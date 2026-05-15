Tjäreborgilla on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

Tjäreborg lanseeraa uuden hotellikonseptin vain aikuisille: LiveEz 15.5.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Tjäreborg esittelee uuden LiveEz-hotellikonseptin, joka on suunnattu ilman lapsia matkustaville aikuisille. Konseptiin kuuluu pienehköjä ja persoonallisia hotelleja, joka sijaitsevat hyvillä paikoilla kävelymatkan päässä ravintoloista, ostosmahdollisuuksista ja rannasta. Hotellien tunnelma on rauhallinen ja rento. – Hyvän sijainnin lisäksi juuri rauhallinen ilmapiiri on näille hotelleille ominaista. Haluamme luoda luontevan yhteyden hotellivieraiden ja henkilökunnan välille ilman, että se tuntuu tungettelevalta. Tätä olemme pohtineet tarkasti konseptia suunnitellessamme, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen. Hotelleissa on mukava lounge-tila, jossa on rauhallista taustamusiikkia, ja se sopii vaikka seurapelien pelaamiseen tai mukaviin keskusteluihin. Loungessa voi nauttia drinkin baarista tai istahtaa hyvän kirjan pariin. Muutaman kerran viikossa järjestetään pienimuotoisia ohjelmahetkiä – esimerkiksi hotellinjohtajan cocktailtilaisuus, rauhallista viihdeohjelmaa, viininmaist