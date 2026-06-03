Korkeasaaren eläintarha

Nuoret harmaahylkeet palasivat merelle Korkeasaaren Villieläinsairaalasta

26.6.2026 15:17:36 EEST | Korkeasaaren eläintarha | Tiedote

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Aurinkoisella Suomenlahdella Meripelastusseuran alus kuljettaa erikoisia matkalaisia: kahta nuorta harmaahyljettä, jotka olivat keväällä elämänsä ensi viikkoina avun tarpeessa. Kuutit kuntoutettiin Korkeasaaren Villieläinsairaalassa ja nyt on aika palata merelle.

Kuntoutuneet nuoret harmaahylkeet pääsivät takaisin luontoon. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Kuntoutuneet nuoret harmaahylkeet pääsivät takaisin luontoon. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen ainoa villieläinten hoitola, jossa voidaan pitkäaikaisesti kuntouttaa hylkeitä. Tänä keväänä apua tarvitsi kaksi harmaahylkeen kuuttia, jotka saivat löytöpaikkojensa mukaan nimet Porkkala ja Kokkola.   

Porkkalan kuutti osui Merivartioston silmiin maaliskuun puolivälissä Porkkalanniemen saaristossa jäälautalta laivaväylän varrelta. Pariviikkoisella valkokarvaisella hylkeenpoikasella oli kaksi syvää haavaa, eikä vettä läpi päästävä kuuttikarva soveltunut vielä vesielämään.

Huhtikuussa Kokkolassa nousi rannalle todella laiha, vain 8,5 kilon painoinen kuutti, jolla ei ollut riittävää rasvakerrosta kalanpyyntiin kylmässä meressä. Surkean nääntymiskuoleman sijaan kuuttia odotti eläinsuojeluyhdistyksen järjestämä kyyti Helsinkiin.

Kuutteja hoidettiin alkuun nesteytyksellä, ne saivat kalamössöä letkuruokinnalla ja haavoja lääkittiin. Silakansyönnin oppiminen oli tärkeä virstanpylväs kuntoutumisessa. Porkkalan kuutilla kesti tässä pidempään, mutta se pääsi ensimmäisenä ulos merivesialtaaseen totuttelemaan. Kokkolan kuutti sen sijaan olisi syönyt enemmänkin, mutta kunto ailahteli, eikä potilaan selviytymisestä oltu varmoja ennen kuin paino lähestyi pariakymmentä kiloa. Kun kuutit olivat kerryttäneet painonsa lähes 30 kiloon, niiden todettiin olevan valmiita itsenäiseen elämään.

Merimatka ja uusi kotiluoto

Matka merelle taittui Meripelastusseuran aluksella, joka nouti hylkeet kuljetuslaatikoineen Korkeasaaren laiturista. Määränpää oli Kirkkonummen ulkosaaristossa sijaitseva Kallbådanin luoto, jossa on harmaahylkeiden suojelualue. Kuljetuslaatikoihin laittamisen yhteydessä molemmille hylkeille oli kiinnitetty keltaiset räpylämerkit, joista hylkeet voidaan myöhemminkin tunnistaa.

Ensimmäisenä mereen pääsi Kokkolan hylje, joka hetken merinäkymän avaruutta mittailtuaan molskahti veteen ja lähti määrätietoisesti kohti luotoa ja aurinkoisella kalliolla lepäileviä lajitovereita. Porkkalan hylje sen sijaan jäi toviksi kiertelemään alusta ja kurkisteli ihmisiä uteliaana ennen kuin lähti tutkimaan kotiluotoaan.

”Melkoinen matka on ollut näillä hylkeillä, ja hienoa, että ne saivat toisen mahdollisuuden. Kuuttien erilaiset lähtökohdat näkyivät vapautuksessa: Kokkolan kuutti oli nopeasti kuin kotonaan ja nuorempana hoitoon tullut Porkkalan kuutti ihmetteli tilannetta. Toivottavasti molemmilla on edessään pitkä ja hyvä elämä”, sanoo Villieläinsairaalan vastaava eläintenhoitaja Eve Paananen.

Suomen suurin villieläinhoitola

Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola. Viime vuonna hoidossa oli 1645 eläintä, joista 76 % oli lintuja ja 24 % nisäkkäitä sekä yksittäisiä matelijoita ja sammakkoeläimiä. Villieläinsairaala auttaa kaikkia loukkaantuneita tai orvoiksi jääneitä kotimaisia luonnonvaraisia eläimiä ja antaa neuvoja apua tarvitsevien villieläinten auttamiseksi. Hoidon tavoitteena on palauttaa eläimet hyväkuntoisina takaisin luontoon.

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Yhteyshenkilöt

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Porkkalan hylkeen kyljessä olleet haavat paranivat. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Porkkalan hylkeen kyljessä olleet haavat paranivat. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Hyvin laihana tuotu Kokkolan kuutti kartutti painoaan hoidossa 20 kiloa. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Hyvin laihana tuotu Kokkolan kuutti kartutti painoaan hoidossa 20 kiloa. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Meripelastusseura tuli noutamaan hylkeet Korkeasaaren laiturista. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Meripelastusseura tuli noutamaan hylkeet Korkeasaaren laiturista. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Eläintenhoitajat saattoivat hylkeet suojelualueelle Kallbådanin majakan luokse. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Eläintenhoitajat saattoivat hylkeet suojelualueelle Kallbådanin majakan luokse. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Kokkolan hylje sukeltamassa takaisin mereen. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Kokkolan hylje sukeltamassa takaisin mereen. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Kokkolan hylje suunnisti suoraan luotoa kohti. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Kokkolan hylje suunnisti suoraan luotoa kohti. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Porkkalan hylje katselee merta ensi kertaa maaliskuun jälkeen. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Porkkalan hylje katselee merta ensi kertaa maaliskuun jälkeen. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Porkkalan hylje kierteli uteliaana alusta ennen kotiluodolle suuntaamista. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Porkkalan hylje kierteli uteliaana alusta ennen kotiluodolle suuntaamista. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Kallbådanin harmaahylkeet katselivat vieraita, moni lekotteli luodolla. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
Kallbådanin harmaahylkeet katselivat vieraita, moni lekotteli luodolla. Kuva: Mari Lehmonen, Korkeasaaren eläintarha
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Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.

Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.

Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.

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Korkeasaaren Villieläinsairaalassa hoidetaan kahta harmaahylkeen kuuttia15.4.2026 12:19:11 EEST | Tiedote

Harmaahylkeiden poikasista on tullut huhtikuussa paljon yhteydenottoja Korkeasaaren Villieläinsairaalaan ja hoidossa on tällä hetkellä kaksi kuuttia. Tämän kevään kuutit opettelevat nyt kalastamaan itse, eivätkä osaa aina valita rauhallisinta lepäilypaikkaa toisin kuin aikuiset hylkeet. Rannalta löytyvä kuutti ei yleensä ole avun tarpeessa, mutta Villieläinsairaala auttaa tarvittaessa eläimen kunnon arvioinnissa.

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