Break Sokos Hotel Tahkolla tulipalo
28.6.2026 15:10:03 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Break Sokos Hotel Tahkolla syttyi aiemmin tänään pieni tulipalo, josta levisi savua kyseisen kerroksen käytävälle. Tulipalo on saatu sammutettua. Tulipalossa ei tapahtunut henkilövahinkoja.
Majoittuminen toimii tällä hetkellä yhtä kerrosta lukuun ottamatta normaalisti. Maisemasalin kesäteatteri tältä päivältä on peruttu.
Kiitos henkilökunnalle ja pelastusviranomaisille ripeästi toiminnasta.
Yhteyshenkilöt
Anna HämäläinenHotellinjohtajaPuh:044 719 7965anna.hamalainen@sok.fi
Aleksi VuorinneToimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
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