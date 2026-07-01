Työelämägallup: Lainsäädäntö rauhoitti työmarkkinoita – lakkoja ei koeta enää yhtä liiallisiksi

”Tuloksissa näkyy, että työmarkkinat ovat uuden lainsäädännön ansiosta rauhoittuneet ja yhä useampi ajattelee, että lakkoja ei ole liikaa. Tilanne on tältä osin tervehtynyt. Esimerkiksi kevään 2024 mittavia poliittisia lakkoja moni työelämässä piti ylimitoitettuina”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Toukokuussa 2024 voimaan astuneessa laissa työrauhaa parannettiin osana hallituksen työmarkkinauudistuksia. Työrauhan rikkomisesta aiheutuvia suhteettomia myötätuntotaisteluja rajoitettiin ja poliittisille työtaisteluille säädettiin enimmäiskesto.

”Poliittisia työtaisteluita ei lainsäädäntöuudistuksen jälkeen ole käytännössä ollut ja myös viimeisin työehtosopimuskierros sujui viennin avauksen jälkeen rauhallisesti, ilman kohtuuttomia tukityötaisteluita. Tältä osin lainsäädäntö toimii juuri niin kuin kuten tarkoitus oli”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

”Lakot voivat pysäyttää yritysten arjen ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Siksi on tärkeää, että työrauhalainsäädäntö on tasapainossa ja turvaa yritysten toimintakyvyn ja ennakoitavuuden”, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Julkisella sektorilla suopeimpia lakoille

Lakkojen määrää liiallisena pitävät erityisesti miehet, yrittäjät sekä johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt.

Lakkoihin suhtaudutaan myönteisimmin julkisella sektorilla. Hyvinvointialueilla työskentelevistä 71 prosenttia ei pidä lakkoja liiallisina. Valtiolla vastaava osuus on 60 prosenttia ja kunnissa tai kuntien yhtiöissä 59 prosenttia.

”Moni julkisella sektorilla ehkä arvioi, että lakot eivät kaada kuntia, hyvinvointialueita tai kuntia, vaikka aiheuttavat ongelmia kansalaisille, mutta yrityksen ne voivat pahimmillaan kaataa ja tuhota työpaikkoja”, Pentikäinen arvioi.

Noin kolmannes (32 %) työelämässä olevista kannattaa eduskunnan päätöstä poliittisten lakkojen rajoittamisesta, 47 prosenttia vastustaa sitä. Vastustus on suurinta ammattiliittoon kuuluvien, työttömien sekä työntekijäasemassa olevien keskuudessa.

Näin kysyttiin:

Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Tutustu tuloksiin tästä.