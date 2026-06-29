Tampereen yliopistoon valittiin 3800 uutta opiskelijaa
29.6.2026 15:26:58 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin on valittu yhteensä lähes 3800 uutta opiskelijaa yhteishaun, avoimen väylän haun ja siirtohaun kautta. Hakijamäärä ja hyväksyttyjen määrä kasvoivat jälleen edellisvuodesta. Tampereen yliopisto oli Suomen toiseksi suosituin yliopisto ensisijaisten hakemusten perusteella.
Kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopistoon oli yhteensä 34 284 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna (2025: 33 995). Ensisijaisia hakemuksia Tampereen yliopistoon oli yhteishaussa 12 768. Ensisijaisten hakemusten määrän perusteella Tampereen yliopisto oli toiseksi suosituin yliopisto kevään toisessa yhteishaussa.
Opiskelupaikka aukesi yhä useammalle
Hyväksyttyjen kokonaismäärä 3784 kasvoi edellisvuodesta (2025: 3680). Kevään yhteishakuun lisättiin aloituspaikkoja vielä yhteishaun aikana, kun opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi rahoitusta lisäaloituspaikkoihin yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tampereen yliopistoon lisättiin rahoituksen myötä 72 aloituspaikkaa.
Osa hakijoista on saanut tietää opiskelupaikasta jo toukokuussa, kun todistusvalinnan tulokset julkaistiin.
Avoimen yliopiston väylien ja näyttöreittiopintojen kautta hyväksyttiin yhteensä 237 opiskelijaa. Näyttöreitillä voi hakea, jos on suorittanut hakukohteen mukaan vaaditun opintojakson tietyin kriteerein. Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitut ovat suorittaneet ennalta määritellyt väyläopinnot vaadituin kriteerein tai valintaperusteissa määritellyn määrän opintoja.
Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutukseen ja englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin opiskelijat valittiin jo aikaisemmin keväällä.
Lopullinen aloittavien opiskelijoiden määrä selviää vasta elokuussa, kun varasijoilta hyväksyminen päättyy.
Nuorille näköaloja opintosetelin avulla
Toiselta asteelta vastavalmistuneille ilman korkeakoulupaikkaa jääneille tai korkeakoulupaikan vastaanottamatta jättäneille avautuu elokuusta alkaen tietyin edellytyksin mahdollisuus opiskella maksutta avoimen yliopiston opintoja.
Opintosetelillä voi opiskella avoimessa yliopistossa 30 opintopisteen verran eri alojen suomen- tai ruotsinkielisiä opintoja. Opintoihin voi sisältyä kuitenkin myös muunkielistä opetusta. Tampereen yliopistossa opintoseteliä voi hyödyntää esimerkiksi eri oppiaineiden perusopintoihin ja/tai väyläopintoihin. Tarjolla on myös monipuolisesti myös opiskeluvalmiuksia kehittävää opetustarjontaa. Lisätietoja opintosetelistä ja tarjonnastamme opintoseteli-verkkosivullamme sekä Opin.fi-palvelussa.
Hakijoille suunnatut palvelut ja avoimen yliopiston asiakaspalvelu palvelevat kesän läpi puhelimitse ja sähköpostitse.
Tervetuloa yhteisöömme, uudet opiskelijat!
Uusien opiskelijoiden orientaatioviikko toteutetaan kampuksilla 17.–21.8.2026. Viikon aikana uudet opiskelijat tutustuvat tuutorityhmäänsä, opiskelutovereihin, yliopistoon sekä opiskelijoille suunnattuihin palveluihin. Uuden opiskelijan palvelumessut toteutetaan 25-26.8.2026 ja orientoituminen opintoihin jatkuu läpi ensimmäisen lukuvuoden.
