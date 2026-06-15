Jani Sievinen: ”Nyt mentiin enemmän tekniikalla kuin kovalla kunnolla – ensi vuonna tuplamatka”

Ensimmäiseen uintitapahtumaansa 20 vuoden tauon jälkeen osallistunut Jani Sievinen oli nopein Puruvesi Swim -tapahtuman miesten 2,5 kilometrillä. Hän ui maaliin ajassa 43 minuuttia 26 sekuntia.

”Kyllä nyt mentiin enemmän tekniikalla kuin kovalla kunnolla. Hoin itselleni koko ajan: pidä veto pitkänä, pidä veto pitkänä”, Sievinen sanoi.

Kilpauransa aikana uimalasien tippumisesta kärsineellä Sievisellä oli nytkin vaikeuksia varusteiden kanssa. Tällä kertaa hankaluuksia toi turvavarusteena kaikille osallistujille suositeltu ilmatäytteinen uimarinpoiju.

Ensimmäistä kertaa poijua käyttänyt Sievinen kiinnitti sen liian löysälle, minkä takia poiju liikkui huonoon asentoon.

”Lopuksi laitoin sen kaulan ympärille”, mestari naureskeli maalissa.

Täydelliset olosuhteet

Puruvesi Swim -tapahtuma järjestettiin Savonlinnan Punkaharjulla. Uimarit kiersivät Puruveden Petrisaarta 2,5, 5 ja 10 kilometrin reiteillä.

Sievinen tunsi suorituksen rasituksen viimeistään maalissa.

”Nyt sattuu joka puolelle. Uinti on sellainen laji, että 40 minuutinkin uinti tuntuu joka puolella kroppaa.”

Olosuhteet olivat nummelalaisen mieleen.

”Ne olivat täydelliset. Veden ja ilman lämpötila oli 20 astetta, ei liian kylmää eikä liian lämmintä. Veden kirkkaus tuo äärettömän turvallisen tunteen, kun näkee järvenpohjaan.”

Nälkä kasvaa

Vuosi sitten avovesiuinnista innostunut Sievinen sanoi, ettei olisi jaksanut uida viiden kilometrin sarjassa maaliin. Mutta ensi vuonna tilanne on toinen.

”Ensi kesänä sitten tuplamatkalle. Petrisaaren eteläpuoli oli sen verran kaunis, että haluan nähdä toisenkin puolen.”

Treenata pitää kuitenkin enemmän.

”Jos saisi käytyä uimassa kaksi kertaa viikossa läpi vuoden. Se on vain viitsimisestä kiinni.”

Elokuussa kansallismaisemaan

Toista kertaa järjestettyyn tapahtumaan ilmoittautui yli 60 osallistujaa.

”Viime kesän koeponnistuksessa oli alle 20 uimaria. Kirkas vesi ja Petrisaaren ympäristö ovat tapahtuman suurimpia vetovoimatekijöitä. Järjestäjää tietysti ilahduttaa, että avovesiuinti on nosteessa Suomessakin”, sanoo tapahtumaa järjestävä Janne Hänninen Matkailutila Naaranlahdesta.

Hän sanoo, että puhtaat järvivedet ovat vahva vetovoimatekijä myös liikuntamatkailussa.

”Keski-Euroopan helteet lisäävät kiinnostusta Suomen kesään. Jatkossa yritämme houkutella uimareita myös ulkomailta.”

Punkaharjun seudulla järjestetään tänä kesänä toinenkin avovesiuintitapahtuma. Elokuussa uidaan kansallismaisemaa halkovan harjun vieressä.

”Ihastuimme kirkkaan veden alta paljastuvien moreenipenkkojen muotoihin ja pinnan päällä näkyviin harjunäkymiin. Uiminen yhdellä maailman vanhimmista luonnonsuojelualueista on kokemus, jota mielellään tarjoaa avovesiuimareille”, Hänninen sanoo.

PURUVESI SWIM 27.6.

Mikä: Avovesiuintitapahtuma

Aika: Lauantai 27.6.2026

Paikka: Puruvesi, Punkaharju, Savonlinna

Matkat/reitti: 2,5, 5 ja 10 km Petrisaaren ympärillä

Tulokset (päivitetään): Puruvesi Swim -tapahtuman nettisivu

PUNKAHARJU SWIM 22.8.

Mikä: Avovesiuintitapahtuma

Aika: Lauantai 22.8.2026

Paikka: Punkaharju, Savonlinna

Matkat/reitti: 1, 2 ja 4 km

Tapahtuman esittely: Punkaharju Swim -tapahtuman nettisivu