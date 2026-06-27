Kokoomuksen Sarkomaa: Hallitusohjelmaan kirjattu selvitys ikäihmisten parannetusta kotitalousvähennyksestä on saatava valmiiksi
27.6.2026 07:02:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitusohjelmaan kirjattu selvitys mahdollisuuksista ottaa käyttöön ikäihmisten parannettu kotitalousvähennys on viisasta ja välttämätöntä tehdä ripeästi valmiiksi, kirittää kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa.
”Julkisten kotipalveluiden piiriin pääsee usein vasta, kun toimintakyky on merkittävästi heikentynyt. Lisäksi kotihoidon palvelujen sisältö on sellainen, että lisäapua on pääosin hankittava myös muualta. Läheiset kantavat Suomessa merkittävää vastuuta apua tarvitsevista ikäihmisistä, mutta moni seniori asuu yksin eikä kaikilla ole läheisiä tai ystäviä auttamassa”, perustelee Sarkomaa.
Sarkomaa nostaa esiin suuren tarpeen kehittää kotitalousvähennystä osana vanhuspalvelujen kokonaisuutta. Valtaosa, noin 90 prosenttia yli 75-vuotiaista, asuu kotona. Vain noin kuusi prosenttia kaikista ikäihmisistä asuu ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja noin 13 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa. Tuore kotitalousvähennyksen korotus oli tärkeä, mutta työtä on jatkettava.
Kotitalousvähennyksen vaikutuksista on myös tuoretta tutkimusnäyttöä, joka korostaa sen merkitystä palveluiden käytölle ja työllisyydelle.
”Verianin tuoreen kyselyn mukaan kotitalousvähennys lisää palveluiden kysyntää ja tukee työllisyyttä, sillä lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää sitä merkittävänä ostopäätökseen vaikuttajana. Iäkkäät hyödyntävät vähennystä eniten, minkä vuoksi hallitusohjelman selvitys seniorivähennyksestä on tärkeä askel kotona asumisen tukemisessa ja palveluiden saavutettavuuden parantamisessa”, Sarkomaa sanoo.
Senioreiden korotettu kotitalousvähennys keventäisi myös painetta julkisissa palveluissa
Korotetun senioreiden kotitalousvähennyksen tarkasteluun ei tarvitse lähteä tyhjältä pöydältä. Sitra on valmistellut mallin senioreiden kotitalousvähennyksestä ja tehnyt asiasta vakuuttavat laskelmat julkaisussaan "Kotitalousvähennys arjen tukena".
Sitran raportin johtopäätökset tukevat Sarkomaan mukaan vahvasti hallitusohjelman kirjausta selvittää ja ottaa käyttöön senioreiden korotettu kotitalousvähennys.
"Seniorit ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Monet heistä ovat aktiivisia toimijoita ja kantava voima yhteiskunnassamme. Osa taas tarvitsee apua ja tukea kotona asumiseen tai esimerkiksi omaisen hoitoon. Usein avun tarve kasvaa iän myötä. Yhä useampi auttaa ikääntyvää läheistään. Kotitalousvähennys on tärkeä tuki ikäihmisille sekä heitä auttaville läheisille, joista moni on mukana työelämässä", Sarkomaa sanoo.
Nykyinen palvelujärjestelmä ei kykene riittävällä tavalla vastaamaan väestön tarpeisiin. Ikärakenteen muutos edellyttää muutoksia myös palveluissa.
”Kotitalousvähennys on viisasta ottaa nykyistä vahvemmin ja uudistettuna osaksi senioreiden palvelukokonaisuutta. Oikea-aikainen apu kotona siirtää raskaampien palveluiden tarvetta ja parantaa senioreiden sekä heitä arjessa auttavien jaksamista ja elämänlaatua. Senioreiden korotettu kotitalousvähennys keventäisi myös painetta julkisissa palveluissa", Sarkomaa painottaa.
Ikäihmisten korotettu kotitalousvähennys lisäisi vanhuspalveluiden alueellista saavutettavuutta ja loisi uusia mahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksille vahvistaen samalla työllisyyttä.
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Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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