Uudenmaan elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2027–2030 on julkaistu - Tieverkon korjaustoimet jatkuvat tänä vuonna kohtuullisella tasolla

Päällystystöitä myös vähäliikenteisemmällä tieverkolla

Vuonna 2026 perustienpidon rahoitus on noin 106 miljoonaa euroa. Summa sisältää sekä hallituksen myöntämän lisärahoituksen päällystyksiin ja siltojen korjauksiin (n. 16,7 milj. €) että eduskunnan nimeämien korjaus- ja parantamiskohteiden jakovararahoituksen.

Päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöihin on käytettävissä noin 37 miljoonaa euroa. Tästä rahoituksesta yli kolmasosan kattaa erillinen korjausvelkarahoitus (n. 13 milj. €). Tänä vuonna päällystetään noin 265 km maanteitä, mikä sisältää myös n. 20 km teiden ramppeja sekä n. 16 km jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Korjausvelkarahoitus mahdollistaa myös alemman tieverkon teiden päällystämisiä. Lisäksi tehdään paikkaus- ja täsmäkorjauksia. Vilkkaiden väylien kunnon ennustetaan pysyvän ennallaan, alemman tieverkon kunnon ennustetaan hieman heikkenevän.

Siltojen kuntoa seurataan viiden vuoden välein tehtävillä tarkastuksilla. Korjaustarpeet kasvavat tulevina vuosina, koska vilkasliikenteisillä teillä on paljon peruskorjausikään tulleita siltoja. Suurten liikennemäärien takia ne ovat korjauskohteina erittäin vaativia. Myös raskaan liikenteen maksimimassojen kasvu aiheuttaa edelleen siltojen vahvistustarvetta.

Vuonna 2026 siltojen tarkastuksiin, suunnitteluun ja korjauksiin käytetään noin 16,8 miljoonaa euroa, josta korjausvelkarahaa on noin 3,6 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä korjaushankkeita ovat:

Vt 1 Nupurin risteyssillan korjaaminen Espoossa

Mt 152 Kulomäentien risteyssillan korjaaminen Tuusulassa

Mt 140 Mikonkorven risteyssillan korjaaminen Järvenpäässä

Mt 132 Koskensillan ja mt 11432 Metsäkylän risteyssillan korjaaminen Nurmijärvellä

Mt 1104 Korssundin sillan korjaaminen Inkoossa 2026–2027

Mt 130 Tervamäen risteyssillan sekä mt 1361 Hyvinkään ja Kuumolan risteyssiltojen korjaaminen Hyvinkäällä

Korhosen, Kruunun, Hannukaisen ja Virkatien risteyssiltojen sekä Veljeskolmion alikulkukäytävän korjaaminen Kehä 3:n ja Lentoasemantien eritasoliittymässä Vantaalla

Mt 11753 Boen sillan uusiminen Porvoossa

Kaikkiaan tänä vuonna korjataan tai uusitaan varsinaisia siltoja 29 kappaletta ja lisäksi korjataan tai uusitaan joukko teräsputkisiltoja.

Tietunneleihin liittyvistä korjaushankkeista merkittävin on Helsingissä Vuosaaren satamaan johtavan tietunnelin (mt 103) korjaus ja teknisten järjestelmien korvausinvestointi. Varsinaiset tunnelin korjaustoimet alkoivat tämän vuoden alussa ja kestävät lähes vuoden loppuun. Lisäksi korjataan Fiskarin tunnelin (mt 104) rakenteita ja uusitaan tunnelin valaistus.

Lisäksi tehdään myös muiden tievarusteiden ja -laitteiden korjauksia.

