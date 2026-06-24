Avainsähkö Oy osaksi ESP-konsernia

Avainsähkön toimitusjohtaja Samu Hiironen liittyy samalla Habeon omistajiin. Hiironen näkee kokonaisuuden vahvistavan edelleen pitkään jatkunutta yhteistyötä ja mahdollistavan tarjouslaskennan kehittämisen entistä syvemmin osana ESP-konsernia.

– Pitkään jatkunut yhteistyö ESP konsernin kanssa vahvistuu entisestään, kun voimme uuden organisaation myötä keskittyä syvemmin konsernin tarjoustoimintaan ja sen kehittämiseen. ESP konsernin toiminnassa korostuu vahva ammattimaisuus, ja olemme erittäin tyytyväisiä liittyessämme osaksi konsernia, jossa laatu ja huolellisuus ovat keskiössä jo tarjousvaiheesta alkaen. Yhteistyön tiivistyminen mahdollistaa entistä sujuvamman hankkeiden etenemisen tarjousvaiheesta aina toteutukseen asti sekä vahvistaa palvelukykyämme myös nykyisten asiakkuuksiemme suuntaan, Samu Hiironen sanoo.

ESP konsernin toimitusjohtaja Matti Rantamaa pitää kokonaisuutta strategisesti tärkeänä investointina ESP:n liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvun mahdollistamiseen.

– Avainsähkön liittyminen osaksi ESP konsernia on meille strategisesti tärkeä investointi liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvun mahdollistamiseen. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä, joten Avainsähkön liittyminen osaksi ESP konsernia on luonteva jatkumo yhteiselle tekemiselle. Yhdessä pystymme kehittämään entistä vahvempaa tulevaisuutta ja varmistamaan, että asiakkaidemme hankkeet etenevät sujuvasti jo niiden ensimmäisistä vaiheista lähtien, Rantamaa kertoo.

Habeo-konsernin strategian keskiössä on vahva paikallinen osaaminen, yrittäjälähtöisyys ja kiinteistötekniikan palveluiden pitkäjänteinen kehittäminen Suomessa. Avainsähkön liittyminen osaksi ESP-konsernia tukee tätä kasvupolkua vahvistamalla osaamista alueella, joka vaikuttaa suoraan hankkeiden sujuvuuteen, ennakoitavuuteen ja asiakaskokemukseen.