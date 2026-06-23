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Kesäkeittiö kuntoon – näin lajittelet grillikauden jätteet

29.6.2026 08:00:00 EEST | HSY | Tiedote

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Kesä on grillauksen ja ulkona ruokailun sesonkia. Tiedätkö, mihin kuuluvat grilliruokien pakkaukset, alumiinifoliot ja kertakäyttögrillit? Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kokosi vinkit kesäkeittiön yleisimpiin lajittelutilanteisiin.

Kuvassa ruokailupöydällä on tuoreita vihanneksia, kuten tomaatteja, maissia, kurkku ja kevätsipuleita. Paperinen biojätepussi on laitettu saviruukkuun. Taustalla näkyy kaasugrilli ja nestekaasupullo.
Kesäkeittiössä syntyvät biojätteet kannattaa lajitella paperipussiin. HSY

Grilliruoan pakkaukset muovinkeräykseen 

Kesän kokkailuista kertyy runsaasti muovipakkauksia. Makkara-, halloumi-, maissi- ja grillilihapakkaukset lajitellaan muovipakkauskeräykseen. Keräysastiaan saa laittaa vain tyhjiä pakkauksia. Muovipakkauksia ei kuitenkaan tarvitse erikseen huuhdella, vaan paketin kaapiminen puhtaaksi riittää. Grillilihojen ylimääräiset marinadit voi helposti pyyhkäistä talouspaperilla ja lajitella paperin biojätteeseen.

Myös kotimaiset marjat ovat kesällä parhaimmillaan, ja kuuluvatkin moniin jälkiruokiin. Mansikoiden ja muiden kesämarjojen rasiat lajitellaan muovipakkauskeräykseen. 

“Muovipakkausten lajittelu on kasvamaan päin, mutta vielä on kirittävää. Loppujen lopuksi muistisääntö on helppo: jos kyseessä on pakkaus ja se on tyhjä, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Poikkeuksen tekevät vain vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset kuten tyhjentynyt sytytysnestepullo. Se ei tyhjänäkään kelpaa kierrätykseen vaan se pitää laittaa sekajätteeseen”, kertoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti.   

Kiinteistön ja Rinki-ekopisteiden muovikeräykseen kuuluvat ainoastaan pakkaukset. Myös kesäpöytää koristavien yrttien ja kukkien ohuet kertakäyttöisiksi tarkoitetut myyntiruukut ovat pakkauksia, jotka kuuluvat muovipakkauskeräykseen. 

Kesäkeittiön tähteet hyötykäyttöön biojätteenä 

Puiset ruoan mukana tulevat tikut, kuten grillitikut, jäätelötikut ja puiset kertakäyttöaterimet kuuluvat kodin biojätteeseen. Samoin ruoantähteet, kuten luut, kalanruodot, hedelmien ja vihannesten kuoret sekä käytetyt servietit ja talouspaperit lajitellaan biojätteeseen. 

Grillaajan muistilista 

Alumiinifolioita ja foliovuokia kannattaa käyttää uudelleen aina kun mahdollista. Käytöstä poistettuna ne lajitellaan metallinkeräykseen.

Grillihiilet tulee lajitella vasta täysin jäähtyneinä. Jäähtyneet hiilet voi pakata muovipussiin ja lajitella sekajätteeseen. Tyhjennetty kertakäyttögrilli kuuluu metallinkeräykseen. Käytöstä poistetun kaasu-, sähkö- tai hiiligrillin voi toimittaa maksutta Sortti-asemalle.

Tyhjät kaasupullot voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin tai toimittaa Sortti-asemalle. Kaasupulloja ei saa laittaa tavalliseen roskikseen eli sekajäteastiaan, koska ne voivat räjähtää ja aiheuttaa siten vaaratilanteita jätteiden käsittelyssä. 

Mikäli jonkin jätteen lajittelu askarruttaa, HSY:n Jäteopas auttaa kaikissa kesän lajittelupulmissa. 

Muista ainakin nämä: 

  • Vain tyhjät pakkaukset muovinkeräykseen 
  • Ruoan mukana tulevat puiset tikut ja kertakäyttöaterimet biojätteeseen 
  • Täysin jäähtyneet grillihiilet sekajätteeseen 
  • Käytöstä poistetut grillit ja kaasupullot Sortti-asemalle 

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Kuvassa ruokailupöydällä on tuoreita vihanneksia, kuten tomaatteja, maissia, kurkku ja kevätsipuleita. Paperinen biojätepussi on laitettu saviruukkuun. Taustalla näkyy kaasugrilli ja nestekaasupullo.
Kesäkeittiössä syntyvät biojätteet kannattaa lajitella paperipussiin.
HSY
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