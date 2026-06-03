Nuoret harmaahylkeet palasivat merelle Korkeasaaren Villieläinsairaalasta

Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen ainoa villieläinten hoitola, jossa voidaan pitkäaikaisesti kuntouttaa hylkeitä. Tänä keväänä apua tarvitsi kaksi harmaahylkeen kuuttia, jotka saivat löytöpaikkojensa mukaan nimet Porkkala ja Kokkola.

Porkkalan kuutti osui Merivartioston silmiin maaliskuun puolivälissä Porkkalanniemen saaristossa jäälautalta laivaväylän varrelta. Pariviikkoisella valkokarvaisella hylkeenpoikasella oli kaksi syvää haavaa, eikä vettä läpi päästävä kuuttikarva soveltunut vielä vesielämään.

Huhtikuussa Kokkolassa nousi rannalle todella laiha, vain 8,5 kilon painoinen kuutti, jolla ei ollut riittävää rasvakerrosta kalanpyyntiin kylmässä meressä. Surkean nääntymiskuoleman sijaan kuuttia odotti eläinsuojeluyhdistyksen järjestämä kyyti Helsinkiin.

Kuutteja hoidettiin alkuun nesteytyksellä, ne saivat kalamössöä letkuruokinnalla ja haavoja lääkittiin. Silakansyönnin oppiminen oli tärkeä virstanpylväs kuntoutumisessa. Porkkalan kuutilla kesti tässä pidempään, mutta se pääsi ensimmäisenä ulos merivesialtaaseen totuttelemaan. Kokkolan kuutti sen sijaan olisi syönyt enemmänkin, mutta kunto ailahteli, eikä potilaan selviytymisestä oltu varmoja ennen kuin paino lähestyi pariakymmentä kiloa. Kun kuutit olivat kerryttäneet painonsa lähes 30 kiloon, niiden todettiin olevan valmiita itsenäiseen elämään.

Merimatka ja uusi kotiluoto

Matka merelle taittui Meripelastusseuran aluksella, joka nouti hylkeet kuljetuslaatikoineen Korkeasaaren laiturista. Määränpää oli Kirkkonummen ulkosaaristossa sijaitseva Kallbådanin luoto, jossa on harmaahylkeiden suojelualue. Kuljetuslaatikoihin laittamisen yhteydessä molemmille hylkeille oli kiinnitetty keltaiset räpylämerkit, joista hylkeet voidaan myöhemminkin tunnistaa.

Ensimmäisenä mereen pääsi Kokkolan hylje, joka hetken merinäkymän avaruutta mittailtuaan molskahti veteen ja lähti määrätietoisesti kohti luotoa ja aurinkoisella kalliolla lepäileviä lajitovereita. Porkkalan hylje sen sijaan jäi toviksi kiertelemään alusta ja kurkisteli ihmisiä uteliaana ennen kuin lähti tutkimaan kotiluotoaan.

”Melkoinen matka on ollut näillä hylkeillä, ja hienoa, että ne saivat toisen mahdollisuuden. Kuuttien erilaiset lähtökohdat näkyivät vapautuksessa: Kokkolan kuutti oli nopeasti kuin kotonaan ja nuorempana hoitoon tullut Porkkalan kuutti ihmetteli tilannetta. Toivottavasti molemmilla on edessään pitkä ja hyvä elämä”, sanoo Villieläinsairaalan vastaava eläintenhoitaja Eve Paananen.

Suomen suurin villieläinhoitola

Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola. Viime vuonna hoidossa oli 1645 eläintä, joista 76 % oli lintuja ja 24 % nisäkkäitä sekä yksittäisiä matelijoita ja sammakkoeläimiä. Villieläinsairaala auttaa kaikkia loukkaantuneita tai orvoiksi jääneitä kotimaisia luonnonvaraisia eläimiä ja antaa neuvoja apua tarvitsevien villieläinten auttamiseksi. Hoidon tavoitteena on palauttaa eläimet hyväkuntoisina takaisin luontoon.