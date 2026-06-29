Osittainen keskeytys iranilaisten hakijoiden turvapaikkapäätöksentekoon päättyy
1.7.2026 10:00:16 EEST | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Maahanmuuttovirasto keskeytti turvapaikkahakemusten päätöksenteon osittain helmikuussa 2026 Iranin turvallisuustilanteen muutosten vuoksi. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto on seurannut maan tilannetta ja kerännyt siitä tietoa. Kerätyn maatiedon perusteella virasto voi jatkaa kaikkien iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä.
Päätöksenteon keskeyttäminen on normaali käytäntö EU-maissa silloin, kun maan turvallisuustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joiden vaikutuksia ei pystytä arvioimaan turvapaikanhakijan tilanteeseen.
Turvapaikkapäätösten tekoon tarvitaan aina ajantasainen maatieto päätöksentekohetkellä. Maatiedolla tarkoitetaan eri lähteistä hankittua tietoa valtion oloista, kuten poliittisista ja yhteiskunnallisista olosuhteista, humanitaarisesta tilanteesta tai ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta. Aiemmin päätöksenteko keskeytettiin vain niihin hakemuksiin, joiden ratkaisemiseksi tarvittiin lisää tietoa maan tilanteesta.
– Kun turvapaikanhakijoiden lähtömaan tilanteessa tapahtuu suuria muutoksia, joiden vaikutuksia heidän tilanteeseensa ei pystytä arvioimaan, keskeytämme päätöksenteon tarvittavalla laajuudella. Tämän jälkeen seuraamme maan tilannetta ja keräämme siitä tietoa. Nyt kun siitä on tarpeeksi tietoa, jatkamme päätöksentekoa ja pyrimme tekemään päätökset mahdollisimman pian, oikeuspalveluiden johtava asiantuntija Matias Kallio kertoo.
Maahanmuuttovirastossa on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta. Jokaiseen turvapaikkahakemukseen tehdään yksilöllinen päätös.
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Yhteyshenkilöt
johtava asiantuntija, Matias Kallio, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 463 021
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Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
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