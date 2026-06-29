Avoimen väylät uudistuvat Jyväskylän yliopistossa: Selkeyttä ja lisää mahdollisuuksia tutkintokoulutukseen hakeutuville
29.6.2026 12:44:56 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto nostaa avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden osuutta. Tavoitetaso on 15 prosenttia niiden tutkinto-ohjelmien sisäänotosta, joihin voi hakea avoimen väylältä. Samalla avoimen väylien edellytykset selkeytyvät: jatkossa Jyväskylän yliopistossa on kolme väylätyyppiä. Kehittämistyö tukee erityisesti valtion rahoittamalla opintosetelillä opiskelevien nuorten aikuisten korkeakoulupaikan saavuttamista.
Jyväskylän yliopisto laajentaa avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden osuutta. Tavoitetasoksi on asetettu 15 prosenttia kunkin avoimen väylän hakumahdollisuuden tarjoavan tutkinto-ohjelman sisäänotosta. Muutos ei tarkoita todistusvalinnan tai valintakokeen kautta sisäänoton pienentymistä, vaan lisäpaikkoja avoimen väylän hakutapaan.
- Jyväskylän yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmiin on tarjolla kaikkiaan 32 avoimen väylää, joiden laajuus vaihtelee 13 ja 45 opintopisteen välillä. Hakukelpoisuus avoimen väylän haussa edellyttää tiettyjen opintojen suorittamista avoimessa yliopistossa. Tutustu JYU:n väyliin tästä linkistä.
Uudistuksella yliopisto haluaa edistää korkeakouluttautumista Suomessa ja tukea hakeutumista yliopistoon monenlaisista taustoista. Taloudellista tasa-arvoisuutta lisää valtion rahoittama opintoseteli, joka tarjoaa ilman opiskelupaikkaa jääneille alle 29-vuotiaille 30 opintopisteen arvoisen edun avoimiin korkeakouluopintoihin tietyin ehdoin.
”Avoimen väylän laajentaminen on kaikkien etu. Jo nyt meillä on erittäin hyviä kokemuksia esimerkiksi kauppatieteiden avoimen väylästä, jolta on valittu usean vuoden ajan noin kolmasosa tutkinto-ohjelman aloittavista. Olemme saaneet väylän kautta erittäin sitoutuneita ja opinnoissaan hyvin menestyviä opiskelijoita. Tiedämme, että merkittävä osa nuorista tavoittelee yliopisto-opintoja. Avoimen väylän kehittäminen tukee tämän tavoitteen saavuttamista monen nuoren kohdalla”, kertoo opetuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.
Selkeyttä väyläopiskeluun: JYU:n kolme väylätyyppiä
Ensi vuodesta alkaen Jyväskylän yliopistossa on kolme avoimen väylän tyyppiä, mikä selkeyttää niin väyläopintojen vaatiman työmäärän kuin tulevan opintopolun hahmottamista. Avoimen väyliä on kaikkiin kuuteen tiedekuntaan, ja niiden uudistetut valintaperusteet on nyt julkaistu. Valtaosassa JYU:n väylistä vaadittujen opiskeltavien opintojen määrä aleni ja väylän kautta sisään otettavien opiskelijoiden määrä kasvoi.
”Väylätyypeistämme kahdessa vaadittavat opinnot on mahdollista opiskella kokonaisuudessaan 30 opintopisteen opintosetelillä. Näin väyläopiskelu on mahdollista yhä useammalle”, sanoo avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.
Jatkossa avoimen väyliä Jyväskylän yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmiin on seuraavasti:
- Suoravalintaväylän laajuus on noin 15 opintopistettä. Näillä avoimen väylillä kaikki hakukelpoiset hakijat valitaan tutkinto-opintoihin. Suoravalintaväyliä on tarjolla IT- ja luonnontieteiden aloilla.
- Valtaosa JYU:n väylistä on jatkossa laajuudeltaan 25–30 opintopistettä. Tällöin väyläopintoihin kuuluu perusopintokokonaisuus ja monilla väylillä sen lisäksi akateemisia opiskelutaitoja tuovia kursseja. Näiden väylien opiskelijavalinta tehdään hakijan saamiin pisteisiin perustuen.
- Kilpailtujen alojen tiettyihin hakukohteisiin on tarjolla 45 opintopisteen laajuinen avoimen väylä. Näiden väylien opiskelijavalinta tehdään hakijan saamiin pisteisiin perustuen.
Avoimen väylien valintaperusteet kertovat kunkin väylän vaatimukset yksityiskohtaisesti. Useissa JYU:n avoimen väylän hakukohteissa tarjolla olevien opiskelupaikkojen määrä kasvaa, esimerkkinä kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän kautta valittavien määrä nousi 85 opiskelupaikkaan.
”Avoimen väylä on todellinen mahdollisuus tutkintokoulutuspaikkaan hyvin monelle. Osassa avoimen väylän hakukohteista on myös jatkossa enemmän hakijoita kuin opiskelupaikkoja, kuten muissakin hakutavoissa. Uudistus tuo myös tähän selkeyttä. On tärkeää, että avoimen väyliä on tarjolla myös kilpailtuihin hakukohteisiin”, Jukka Lerkkanen toteaa.
Ohjausta jo ennen väyläopintoja – ja niiden jälkeen!
Hyvä ohjaus auttaa onnistumaan väyläopinnoissa. Avoimen väylästä kiinnostunut saa Jyväskylän yliopistossa ohjausta jo opintoja suunnitellessaan mm. opintoneuvojilta.
Avoimen väylän ilta -webinaari 6.8. ja alkusyksyn lukuisat oppiainekohtaiset infot tarjoavat kootusti tietoja ja kontakteja eri alojen väyläopiskeluun. Avoimen yliopiston opettajat tukevat opintosisältöihin liittyvissä asioissa ja Opiskelun palvelut auttavat yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa. Maksuttomat Opintostartti-kurssit taas auttavat opiskelun alkuun.
Jyväskylän yliopisto kehittää aktiivisesti siirtymää avoimen väylältä tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen väylän kautta valituksi tulleet ovat opiskelleet merkittävän osan ensimmäisen vuoden tutkinto-opinnoistaan jo etukäteen. Näin ollen heillä on hyvät akateemiset opiskelutaidot ja valmiudet jatkaa tutkinto-opintojaan.
”Tavoitteena on, että opinnot etenevät sujuvasti ja mielekkäästi tutkintokoulutuksessa avoimen väylän opintojen jälkeen. Hyvä ohjaus on tässäkin avaintekijä. Vaikka avoimen väylän kautta valituksi tulleen opiskelijan opinnot etenisivät kohti tutkintoa suhteellisen nopeasti ja sitoutuneesti, on integroituminen yliopistoyhteisöön tärkeä osa opiskelua – myös siinä haluamme Jyväskylän yliopistossa tarjota tukea”, avoimen yliopiston opintoneuvoja Riina Kärkkäinen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Lerkkanen, johtaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: jukka.lerkkanen@jyu.fi, 0400 249 643
Paula Savela, koulutuspäällikkö (mm. avoimen väylän kehittäminen), Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: paula.savela@jyu.fi, 050 428 5293
Marja-Leena Laakso, vararehtori, Jyväskylän yliopisto: marja-leena.laakso@jyu.fi, 040 805 4024
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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