Kokoomuksen Kaunistola: Oikeudenhoidon ruuhkia puretaan miljoonapanostuksilla
27.6.2026 08:05:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mari Kaunistola pitää Orpon hallituksen päätöstä panostaa oikeudenhoidon toimivuuteen tärkeänä tilanteessa, jossa tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käsittelyjonot ovat kasvaneet liian pitkiksi.
Eduskunnan hyväksymässä lisätalousarviossa osoitetaan yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa oikeudenhoidon ruuhkien purkamiseen. Tuomioistuimille kohdennetaan 4,7 miljoonaa euroa ja syyttäjälaitokselle 2,2 miljoonaa euroa.
– Oikeusjuttujen käsittely voi kestää pahimmillaan vuosia. Se ei ole kohtuullista rikosten uhreille, riita-asioiden osapuolille eikä muille oikeutta odottaville ihmisille. Siksi Orpon hallitus tekee määrätietoisesti työtä käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja ruuhkien purkamiseksi, Kaunistola sanoo.
Oikeudenhoitoon tehtiin merkittäviä lisäpanostuksia jo vuoden 2025 talousarviossa, jossa määrärahoja lisättiin yhteensä 35 miljoonalla eurolla. Nyt hyväksytyssä lisätalousarviossa jatketaan samaa linjaa.
– Oikeutta ei tule joutua odottamaan kohtuuttoman kauan, se ei kuulu oikeusvaltioon. Siksi oikeudenhoidon resurssien vahvistaminen on tärkeää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Hallitus on sitoutunut siihen, että suomalainen oikeusjärjestelmä toimii tehokkaasti ja kansalaisten luottamus siihen säilyy vahvana, Kaunistola toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Mari KaunistolaKansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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