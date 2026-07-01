Lapin hyvinvointialueelle määräys saattaa ikäihmisten palvelukoti Männikön toiminta asianmukaiseen kuntoon

Lupa- ja valvontavirasto sai 7.1.2026 Lapin hyvinvointialueelta ilmoituksen vakavasti asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantaneesta tapahtumasta. Ilmoitus koski ikääntyneiden palveluiden asiakkaan kuolemantapausta palvelukoti Männikössä. Lupa- ja valvontavirasto aloitti valvonnan ja teki ennakolta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin palvelukotiin.

Henkilöstömitoituksen puutteet vaarantavat asiakasturvallisuutta

Lupa- ja valvontaviraston selvityksen mukaan palvelukodissa on liian alhainen henkilöstömitoitus ja hoitotyöntekijöille kuuluu runsaasti välillisen työn tehtäviä, kuten ruokien jakelu ja astioiden tiskaus. Yksikön henkilöstömitoitus on laskettu 0,6 työntekijään asiakasta kohden vanhuspalvelulain muutoksen jälkeen. Lupa- ja valvontavirasto pitää vakavana asiakasturvallisuutta vaarantavana epäkohtana sitä, että henkilöstömitoitus ei vastaa asiakkaiden palvelujen tarvetta ja tästä aiheutuu asiakasturvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Lupa- ja valvontavirasto määrää Lapin hyvinvointialueen järjestämään palvelukoti Männikön asiakkaille heidän tarvitsemansa palvelut vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Yksikön toteutunut henkilöstömitoitus on nostettava vastaamaan asiakkaiden palvelutarvetta kaikkina vuorokauden aikoina ja asiakkaiden on saatava jokaisessa vuorossa tarvitsemansa hoito ja palvelut turvallisesti. Palvelut pitää saada kuntoon 31.8.2026 mennessä.

”Selvityksemme mukaan yksikön kaikkia asiakkaita ei ehditä nostaa ylös vuoteesta joka päivä, vaan tavoitteeksi on asetettu, että jokainen asiakas nostetaan vuoteesta kerran viikossa. Tarkastuksella kävi myös ilmi, ettei yksikön kaikille asiakkaille ehditä aina tarjota aamupalaa. Kehotamme Lapin hyvinvointialuetta omavalvonnallisesti jatkossa varmistamaan, ettei ikäihmisten yöpaaston pituus ylitä suosituksen mukaista 11 tuntia ja että asiakkaat saavat tarvitsemansa avun ruokailuissa”, kertoo ylitarkastaja Mervi Lukkarinen Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osastolta.

Rajoitustoimenpiteitä käytettävä harkiten

Tarkastuksella saadun tiedon mukaan palvelukodissa käytetään runsaasti rajoitustoimenpiteitä, kuten hygieniahaalareita, sängynlaitoja sekä haaravöitä. Lääkäri on tehnyt toimenpiteiden käytöstä päätökset, jotka ovat määräaikaisesti voimassa. Rajoitustoimien käytöstä tehdään kirjauksia eriävällä tavalla.

”Rajoitustoimia käytettäessä on aina harkittava, ovatko ne välttämättömiä ja olisiko tilanne mahdollista ratkaista muilla keinoilla. Emme pidä hyväksyttävänä, että asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoitetaan ensisijaisena keinona asiakkaan rauhoittamisessa tai muiden asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi tai koska palvelukodissa ei ole riittävästi henkilöstöä paikalla. Päätös rajoitustoimesta ei voi myöskään olla ennakollinen tai toistaiseksi voimassa oleva”, toteaa Lukkarinen.

Lupa- ja valvontavirasto antoi Lapin hyvinvointialueelle huomautuksen siitä, että sen tulee omavalvonnan keinoin varmistaa, että rajoitustoimenpiteistä päätöksiä tekevät lääkärit ja niitä käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat päätökset ja rajoitustoimenpiteiden käytön Lupa- ja valvontaviraston antaman ohjauksen mukaisesti.

Lupa- ja valvontavirasto antoi myös Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden vastuualuejohtajalle huomautuksen siitä, että hänen tulee huolehtia palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta lain edellyttämällä tavalla. Hänen tulee myös huolehtia omavalvonnan toimeenpanosta ja seurannasta.

Lisäksi Lupa- ja valvontavirasto kehottaa hyvinvointialuetta varmistamaan, että ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä järjestetään asiakkaille ulkoilua ja sosiaalista kanssakäymistä sekä osallisuutta edistävää toimintaa.

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Lapin hyvinvointialuetta toimittamaan 11.9.2026 mennessä selvityksen, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mervi Lukkarinen, sosiaali- ja terveysalan osasto, Lupa- ja valvontavirasto, 0295 256 063

yksikön päällikkö Niina Oresmaa, sosiaali- ja terveysalan osasto, Lupa- ja valvontavirasto, 0295 255 306

etunimi.sukunimi@lvv.fi