivat aikaan suurta tuhoa lähellä maan pääkaupunkia Caracasia keskiviikkona 24.6. illalla paikallista aikaa. Kuolleiden ja loukkaantuneiden vahvistetut määrät kasvavat sitä mukaan, kun ihmisiä löydetään raunioista.
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Yhteyshenkilöt
Anna-Reetta KorhonenTiedottajaPuh:044 019 0060anna-reetta.korhonen@helsinki.msf.org
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Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka on erikoistunut sairaanhoitoon. Pelastamme ihmishenkiä ja lievitämme kärsimystä siellä, missä hätä on suurin. Hoidamme ihmisiä aina riippumatta heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta taustastaan. Kerromme myös näkemästämme inhimillisestä hädästä.
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