Tämän vuoden rahat porotalouden investointeihin käytetty – elinkeinon aloittamiseen rahaa vielä riittää
29.6.2026 10:35:43 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Tälle vuodelle käytössä olleet porotalouden investointien määrärahat ovat loppuneet vuoden toisen hakujakson jälkeen.
Heikko määrärahatilanne vaikuttaa Lapin elinvoimakeskukselta haettaviin
- yksityisten poroelinkeinon harjoittajien investointeihin (moottorikelkat, mönkijät)
- paliskuntien investointeihin (aidat)
- poroteurastamoiden investointeihin
Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuessa on vielä reilusti määrärahaa jäljellä.
Investointia suunnittelevien hakijoiden kannattaa jättää hakemuksia 16.9. alkavaan hakujaksoon. Hakujakson aikana saapuneisiin hakemuksiin tehdään päätökset alkuvuodesta 2027. Silloin käytössä on uudet, vuoden 2027 määrärahat.
Rahoitustilanne on ollut hankala uuden rakennetukilain voimaantulon jälkeen. Sen yhteydessä tukikohteiden avustusprosentit nousivat hakijoille kannustavammaksi. Vuosittainen rahoituskiintiö ei ole riittänyt kaikkiin rahoituskelpoisiin investointeihin.
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Yhteyshenkilöt
Päivi Kainulainenjohtava porotalousasiantuntijaPuh:0295 037 038paivi.kainulainen@elinvoimakeskus.fi
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