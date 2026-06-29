Lapin elinvoimakeskus

Dán jagi ruđat boazodoalu investeremiidda geavahuvvon - ealáhusa álggaheapmái ruhta vel gávdno

29.6.2026 10:46:12 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

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Dán jagi anus lean boazodoalu investeremiid mearreruđat leat nohkan jagi nuppi ohcanáigodaga maŋŋá.

Kuvassa poroja, etualalla poronvasoja.
Govva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen

Heajos mearreruhtadilli váikkuha Lappi eallinfápmoguovddážis ohccojuvvon

  • priváhta boazodoalu hárjeheaddjiid investeremiidda (mohtorgielkkát, 4-/6-juvllagat)
  • bálgosiid investeremiidda (áiddit)
  • boazonjuovahagaid investeremiidda

Nuorra ealáhushárjeheaddji álggahandoarjagis lea vel valjis mearreruhta.

Investerema plánen ohcciid gánneha guođđit ohcamušaid 16.9. álgán ohcanáigodahkii. Ohcanáigodaga áigge boahtán ohcamušat mearriduvvojit álgojagi 2027. Dalle anus leat ođđa, jagi 2027 mearreruđat.

Ruhtadandilli leamašan váttis ođđa huksendoarjjalága fápmui boahtima maŋŋá. Dan oktavuođas doarjjačuozáhagaid doarjjaproseanttat badjánedje ja leat ná ohcciide movttiidahttit. Jahkásaš ruhtadihtomearri ii leat reahkkán buot investerengelbbolaš investeremiidda.

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