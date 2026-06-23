Yleisradio Oy

MM-jalkapallo innostaa kotikatsomoissa: huippufutis on Ylen kanavilla tavoittanut jo 3,3 miljoonaa suomalaista

29.6.2026 11:26:03 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

Jaa

Jalkapallon miesten MM-kisojen 2026 alkulohkojen otteluita on kahden ensimmäisen viikon aikana seurannut Ylen kanavilla 3,3 miljoonaa suomalaista. Futistietäjä rikkoi jo ensimmäisinä päivinä ennätyksiä.

Yle/ Ilmari Fabritius

Jalkapallon MM-kisojen alkulohkojen otteluita seurasi yhteensä 3,3 suomalaista Ylen tv-kanavilla ja Yle Areenassa. Alkusarjan katsotuin ottelu oli Argentiina – Itävalta, jota seurasi Ylellä keskimäärin 792 000 katsojaa tavoittaen 1,4 miljoonaa suomalaista.

– Jalkapallon MM-turnaus on maailman suurin ja seuratuin urheilutapahtuma ja jo alkusarjan luvut kertovat turnauksen merkityksestä suomalaisille, sanoo Ylen MM-tuotannon päätuottaja Sami Laine.

Ylen klassikkopeli Futistietäjässä on jo alkusarjan aikana tehty useita ennätyksiä koko pelin kahdeksanvuotisessa historiassa. Peliä on pelannut yli 116 000 pelaajaa, jotka ovat tehneet tähän mennessä yli kuusi miljoonaa veikkausta. Futistietäjä on pelaajamäärällään nostanut myös Yle-sovelluksen kuukausitavoittavuuden kaikkien aikojen ennätyslukemiin. Futistietäjä on suomen ja ruotsin lisäksi pelattavissa myös englanniksi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että lukujen perusteella olemme pystyneet vastaamaan yleisön kiinnostukseen, emme pelkästään tv-lähetyksillämme vaan myös digipalveluissamme, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa. Studio- ja ottelulähetyksemme, Futistietäjä ja monipuoliset sisältömme tuovat erilaisia suomalaisia yhteen MM-huuman äärelle, Laine kertoo.

Ylen kisaopasta on katsottu tähän mennessä yli 850 000 kertaa Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla.

Lähetysoikeudet jaetaan Suomessa puoliksi eli kisojen 104 ottelusta Yle näyttää 52 ja MTV 52. Yle näyttää MM-kisojen New Yorkissa pelattavan loppuottelun, joka huipentaa kisat 19. heinäkuuta kello 22.00 Suomen aikaa.

Kaikki Ylen näyttämät 52 kisaottelua ovat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa, Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Lisäksi Ylen digipalveluissa on katsottavana lyhyet koosteet kisojen jokaisesta 104 ottelusta.

Tiedote Ylen verkkosivuilla.

Lähde: TotalTV-tutkimus (Finnpanel Oy) kohderyhmänä 3 vuotta täyttäneet (12.-27.6.2026) ja Ylen kulutusdata.

Yhteyshenkilöt

Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye