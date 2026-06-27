Kokoomuksen Kaunistola: Oikeudenhoidon ruuhkia puretaan miljoonapanostuksilla

Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mari Kaunistola pitää Orpon hallituksen päätöstä panostaa oikeudenhoidon toimivuuteen tärkeänä tilanteessa, jossa tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käsittelyjonot ovat kasvaneet liian pitkiksi.