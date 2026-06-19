Salibandymiehet jatkavat tutussa komennossa myös kotikisojen jälkeen
29.6.2026 12:10:28 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen miesten salibandymaajoukkue jatkaa päävalmentaja Esa Jussilan komennossa myös joulukuun kotikisojen jälkeen. Salibandyliiton hallitus vahvisti joukkueen taustatiimin jatkosopimukset viime viikon kokouksessaan.
– Olemme olleet tyytyväisiä siihen, miten toiminta ja peli ovat kehittyneet Esa Jussilan ja koko staffin työn myötä, ja yhteinen tahtotila oli, että jatketaan myös seuraavat kaksi vuotta, Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Petri Kettunen kertoo.
– Samalla rauhoitetaan toimintaa kohti tulevia kotikisoja ja vältetään epävarmuustekijöitä ja turhaa spekulointia.
Suomi on hallitseva miesten maailmanmestari kaadettuaan Malmön MM-finaalissa joulukuussa 2024 Ruotsin jatkoajalla.
Miesten maajoukkueen taustat kohti myös vuoden 2028 MM-kisoja:
Päävalmentaja Esa Jussila
Valmentaja Jori Isomäki
Valmentaja Antti Vartiainen
Maalivahtivalmentaja Jarno Ihme
Fysioterapeutti Antti Ylinen
Fysioterapeutti Juuso Kilpikoski
Salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, ja kisat huipentuvat Nokia Arenalla ratkaistaviin mitaliotteluihin.
Syksyn aikana MM-kisat näkyvät vahvasti koko maassa. Kisakiertue vierailee tapahtumissa, kouluissa ja otteluissa ympäri Suomen.
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Miesten salibandymaajoukkueen tulevat tapahtumat 2026:
2.–6.9. Euro Floorball Tour (Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tshekki), Chomutov, Tshekki
14.–18.10. Kolmen maan turnaus (Suomi, Ruotsi, Latvia), Kokkola
27.–29.11. MM-viimeistelyleiri, Eerikkilä
5.–13.12. MM-kisat, Tampere
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
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Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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