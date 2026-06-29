Vihreiden Hanna Holopainen ehdottaa uuden kansallispuiston perustamista: Etelä-Karjala ansaitsee Haarikon-Lohikosken kansallispuiston
29.6.2026 12:23:33 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Etelä-Karjalassa ei ole vielä yhtäkään kansallispuistoa. Arvokkaan luonnon suojelun lisäksi kansallispuisto vahvistaisi maakunnan tunnettuutta ja houkuttelisi seudulle matkailijoita.
Vihreiden lappeenrantalainen kansanedustaja Hanna Holopainen esittää Haarikon-Lohikosken kansallispuiston perustamista.
– Etelä-Karjala on luonnonsuojelun näkökulmasta maamme heikoin maakunta - maakuntamme metsistä pysyvästi suojeltu on vain noin prosentti. Haarikon kansallispuisto on ollut suunnitelmissa jo pitkään, mutta se ei ole edennyt hyvistä yrityksistä huolimatta. Nyt on aika toteuttaa pitkään kaivattu kansallispuisto, kertoo Holopainen.
Suomessa on vain kaksi maakuntaa, jossa ei ole valtion ylläpitämää kansallispuistoa: Pohjanmaa ja Etelä-Karjala. Näistä kahdesta Pohjanmaalla sijaitsee Unescon luonnonperintökohde Merenkurkun saaristo. Tilanne on alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta epäreilu ja tulisi korjata pikimmiten.
– Etelä-Karjalan asukkailla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet nauttia kansallispuiston tarjoamista retkeilymahdollisuuksista kuin muualla Suomessa. Samalla kansallispuisto vahvistaisi maakunnan identiteettiä, tunnettuutta ja alueen vetovoimaa matkailukohteena. Se tukisi paikallista elinkeinotoimintaa kestävällä tavalla, kertoo Holopainen.
Haarikon ja Lohikosken alueiden luontoarvot ovat merkittäviä ja alueella esiintyy myös harvinainen kuukkelipopulaatio.
– Haarikon järviluonnon vuonomaiset lahdelmat, pieniä metsälampia yhdistävät puroverkostot ja kirkkaissa vesissä kukoistavat ekosysteemit ovat harvinaisia. Alueella elää myös Suomen eteläisin säilynyt kuukkelipopulaatio – laji, joka on kadonnut lähes kokonaan Etelä-Suomesta. Vanhat kuusikot, korvet, lehdot ja kallioiset metsät tarjoavat elinympäristön lukuisille vanhojen metsien lajeille, kertoo Holopainen.
Haarikko–Lohikoski on käytännössä ainoa mahdollisuus kansallispuistoksi Etelä-Karjalassa.
– Merkittävä osa Lohikosken alueesta on jo suojeltu, mutta suojelualueet ovat eristyneitä saarekkeita talousmetsämaisemassa, eivätkä nykyisellään turvaa lajiston ja yhteyksien säilymistä. Kansallispuisto perustettaisiin valtion maille ja metsäyhtiöiden UPM:n ja Tornatorin omistuksessa oleville maille. Kansallispuistostatus toisi merkittäviä luontomatkailun mahdollisuuksia ja takaisi arvokkaan metsä- ja vesiluonnon suojelun, sanoo Holopainen.
Holopainen nostaa lopuksi esiin kansallispuistojen paikallistaloudelliset vaikutukset.
– Viime vuonna kansallispuistojen paikallistaloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan lähes 300 miljoonaa euroa. Kun ihmiset vierailevat kansallispuistoissa he tarvitsevat etenkin majoitus-, ravintola- ja liikennepalveluita. Kansallispuistot luovat myös työpaikkoja alueille, missä niitä on muuten vähän. Juhlapuheita ja lupauksia rajaseudun elinvoiman vahvistamisesta on kuultu riittämiin. Uuden kansallispuiston perustaminen olisi konkreettinen teko, summaa Holopainen.
Luonnonmetsä-työryhmä julkaisi vuoden alussa raportin Kansallispuistoverkoston kehittämisestä, jossa esitetään 12 uuden kansallispuiston perustamista ja laajennuksia 18 puistoon. Haarikon-Lohikosken kansallispuisto on yksi työryhmän ehdotuksista.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
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