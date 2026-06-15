Jani Sievinen: ”Nyt mentiin enemmän tekniikalla kuin kovalla kunnolla – ensi vuonna tuplamatka”
27.6.2026 17:45:20 EEST | PURESISU | Tiedote
Kilpauransa 20 vuotta sitten päättänyt Jani Sievinen ui voittoon Puruvesi Swim -tapahtuman 2,5 kilometrillä. Avovesiuinnista innostunut maailmanmestari lupautuu ensi kesänä kaksi kertaa pidemmälle reitille, vaikka ”nyt sattuu joka puolelle".
Ensimmäiseen uintitapahtumaansa 20 vuoden tauon jälkeen osallistunut Jani Sievinen oli nopein Puruvesi Swim -tapahtuman miesten 2,5 kilometrillä. Hän ui maaliin ajassa 43 minuuttia 26 sekuntia.
”Kyllä nyt mentiin enemmän tekniikalla kuin kovalla kunnolla. Hoin itselleni koko ajan: pidä veto pitkänä, pidä veto pitkänä”, Sievinen sanoi.
Kilpauransa aikana uimalasien tippumisesta kärsineellä Sievisellä oli nytkin vaikeuksia varusteiden kanssa. Tällä kertaa hankaluuksia toi turvavarusteena kaikille osallistujille suositeltu ilmatäytteinen uimarinpoiju.
Ensimmäistä kertaa poijua käyttänyt Sievinen kiinnitti sen liian löysälle, minkä takia poiju liikkui huonoon asentoon.
”Lopuksi laitoin sen kaulan ympärille”, mestari naureskeli maalissa.
Täydelliset olosuhteet
Puruvesi Swim -tapahtuma järjestettiin Savonlinnan Punkaharjulla. Uimarit kiersivät Puruveden Petrisaarta 2,5, 5 ja 10 kilometrin reiteillä.
Sievinen tunsi suorituksen rasituksen viimeistään maalissa.
”Nyt sattuu joka puolelle. Uinti on sellainen laji, että 40 minuutinkin uinti tuntuu joka puolella kroppaa.”
Olosuhteet olivat nummelalaisen mieleen.
”Ne olivat täydelliset. Veden ja ilman lämpötila oli 20 astetta, ei liian kylmää eikä liian lämmintä. Veden kirkkaus tuo äärettömän turvallisen tunteen, kun näkee järvenpohjaan.”
Nälkä kasvaa
Vuosi sitten avovesiuinnista innostunut Sievinen sanoi, ettei olisi jaksanut uida viiden kilometrin sarjassa maaliin. Mutta ensi vuonna tilanne on toinen.
”Ensi kesänä sitten tuplamatkalle. Petrisaaren eteläpuoli oli sen verran kaunis, että haluan nähdä toisenkin puolen.”
Treenata pitää kuitenkin enemmän.
”Jos saisi käytyä uimassa kaksi kertaa viikossa läpi vuoden. Se on vain viitsimisestä kiinni.”
Elokuussa kansallismaisemaan
Toista kertaa järjestettyyn tapahtumaan ilmoittautui yli 60 osallistujaa.
”Viime kesän koeponnistuksessa oli alle 20 uimaria. Kirkas vesi ja Petrisaaren ympäristö ovat tapahtuman suurimpia vetovoimatekijöitä. Järjestäjää tietysti ilahduttaa, että avovesiuinti on nosteessa Suomessakin”, sanoo tapahtumaa järjestävä Janne Hänninen Matkailutila Naaranlahdesta.
Hän sanoo, että puhtaat järvivedet ovat vahva vetovoimatekijä myös liikuntamatkailussa.
”Keski-Euroopan helteet lisäävät kiinnostusta Suomen kesään. Jatkossa yritämme houkutella uimareita myös ulkomailta.”
Punkaharjun seudulla järjestetään tänä kesänä toinenkin avovesiuintitapahtuma. Elokuussa uidaan kansallismaisemaa halkovan harjun vieressä.
”Ihastuimme kirkkaan veden alta paljastuvien moreenipenkkojen muotoihin ja pinnan päällä näkyviin harjunäkymiin. Uiminen yhdellä maailman vanhimmista luonnonsuojelualueista on kokemus, jota mielellään tarjoaa avovesiuimareille”, Hänninen sanoo.
PURUVESI SWIM 27.6.
Mikä: Avovesiuintitapahtuma
Aika: Lauantai 27.6.2026
Paikka: Puruvesi, Punkaharju, Savonlinna
Matkat/reitti: 2,5, 5 ja 10 km Petrisaaren ympärillä
Tulokset (päivitetään): Puruvesi Swim -tapahtuman nettisivu
PUNKAHARJU SWIM 22.8.
Mikä: Avovesiuintitapahtuma
Aika: Lauantai 22.8.2026
Paikka: Punkaharju, Savonlinna
Matkat/reitti: 1, 2 ja 4 km
Tapahtuman esittely: Punkaharju Swim -tapahtuman nettisivu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani SievinenUintivalmentajaPuh:050 500 4109
Janne HänninenTapahtumajärjestäjä: Punkaharju Swim, Puruvesi SwimPuh:050-5440103
Kuvat
PURESISU: Luontoliikkujilta toisille
Käymme ahkerasti uima-altailla, punttisaleilla ja liikuntahalleilla.
Kaikkia liikuntapaikkoja ei kuitenkaan tarvitse rakentaa, vesiä puhdistaa ja pintoja päällystää.
Luonnossa ylämäki ja vastatuuli ovat voimatreeniä, alamäki kehittää koordinaatiota. Loikat, mutkat ja rytminvaihdokset rikkovat monotonian. Koko kroppa tekee työtä.
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