Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Zempin puhelinajat nuorille muuttuvat 1.8.2026 alkaen

30.6.2026 07:30:00 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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13–21-vuotiaat voivat soittaa nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelu Zemppiin 1.8. alkaen maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10.30–12.00. Aiemmin palveluun on voinut soittaa joka arkipäivä.

Palvelu toimii numerossa 040 1838916. Puhelimessa sairaanhoitaja arvioi nuoren hoidontarpeen. Zempissä ei ole kiirevastaanottoa, ja akuutissa tilanteessa kehotetaankin olemaan yhteydessä omaan sosiaali- ja terveysasemaan tai päivystykseen, joka sijaitsee Porvoon sairaalassa. Sosiaali- ja terveysasemalla nuori voi saada hoidontarpeenarvioinnin jokaisena arkipäivänä. 


– Olemme huomanneet, että nuoret mieluummin laittavat viestiä kuin soittavat. Kun puhelinpalvelu painottuu alkuviikkoon, voimme loppuviikon aikana keskittyä yhteydenottojen käsittelyyn, kertoo lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden palveluvastaava Kaija Kurkela. 


Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikkö Zemppi


Zemppi tarjoaa palvelua lapsille ja nuorille, joilla on keskivaikeita mielenterveys- ja päihdehaasteita. Zempin palvelut on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla ei ole käytössään opiskeluterveydenhuollon tai työterveyden palveluita tai niiden tuki ei ole riittävää. 


Lapset ja nuoret ohjautuvat Zempin palveluihin ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamina. 13–21-vuotiaat nuoret ja heidän huoltajansa voivat myös soittaa palveluun suoraan. Alle 13-vuotiaiden lasten huoltajat voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon tai sosiaalipalveluihin, joissa lapselle voidaan tehdä sähköinen hakemus mielenterveys- ja päihdepalveluihin. 


Keskusteluapu voi auttaa mieltä kuormittavissa tilanteissa. Mieli Ry:n Sekasin-chat on 12–29-vuotiaille tarkoitettu anonyymi ja maksuton chat osoitteessa sekasin.fi.

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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