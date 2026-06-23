Suomi saa matkailijoilta vahvat suosittelut

Tämä käy ilmi Visit Finlandin tammi–huhtikuussa 2026 keräämästä kansainvälisestä matkailijapalautteesta. Lähes 70 prosenttia vastaajista oli niin sanottuja suosittelijoita, jotka antoivat Suomelle korkean suositteluarvosanan. Kriittisesti Suomeen suhtautuvia oli vain noin seitsemän prosenttia vastaajista.

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa avoimella kysymyksellä matkailijoiden Suomen vierailun kohokohtia. Ne avaavat syitä korkeiden suosittelulukujen taustalla. Luonnon lisäksi matkailijat kuvaavat parhaiksi kokemuksikseen kohtaamisia paikallisten ihmisten kanssa, saunakokemuksia, ruokaa, turvallisuuden tunnetta sekä sitä, kuinka helppoa Suomessa on liikkua ja asioida.

– Luonto houkuttelee edelleen matkailijoita Suomeen, mutta avoimet palautteet osoittavat, ettei onnistunut matkakokemus synny luonnosta yksin. Sen rinnalle tarvitaan elämyksiä, tekemistä ja kohtaamisia – saunaa, ruokaa, paikallisia ihmisiä ja sujuvaa arkea. Juuri näiden tekijöiden yhdistelmä näyttää synnyttävän halun suositella Suomea myös muille, sanoo Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen.

Avoimissa vastauksissa toistuvat myös monet sellaiset asiat, joita ei yleensä pidetä matkailun tärkeimpinä vetovoimatekijöinä. Matkailijat mainitsevat esimerkiksi kirjastot, julkisen liikenteen, kaupunkien tunnelman, arkkitehtuurin ja käveltävyyden osana onnistunutta matkakokemusta.

– Suomalaiset saattavat ajatella, etteivät he ole osa matkailukokemusta, mutta matkailijoiden palautteen perusteella me olemme. Avoimuus, ystävällisyys ja pienet kohtaamiset paikallisten kanssa jäävät monelle mieleen ja ovat osa sitä, miksi Suomea halutaan suositella eteenpäin, Wakonen sanoo.

Myös suomalaisiin matkakohteisiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Valtaosa vastaajista antoi vierailukohteelleen korkeimman mahdollisen arvosanan, kun kaikkein heikoimpia arvioita annettiin vain yksittäisiä.

Suomeen tehdään vuosittain yli viisi miljoonaa matkaa ja matkailuviennin arvo viime vuonna oli 5,6 mrd, 14% palveluviennistä.

Visit Finland seuraa kansainvälisten matkailijoiden kokemuksia jatkuvalla rajatutkimuksella. Tässä tarkastelussa analysoitiin tammi–huhtikuussa 2026 kerättyjä vastauksia sekä noin 2 000 avointa palautetta, joissa matkailijat kuvasivat omin sanoin matkojensa parhaita kokemuksia.

Tulokset perustuvat Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen tuottamaan Matkailijamittari -tutkimuksen tuloksiin tammi-huhtikuussa 2026.

MATKAILIJAMITTARIN TAUSTATIEDOT

Matkailijamittari on Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen tuottama kuukausitilasto. Tiedonkeruu alkoi maaliskuussa 2023.

Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ulkomailla asuvat matkailijat, jotka matkustivat Suomeen. Kohdejoukkoon eivät sisälly niin sanotut transit- eli vaihtomatkustajat.

Tilastokeskus vastaa tutkimuksen otannan suunnittelusta ja tutkimusaineiston tuottamisesta.

Tutkimus tuottaa tietoa ulkomaisten matkailijoiden määrästä, rahankäytöstä ja matkustuskäyttäytymisestä

Tutkimusyritys Bondata Research Oy vastaa satamissa ja lentokentillä tehtävästä tiedonkeruusta.