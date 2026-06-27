Tuska 2026 kävijäennätykseen – Suvilahdessa 66 000 festivaalivierasta

Vaihtelevassa kesäsäässä juhlittu Tuska 2026 keräsi Helsingin Suvilahteen kolmen festivaalipäivän aikana 66 000 kävijää, joka on heittämällä Tuskan historian kävijäennätys. Perjantai ja lauantai myytiin loppuun; kumpanakin päivänä 23 000 metallifania saapui tonteille todistamaan Tuskan jälleen maagiseksi todettua festivaalitunnelmaa ja vuoden metallisinta sunnuntaita saapui juhlistamaan 20 000 metallipäätä.



Karhu Main Stagella viikonloppua rytmittivät päivien pääesiintyjät: jäähyväiskiertueellaan jyrännyt metallijätti Megadeth, vihdoin ensi kertaa Helsingissä esiintynyt huikeassa nousussa oleva amerikkalainen Bad Omens sekä englantilainen metalcoren supernimi Bring Me The Horizon. Muita pääkentän vetonauloja olivat metalcore-uranuurtaja Trivium, kyseisen genren tämän hetken kuumimpiin bändeihin lukeutuva The Plot In You, sekä kotimaan metallikärjet Amorphis, Stam1na ja Lost Society.



Radio City Stagella jyräsivät muun muuassa Japanin metalliklassikko Loudness, omissa sfääreissään operoiva amerikkalainen psykedeelinen death metal -yhtye Blood Incantation sekä seesteisen raskas maamme doom-lähettiläs Swallow The Sun.



Nordic Energy Stagella kierroksia nosti Paleface Swissin pitelemätön deathcore, jenkkimörssäri Kublai Khan TX:n hardcore-pohjainen myllytys ja kerrostalon kokoiset riffit, Warmenin tinkimättömän ammattitaitoinen toimitus ja Göteborg-soundin pioneereihin luketuva Soilwork.



Tiivistämön KVLT Stagella tunnelma tiivistyi kosteudeksi kattoon, kun muun muassa saksalainen funk rock -revohka Slope, genrerajoja rikkova Nenerchy sekä Tanskan moderni heavy metal shoegaze -trio 802 täyttivät kioskin ääriään myöten.



Perinteisesti Tuska tarjosi myös runsaasti keikkojen oheista ohjelmaa ja aluetaidetta. Bleeding Metal -podcastin juontajan Kikin ja pitkän linjan musiikkitoimittaja Jussi Ahlrothin vetämässä Tuska Forum -puheohjelmassa teemana oli "Behind the Distortion – The Humans Who Make Metal". Keskusteluissa nostettiin esiin artistien, tekijöiden ja asiantuntijoiden tarinoita sekä ilmiöitä, jotka muovaavat metallimusiikin kulttuuria tänä päivänä.



Tuplabazaari-shoppailualueelta löytyi näytteilleasettajia käsitöistä vaatemyyjiin ja myös tatuoinnin hankkiminen onnistui.



Festivaalijohtaja Eeka Mäkynen kommentoi ennätysvuoteen johtanutta kehitystä:



”Tämä Tuska on ollut aivan mieletön kaikilla mittareilla. Tähän viikonloppuun kulminoituu metallin nykytila ja tähän kokemukseen ollaan päästy vain ja ainoastaan yleisön, artistien ja festivaalin tekijöiden syvän kolminaisuuden omistautumisella. Tämä triangeli soi niin heleästi, että tästä on hyvä jatkaa ensi vuotta kohti!”



Tuska 2027 järjestetään Suvilahdessa 2.–4.7. ja Limited Early Crow 3-päivän liput tulevat myyntiin maanantaina 29.6. klo 9:00 ja ovat myynnissä keskiviikkoon 1.7.26 klo 23:59 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.



Vahvistuneet Tuska 2027 -esiintyjät:

Lorna Shore, Children Of Bodom

Heaven Shall Burn, Kanonenfieber

Fox Lake, Gaerea, Avralize, Sinizter



Limited Early Crow -erä on saatavilla ainoastaan Tuskan postituslistalaisille. Postituslistalle voi liittyä osoitteessa tuska.fi.



Yhteistyössä: Fortum, Helsinki, Karhu, Radio City, Redi