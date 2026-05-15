Tjäreborgilla on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat
30.6.2026 07:00:00 EEST | Oy Tjäreborg Ab | Tiedote
EPSI Ratingin vuoden 2026 matkatoimistotutkimuksen mukaan Tjäreborgilla on Suomen tyytyväismmät asiakkaat. Tutkimuksessa asiakkaat arvostivat erityisesti Tjäreborgin asiantuntemusta sekä asiakaspalvelun tapaa hoitaa asiat kerralla kuntoon.
Suomalaiset ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palveluihin. Toimialan asiakastyytyväisyysindeksi on jopa 75,1, kun asteikolla 0–100 yli 75 pistettä tarkoittaa erittäin tyytyväisiä asiakkaita. Matkapaketin valitsevat asiakkaat arvostavat esimerkiksi huolettomuutta, turvallisuuden tunnetta ja luotettavuutta myös ongelmatilanteissa.
Epsi Ratingin mukaan mielikuva, luottamus ja toimijan erottuminen muista ovat korostuvia tekijöitä, kun toimialan perustaso on korkea.
– Tjäreborgin tulos on hyvä esimerkki siitä, miten matkatoimiston kilpailukyky rakentuu asiakkaan kokeman varmuuden ympärille. Kun asiakas kokee, että henkilöstö osaa, asiat ratkeavat ja tarjonta tunnetaan, syntyy kokemus toimijasta, jonka puoleen voi kääntyä myös seuraavalla matkalla, sanoo Heidi Laitinen, EPSI Rating Finlandin maajohtaja.
– Tutkimuksen tulos ilahduttaa meitä kovasti, sillä juhlistamme tänä vuonna 60-vuotista taivaltamme Suomessa. Kiitos sitoutuneelle ja osaavalle henkilökunnallemme ja meihin luottaville lomailijoille, sanoo Jessica Virtanen, Tjäreborgin maajohtaja.
– Seuraamme asiakaspalautetta hyvinkin tarkasti, ja tällä hetkellä noin 96 % omaan kyselyymme vastanneista asiakkaista kertoo suosittelevansa meitä mielellään myös ystävilleen. Erityisesti luotettavuus, helppo varausprosessi, hyvät hotellit ja järkevät hinnat ovat osatekijöitä, joita asiakkaamme arvostavat, kertoo Virtanen.
Yhteyshenkilöt
Jessica VirtanenCountry ManagerTjäreborgPuh:0405247116Jessica.virtanen@tjareborg.fi
Lehdistön päivystyspuhelinLehdistön yhteyshenkilöTjäreborgPuh:+358438248809
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