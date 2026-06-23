Suomi saa matkailijoilta vahvat suosittelut
30.6.2026 08:04:00 EEST | Business Finland | Tiedote
Suomi saa ulkomaisilta matkailijoilta poikkeuksellisen paljon suosittelijoita, mutta heidän perustelunsa kertovat aiempaa monipuolisemmasta matkailukokemuksesta. Luonnon rinnalla kansainvälisten matkailijoiden mieleen jäävät suomalaiset ihmiset, sauna, ruoka, turvallisuus ja toimiva arki.
Tämä käy ilmi Visit Finlandin tammi–huhtikuussa 2026 keräämästä kansainvälisestä matkailijapalautteesta. Lähes 70 prosenttia vastaajista oli niin sanottuja suosittelijoita, jotka antoivat Suomelle korkean suositteluarvosanan. Kriittisesti Suomeen suhtautuvia oli vain noin seitsemän prosenttia vastaajista.
Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa avoimella kysymyksellä matkailijoiden Suomen vierailun kohokohtia. Ne avaavat syitä korkeiden suosittelulukujen taustalla. Luonnon lisäksi matkailijat kuvaavat parhaiksi kokemuksikseen kohtaamisia paikallisten ihmisten kanssa, saunakokemuksia, ruokaa, turvallisuuden tunnetta sekä sitä, kuinka helppoa Suomessa on liikkua ja asioida.
– Luonto houkuttelee edelleen matkailijoita Suomeen, mutta avoimet palautteet osoittavat, ettei onnistunut matkakokemus synny luonnosta yksin. Sen rinnalle tarvitaan elämyksiä, tekemistä ja kohtaamisia – saunaa, ruokaa, paikallisia ihmisiä ja sujuvaa arkea. Juuri näiden tekijöiden yhdistelmä näyttää synnyttävän halun suositella Suomea myös muille, sanoo Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen.
Avoimissa vastauksissa toistuvat myös monet sellaiset asiat, joita ei yleensä pidetä matkailun tärkeimpinä vetovoimatekijöinä. Matkailijat mainitsevat esimerkiksi kirjastot, julkisen liikenteen, kaupunkien tunnelman, arkkitehtuurin ja käveltävyyden osana onnistunutta matkakokemusta.
– Suomalaiset saattavat ajatella, etteivät he ole osa matkailukokemusta, mutta matkailijoiden palautteen perusteella me olemme. Avoimuus, ystävällisyys ja pienet kohtaamiset paikallisten kanssa jäävät monelle mieleen ja ovat osa sitä, miksi Suomea halutaan suositella eteenpäin, Wakonen sanoo.
Myös suomalaisiin matkakohteisiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Valtaosa vastaajista antoi vierailukohteelleen korkeimman mahdollisen arvosanan, kun kaikkein heikoimpia arvioita annettiin vain yksittäisiä.
Suomeen tehdään vuosittain yli viisi miljoonaa matkaa ja matkailuviennin arvo viime vuonna oli 5,6 mrd, 14% palveluviennistä.
Visit Finland seuraa kansainvälisten matkailijoiden kokemuksia jatkuvalla rajatutkimuksella. Tässä tarkastelussa analysoitiin tammi–huhtikuussa 2026 kerättyjä vastauksia sekä noin 2 000 avointa palautetta, joissa matkailijat kuvasivat omin sanoin matkojensa parhaita kokemuksia.
Tulokset perustuvat Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen tuottamaan Matkailijamittari -tutkimuksen tuloksiin tammi-huhtikuussa 2026.
MATKAILIJAMITTARIN TAUSTATIEDOT
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Matkailijamittari on Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen tuottama kuukausitilasto. Tiedonkeruu alkoi maaliskuussa 2023.
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Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ulkomailla asuvat matkailijat, jotka matkustivat Suomeen. Kohdejoukkoon eivät sisälly niin sanotut transit- eli vaihtomatkustajat.
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Tilastokeskus vastaa tutkimuksen otannan suunnittelusta ja tutkimusaineiston tuottamisesta.
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Tutkimus tuottaa tietoa ulkomaisten matkailijoiden määrästä, rahankäytöstä ja matkustuskäyttäytymisestä
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Tutkimusyritys Bondata Research Oy vastaa satamissa ja lentokentillä tehtävästä tiedonkeruusta.
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Tammi-huhtikuussa 2026 haastatteluja tehtiin Helsinki-Vantaan, Ivalon, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla sekä Helsingin satamissa.
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Tulokset julkaistaan tietokantatauluina Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfissa sekä avoimena datana Matkailu ja turismi - Kategoriat avoindata.fi Lisäksi tuloksia voidaan tarkastella Matkailijamittarin verkkosivulla olevalla PowerBI -raportilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina WakonenHead of Business Intelligence, Visit FinlandBusiness Finland / Visit FinlandPuh:+358 40 072 3088katarina.wakonen@businessfinland.fi
Heli HemgårdHead of CommunicationsBusiness Finland / Visit Finland, Work in FinlandPuh:+358 40 901 5219heli.hemgard@businessfinland.fi
Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com
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