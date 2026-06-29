Dán jagi ruđat boazodoalu investeremiidda geavahuvvon - ealáhusa álggaheapmái ruhta vel gávdno
29.6.2026 10:46:12 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Dán jagi anus lean boazodoalu investeremiid mearreruđat leat nohkan jagi nuppi ohcanáigodaga maŋŋá.
Heajos mearreruhtadilli váikkuha Lappi eallinfápmoguovddážis ohccojuvvon
- priváhta boazodoalu hárjeheaddjiid investeremiidda (mohtorgielkkát, 4-/6-juvllagat)
- bálgosiid investeremiidda (áiddit)
- boazonjuovahagaid investeremiidda
Nuorra ealáhushárjeheaddji álggahandoarjagis lea vel valjis mearreruhta.
Investerema plánen ohcciid gánneha guođđit ohcamušaid 16.9. álgán ohcanáigodahkii. Ohcanáigodaga áigge boahtán ohcamušat mearriduvvojit álgojagi 2027. Dalle anus leat ođđa, jagi 2027 mearreruđat.
Ruhtadandilli leamašan váttis ođđa huksendoarjjalága fápmui boahtima maŋŋá. Dan oktavuođas doarjjačuozáhagaid doarjjaproseanttat badjánedje ja leat ná ohcciide movttiidahttit. Jahkásaš ruhtadihtomearri ii leat reahkkán buot investerengelbbolaš investeremiidda.
Yhteyshenkilöt
Päivi Kainulainennjunuš boazodoalloáššedovdiPuh:0295 037 038paivi.kainulainen@elinvoimakeskus.fi
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