Kaikkien uusien opiskelijoiden on hyvä perehtyä hyvissä ajoin uusien opiskelijoiden tervetulosivuun, orientaation Moodle-alueeseen (avautuu 3. elokuuta 2026 mennessä) ja tutkinto-ohjelmakohtaisen orientaation aikatauluihin ja ohjeisiin yliopiston nettisivuilla Opiskelijan oppaassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Keskitalo, päällikkö, Opiskelija- ja hakijapalvelut
040 754 5951
kaisa.keskitalo@tuni.fi
Kuvat
Linkit
- Uutinen opiskelijavalinnoista Tampereen yliopiston verkkosivuilla.
- Yliopiston tiedote yhteishaun hakijamääristä.
- Yliopiston tiedote kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalinnasta.
- OKM:n tiedote lisäaloituspaikoista.
- Yliopiston ohjeet uudelle opiskelijalle.
- Yliopiston tietosivu opintosetelistä.
- Opin.fo - tietoa opintosetelistä.
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Tutkimus yllätti: kaupunkien ilmanlaatua heikentääkin tuttu kemiallinen yhdiste29.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet kemiallisen prosessin, joka yllättäen voikin lisätä pienhiukkasten muodostumista kaupunkiympäristöissä. Tutkimus osoittaa, että typpioksidi – ilmansaaste, jota syntyy pääasiassa liikenteessä, energiantuotannossa ja muissa polttoprosesseissa – voi edistää haitallisten pienhiukkasten muodostumista ilmakehässä. Ilmakehätieteessä on pitkään vallinnut päinvastainen käsitys.
Muistisairaiden ihmisten psykososiaaliset tarpeet tulisi huomioida paremmin18.6.2026 10:27:47 EEST | Tiedote
Muistisairauksiin, esimerkiksi Alzheimerin tautiin, sairastuneiden ihmisten hoidon ja tuen järjestämisessä huomio kohdistuu usein fyysisiin ja lääketieteellisiin tarpeisiin. Kuitenkin hyvinvoinnin kannalta keskeistä on huomioida psykososiaaliset tarpeet, kuten merkityksellisyyden, yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen kokemukset, joihin etenevä sairaus voi vaikuttaa.
Uudelleen käytettäväksi suunniteltu betonirakennus voi olla taloudellisesti ja ympäristön kannalta kannattavampi17.6.2026 10:10:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston laskennallisen tapaustutkimuksen mukaan betonirakenteiden uudelleenkäyttö on järkevää ja pitkällä tähtäimellä kustannustehokasta, jos rakentamisessa on käytetty samaan mittaan standardoituja komponentteja. Purettavaksi ja uudelleen käytettäväksi suunnitellun betonirunkoisen kerrostalon elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on pienempi kuin nykyrakentamisen mukaisen puukerrostalon, kertovat tutkijat.
Laaja geneettinen tutkimus paljastaa uusia syitä raskaudenaikaisen maksasairauden taustalla16.6.2026 14:10:00 EEST | Tiedote
Raskaushepatoosi eli raskaudenaikainen intrahepaattinen kolestaasi (ICP) on tavallisin raskauden aikana esiintyvä maksan toiminnan häiriö. ICP:ssä sappihappojen normaali kulku häiriytyy. Kansainvälisessä tutkimuksessa osoitettiin, että sairauden perinnöllinen alttius liittyy vahvasti sappihappojen säätelyyn sekä rasva- ja kolesteroliaineenvaihduntaan. Löydökset avaavat uusia mahdollisuuksia äitien terveyden ja raskauteen liittyvien maksasairauksien tutkimukseen.
Politiikkasuositus: Suomen energiajärjestelmä tarvitsee lisää joustoa16.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tutkijat ehdottavat lisää joustoa Suomen energiamarkkinoille. Tuoreen politiikkasuosituksen mukaan Suomi voi luoda fossiilivapaan ja edullisen energiajärjestelmän ensimmäisenä maailmassa, mutta se edellyttää kulutuksen ohjausta, energiavarastoja, älykkäitä rakennuksia ja ratkaisuja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme