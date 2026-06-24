Asuntomessujen Villa Niitty yhdistää Schneider Electricin älykotiratkaisut latotunnelmaan
29.6.2026 15:52:04 EEST | Schneider Electric | Tiedote
Lempäälässä järjestettävillä asuntomessuilla pääsee tutustumaan arkkitehdin suunnittelemaan ja Kannustalojen kanssa yhteistyössä toteutettuun Villa Niittyyn. Talon tulevat asukkaat halusivat hyvin käytettyjä neliöitä, jotka mukautuvat erilaisiin elämäntilanteisiin. Kotiin valittiin Schneider Electricin Wiser-älykotituotteita, joiden avulla asumismukavuutta ja energiatehokkuutta on helppo parantaa.
Asuntomessuilla Lempäälässä nähdään 10.7.–9.8. yhteensä 34 erilaista kohdetta, joista yksi on Eveliina Jussilan ja Lassi Kirjavaisen Villa Niitty. Omakotitalon rakentaminen ei ollut kummankaan ensisijainen suunnitelma, mutta kun Asuntomessuja suunniteltiin oikealle seudulle oikeaan aikaan, päätti pariskunta laittaa kaiken peliin oman tulevan kodin puolesta.
– Etsimme samoilta seuduilta myös valmiita omakoti- tai paritaloja, mutta sopivaa ei meinannut löytyä. Ajatus oman kodin rakentamisesta syttyi messujen infotilaisuudessa. Kun sitten saimme alueelta tontin, päätimme katsoa, mitä kaikkea tämä vaihtoehto voi tarjota, Kirjavainen muistelee.
Älykotiratkaisut mukaan matkan varrella
Kodin suunnittelussa pyrittiin alusta lähtien tiiviisiin neliöihin. Villa Niityssä on saatu hyvällä suunnittelulla mahtumaan sataan neliöön yhdistetty keittiö ja olohuone, kolme makuuhuonetta ja päämakuuhuoneen yhteyteen liitetty kylpyhuone. Lisäksi Jussila ja Kirjavainen halusivat saunan erilliseen piharakennukseen, jonka yhteydessä on myös autokatos. Tyylillisesti suunnittelun lähtökohtana toimi Kannustalon Lato-malli.
Monta asiaa selkeni kuitenkin vasta rakennusprojektin aikana. Pariskunta tutustui älykotiratkaisuihin Asuntomessuilla Oulussa ja päätti lisätä älytoimintoja myös omaan kotiinsa. Sopiva vaihtoehto löytyi Schneider Electricin Exxact-sarjan sähkökalusteista, termostaateista ja himmentimistä, jotka voi liittää Wiser-älykotijärjestelmään. Myös Villa Niityn autokatoksesta löytyvän Schneider Charge -latausaseman voi liittää osaksi Wiseria.
– Wiser vaikutti hyvin helppokäyttöiseltä ja joustavalta. Meille oli tärkeää, että vaikkapa älyominaisuuden sisältävät katkaisijat toimivat myös tavalliseen tapaan. Ajattelen, että älykotiominaisuudet nostavat asumismukavuutta, kun esimerkiksi valaistusta ja lämpötilaa voi ohjata niiden avulla, Jussila kertoo.
Schneider Electricin sähkökalusteiden Wiser-älyominaisuuksia voi käyttää maksuttoman Wiser Home -sovelluksen kautta. Sovelluksessa voi ohjelmoida valmiita asetuksia eri käyttötilanteisiin, jolloin valmiin tila-asetuksen esimerkiksi valaistukselle ja lämmitykselle voi aktivoida vaikka etänä.
– Asuntorakentamisen ammattilaisille monipuolinen Exxact-sähkökalustesarja on varmasti tuttu, mutta monesti uutta on se, että ”älyttömien” sähkökalusteiden tilalle on saatavilla myös älykkäät versiot. Omakotitalon rakentajalle on siis erittäin helppoa vaihtaa sähkökalusteet älykkäisiin Wiser-versioihin, ne kun asennetaan samaan tapaan kuin kaikki markkinoilla olevat sähkökalusteet. Ratkaisu voidaan toteuttaa talotehtaan toimesta todella helposti tehtaalla tai paikan päällä. Samalla asukkaan koti saadaan esimerkiksi pörssisähköohjauksen piiriin sekä yhteensopivaksi Matter-älykotistandardin kanssa, kertoo Schneider Electricin asuntorakentamisen asiakkuuspäällikkö Juhani Hallamaa.
Asukkaan tarpeisiin sopivia ratkaisuja
Talotoimittajaksi Jussila ja Kirjavainen valitsivat Kannustalon, jonka Lato-mallistossa oli samanlaista henkeä kuin heidän toiveidensa talossa. Arkkitehtuuritoimisto Studio Rosberg suunnitteli talon pariskunnan toiveiden mukaan. Helppoutta taloprojektiin toi Muuttovalmis-toimitus, jossa Kannustalo toteutti kaiken lukuun ottamatta ulkomaalauksia sekä terassin ja pihan rakentamista.
Villa Niityn tulevat asukkaat kannustavat tutustumaan älykotivaihtoehtoihin monesta näkökulmasta.
– Monet ajattelevat, että älykodin toteuttaminen on kallista, mutta todellisuudessa hintaero esimerkiksi perinteisten himmentimien ja älyvaihtoehtojen välillä on varsin pieni uudiskohteessa, Kirjavainen vinkkaa.
– Älykodin ei myöskään tarvitse olla täysin älykäs tai täysin perinteinen, vaan hybridimalli on mahdollinen vaihtoehto. Kotiin voi valita sellaisia älyratkaisuja ja -toimintoja, jotka palvelevat parhaiten omaa tarvetta, Jussila muistuttaa.
Lue lisää Villa Niitystä Kannustalon verkkosivuilla ja seuraa kuulumisia Instagramissa: @kotisaikkaan.
Lisätietoja:
Juhani Hallamaa, Key Account Manager, Home Builder Channel, Schneider Electric
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
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Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
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