Lapin elinvoimakeskus

Tämän vuoden rahat porotalouden investointeihin käytetty – elinkeinon aloittamiseen rahaa vielä riittää

29.6.2026 10:35:43 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Tälle vuodelle käytössä olleet porotalouden investointien määrärahat ovat loppuneet vuoden toisen hakujakson jälkeen.

Kuvassa poroja ja etualalla pieniä vasoja.
Kuvituskuva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen

Heikko määrärahatilanne vaikuttaa Lapin elinvoimakeskukselta haettaviin

  • yksityisten poroelinkeinon harjoittajien investointeihin (moottorikelkat, mönkijät)
  • paliskuntien investointeihin (aidat)
  • poroteurastamoiden investointeihin

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuessa on vielä reilusti määrärahaa jäljellä.

Investointia suunnittelevien hakijoiden kannattaa jättää hakemuksia 16.9. alkavaan hakujaksoon. Hakujakson aikana saapuneisiin hakemuksiin tehdään päätökset alkuvuodesta 2027. Silloin käytössä on uudet, vuoden 2027 määrärahat.

Rahoitustilanne on ollut hankala uuden rakennetukilain voimaantulon jälkeen. Sen yhteydessä tukikohteiden avustusprosentit nousivat hakijoille kannustavammaksi. Vuosittainen rahoituskiintiö ei ole riittänyt kaikkiin rahoituskelpoisiin investointeihin.

Avainsanat

porotalousporonhoitolappipohjoispohjanmaakainuu

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye