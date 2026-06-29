Akatemiaprofessori Otso Ovaskaiselle Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus Madagaskarin luonnon monimuotoisuuden reaaliaikaiseen seurantaan
30.6.2026 13:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Uutinen
Jyväskylän yliopiston BioSounds-tutkimushanke saa 150 000 euron ERC Proof of Concept -rahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta. Hankkeessa kehitetään tekoälypohjaista, reaaliaikaista akustista seurantajärjestelmää, joka auttaa suojelemaan Madagaskarin uhanalaisia lajeja ja torjumaan laitonta metsäkatoa.
Biodiversiteetin kato kiihtyy maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti globaalin etelän suojelualueilta puuttuu edullisia, tehokkaita ja nopeita työkaluja ekologisten muutosten seuraamiseen. Nykyiset luonnon monimuotoisuuden seurantateknologiat tuottavat valtavia määriä dataa, mutta tulokset tavoittavat paikalliset toimijat usein vasta pitkän viiveen jälkeen, mikä heikentää niiden käyttöarvoa.
Akatemiaprofessori Otso Ovaskaisen BioSounds-hankkeen tavoitteena on luoda reaaliaikainen akustinen seurantaverkosto, joka sijoitetaan 20 kansallispuistoon Madagaskarilla.
Järjestelmä tunnistaa automaattisesti tekoälyn avulla lintujen, lepakoiden ja lemurien ääniä, mutta havaitsee samalla myös ihmisen aiheuttamia uhkia, kuten moottorisahojen äänet.
Langattoman tiedonsiirron avulla havainnot välitetään reaaliaikaisesti paikallisille sidosryhmille. Tämä mahdollistaa biodiversiteetin indikaattorien seuraamisen ja varhaiset varoitukset vain minuuttien kuluessa tekoälyn tekemän havainnon tekemisestä.
Tavoitteena globaali standardi luonnon tilan reaaliaikaiselle seurannalle
Hanke perustuu ERC-Synergy-hankkeessa (Lifeplan) saavutettuihin tutkimustuloksiin ja sen tavoitteena on siirtää tieteellinen tieto käytännön sovelluksiksi, joilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Projektin tekninen toteutus on kunnianhimoista: laitteiden on toimittava luotettavasti trooppisissa, kosteissa olosuhteissa ja haastavissa tietoliikenneympäristöissä.
Jyväskylän korkeakoulut -konserni mahdollistaa hankkeelle huippututkimukseen kiinnittyvää IoT-automaation ja sähkötekniikan osaamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) insinööriosaaminen täydentää biodiversiteettitutkimusta ja yliopiston teknologiakehitystä, kehittämällä laitteiston energiahallintaratkaisua.
Erityisenä tavoitteena on luoda autonomisia tutkimuslaitteita, jotka soveltuvat maailmanlaajuiseen käyttöön Madagaskarilta Grönlannin pohjoisosiin.
“Olemme yhdessä laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa tehneet Lifeplan hankkeessa valtavan määrän työtä biodiversiteettitutkimuksen menetelmien kehittämisessä. On todella kiinnostavaa päästä viemään näitä uusia menetelmiä käytännön tasolle”, sanoo hanketta johtava akatemiaprofessori Otso Ovaskainen.
BioSounds -hanke kytkeytyy läheisesti myös Ovaskaisen käynnissä olevaan Suomen Akatemian ja Yhdysvaltojen National Science Foundationin rahoittamaan hankkeeseen, jossa tutkitaan luonnon monimuotoisuuden automatisoitua näytteenottoa tekoälyn ja langattoman tiedonsiirron avulla Suomessa, Grönlannissa ja Madagaskarilla.
ERC-PoC-rahoitus (Proof of Concept) on tarkoitettu ERC-tutkimushankkeiden tulosten kaupallistamiseen tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. BioSounds-hanke alkaa 1.12.2026 ja kestää puolitoista vuotta.
Lisätietoja
Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 309 2795, otso.t.ovaskainen@jyu.fi
Kehittämispäällikkö Ari Lehtiö, Jyväskylän yliopisto, puh 050 361 0992, ari.lehtio@jyu.fi (laitekehityksestä)
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Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
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