MAL-sopimuksen mukaisten parantamishankkeiden rakentaminen käynnistyy

Vuoden 2024 lopussa allekirjoitettiin Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus eli ns. MAL-sopimus, jonka mukaisia hankkeita toteutetaan aina vuoteen 2029 asti. Toteutukset sisältävät pääkaupunkiseutua ympäröivien kymmenen kunnan eli ns. KUUMA-seudun kuntien alueelle noin 35 milj.€ investoinnit maanteiden pieniin parantamishankkeisiin yhdessä kuntien kanssa. Ensi vaiheessa toteutuksessa ovat:

Vt 25 ja Kalevankadun liittymä, Hyvinkää

Vt 25 / mt 140 liittymäjärjestelyt, Mäntsälä

Vt 25 Kaukoilantien ja Hiidenvedentien liittymien parantaminen, Vihti

Mt 148 Keravantie / Ratatie / Keinukalliontie liittymä, Kerava

Mt 170 jalankulku- ja pyörätie Box–Kilpilahdentie, Sipoo

Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää

Mt 1456 Hirvihaarantie jalankulku- ja pyöräilyväylä (mt 11711 Kuntomajantien liittymä–Sepänmäki), Mäntsälä

Lisäksi toteutetaan kohteita liittyen hankepakettiin maanteiden pienet liikenneturvallisuus-, joukkoliikenne- ja pyöräilykohteet KUUMA-seudulla.

Liikenneturvallisuus korostuu pienissä parantamishankkeissa

Erillisten rahoitusohjelmien ulkopuolella tieverkon parantamisinvestointeihin on rahaa tarpeisiin nähden niukasti. Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamiseen on saatu 1,1 milj.€. Tällä rahoituksella toteutetaan liikenneturvallisuuden parantamistoimia pääkaupunkiseudun sisääntuloteillä (vt 1, vt 3 ja vt 4), jossa kaiteiden päitä muutetaan törmäysturvallisiksi, lisätään valaistus kolmeen vilkkaan sivutien risteykseen valtateillä 2 ja 25 sekä riista-aitojen päättymiskohtiin valtatiellä 6. Näiden lisäksi toteutetaan joukko pienempiä paikallisesti tärkeitä liikenneturvallisuuskohteita, joita olemme yhdessä alueen liikenneturvallisuusryhmissä suunnitelleet.

Joulukuussa 2025 eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2026 budjettiin valtion rahoituksen valtatien 25 valaistuksen jatkamiseen Tammisaaren ja Hangon välillä.

Uudenmaan elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan ensimmäistä kertaa

Uudenmaan elinvoimakeskus vastaa tienpidosta Uudenmaan maakunnan 26 kunnan alueella. Vuodenvaihteen aluehallinnon uudistuksen myötä siirryimme Uudenmaan ELY-keskuksesta Uudenmaan elinvoimakeskukseen, ja toimialue tienpidon osalta pieneni maantieteellisesti paljon eli kolmesta maakunnasta yhteen. Tienpidon toimintaympäristön vaativuutta kuvaavien tunnuslukujen näkökulmasta muutos oli merkittävästi pienempi.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa kuvataan toimialueemme tienpidon taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot sekä keskeiset painopisteet. Siinä esitetään myös alueen kiireellisimmät hanketarpeet. Suunnitelma ei sisällä laajoja, useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joista eduskunta päättää erikseen valtion talousarvion yhteydessä. Lisäksi suunnitelmassa esitetään toteutuksessa olevat hankkeet, jotka ovat kuluvana vuonna käynnissä tai käynnistymässä.

Suunnitelma kokoaa yhteen ajankohtaiset tiedot tienpidosta ja liikenteestä Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueella, ja se soveltuu myös yleiskatsaukseksi liikenneosastomme toiminnasta.

Lisätiedot: osastopäällikkö Timo Karhumäki, p. 0295 021 289 (tavoitettavissa 6.7.2026 alkaen), tienpidon ohjausyksikön päällikkö Ylva Wahlström, p. 0295 021 171 (29.6.-3.7.2026), kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama, p. 0295 021 361 (29.6.-17.7.2026) (päällystyskohteet), siltainsinööri Henna Pakarinen p. 0295 021 146 (siltakohteet)