Salibandymiehet jatkavat tutussa komennossa myös kotikisojen jälkeen

– Olemme olleet tyytyväisiä siihen, miten toiminta ja peli ovat kehittyneet Esa Jussilan ja koko staffin työn myötä, ja yhteinen tahtotila oli, että jatketaan myös seuraavat kaksi vuotta, Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Petri Kettunen kertoo.

– Samalla rauhoitetaan toimintaa kohti tulevia kotikisoja ja vältetään epävarmuustekijöitä ja turhaa spekulointia.

Suomi on hallitseva miesten maailmanmestari kaadettuaan Malmön MM-finaalissa joulukuussa 2024 Ruotsin jatkoajalla.

Miesten maajoukkueen taustat kohti myös vuoden 2028 MM-kisoja:

Päävalmentaja Esa Jussila

Valmentaja Jori Isomäki

Valmentaja Antti Vartiainen

Maalivahtivalmentaja Jarno Ihme

Fysioterapeutti Antti Ylinen

Fysioterapeutti Juuso Kilpikoski

Salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, ja kisat huipentuvat Nokia Arenalla ratkaistaviin mitaliotteluihin.

Syksyn aikana MM-kisat näkyvät vahvasti koko maassa. Kisakiertue vierailee tapahtumissa, kouluissa ja otteluissa ympäri Suomen.

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Miesten salibandymaajoukkueen tulevat tapahtumat 2026:

2.–6.9. Euro Floorball Tour (Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tshekki), Chomutov, Tshekki

14.–18.10. Kolmen maan turnaus (Suomi, Ruotsi, Latvia), Kokkola

27.–29.11. MM-viimeistelyleiri, Eerikkilä

5.–13.12. MM-kisat, Tampere