Jyväskylän yliopisto

Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu Mattilaniemeen elokuussa

3.8.2026 10:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu viettämään kesäiltaa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksen puistoalueelle lauantaina 15. elokuuta klo 16-21. Voit myös ilmoittautua opastetulle kävelykierrokselle Mattilanniemen puistoalueelle.

Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu viettämään kesäiltaa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksen puistoalueelle lauantaina 15. elokuuta klo 16-21.
Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu viettämään kesäiltaa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksen puistoalueelle lauantaina 15. elokuuta klo 16-21. Hanna Keljo/Jyväskylän yliopisto Hanna Keljo/Jyväskylän yliopisto

Tule viettämään kesäistä iltapäivää Mattilanniemen puutarhaan musiikin ja tanssin parissa! Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu nauttimaan kauniista puistoympäristöstä, yhdessäolosta sekä monipuolisesta ohjelmasta. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Kehä Vihreä, Jyväskylän yliopiston kasvitieteellinen puutarha sekä JKL.RAVES -kollektiivi. 

Tapahtumassa seikkailevat koko perheen rakastamat tapahtumataiteilijat Täti Tättärää ja Kissa Kuu, jotka tuovat tapahtuman iloa ja energiaa akrobatian, jättimäisten saippuakuplien, tanssin ja musiikin keinoin. Illan tunnelmasta vastaa JKL.RAVES -kollektiivi, jonka elektroninen musiikki kutsuu viihtymään, kohtaamaan vanhoja ja uusia tuttuja sekä nauttimaan kesäillasta puistossa. Tapahtuma on maksuton ja päihteetön.

Osana tapahtumaa järjestetään maksuton opastettu kävelykierros Jyväskylän yliopiston kasvitieteellisen puutarhan Mattilanniemen rehevään ja lajirikkaaseen puistoalueeseen puutarha-asiantuntija, suunnittelija Hanna Keljon johdolla klo 16.00–17.15. Kierroksen lähtöpaikka on Arto Sipisen raitin kävelysillan Mattilanniemen puoleinen alue (MaA-rakennuksen kulma). Kierroksen kesto on noin 1 tunti 15 minuuttia. 

Huomioitahan, että kierros ei ole esteetön. Opastetulle kierrokselle mahtuu 30 ilmoittautunutta.

Ilmoittautuminen opastetulle kierrokselle.

Lisätietoja:

Tapahtuman tuottaja Fanny Saarelainen, taide- ja hyvinvointipalvelut, puh. 040 9134682, sähköposti: saarelainen.fanny@gmail.com

Avainsanat

mattilanniemikasvitieteellinen puutarha

Kuvat

Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu viettämään kesäiltaa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksen puistoalueelle lauantaina 15. elokuuta klo 16-21.
Kampuspuutarhassa soi -tapahtuma kutsuu viettämään kesäiltaa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksen puistoalueelle lauantaina 15. elokuuta klo 16-21.
Hanna Keljo/JYU Hanna Keljo/JYU
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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