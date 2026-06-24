Asuntomessujen Villa Niitty yhdistää Schneider Electricin älykotiratkaisut latotunnelmaan

Schneider Electric mukana turvaamassa Korkeasaaren sähkönjakelun käyttöönottoa 4.6.2026 08:11:00 EEST | Tiedote

Schneider Electric oli mukana projektissa, jossa uudistettiin Korkeasaaren sähköistystä. Schneider Electricin avulla asiakkaat saavat laadukkaan huolto- ja käyttöönottopalvelun, jonka Schneiderin sertifioidut huoltoinsinöörit toteuttavat. Huolloista asiakas saa aina myös kattavat ja selkeät raportit, joiden avulla tulevien huoltojen ja ennakoivien toimenpiteiden suunnittelu on helpompaa. Korkeasaaren eläintarha on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde helsinkiläisille ja eri puolilta Suomea ja maailmaa tuleville matkailijoille. Korkeasaaren tehtävänä on suojella uhanalaisia eläimiä ja tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Schneider Electricin huoltoinsinöörit olivat mukana uudistamassa saaren sähkönjakelua. Huoltopalveluiden tarkoituksena on varmistaa, että sähkönjakelu toimii joka päivä kaikissa tilanteissa ja että mahdolliset riskit ennakoidaan jo ennen kuin ne muuttuvat ongelmiksi. Uudistusprojektin avulla Korkeasaaren sähköjärjestelmien käytettävyys, kestävyys ja turvallisuus